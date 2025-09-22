Függőség, szorongás, csökkenő önbizalom és önmaguk másokhoz hasonlítgatása: egy friss kutatása szerint ezek okozzák a legnagyobb kihívást a Z-generáció számára.
Új csodagyógyszer jelent meg a láthatáron: teljesen odavannak érte, kenterbe veri a híres Ozempicet is
Egy új, RES-010 nevű gyógyszer forradalmasíthatja a fogyókúrás kezeléseket, mivel az Ozempic-kel ellentétben tartós súlycsökkenést eredményezhet az anyagcsere átprogramozásával - írja a newatlas.com.
Az Európai Diabetes Tanulmányi Szövetség bécsi konferenciáján a torinói Resalis Therapeutics kutatói bemutatták új súlycsökkentő gyógyszerüket, amely más módon működik, mint a jelenleg népszerű GLP-1 receptor agonisták (Ozempic, Wegovy, Trulicity). Míg ezek a készítmények elsősorban a teltségérzet fokozásával és a gyomorürülés lassításával hatnak, az új szer a szervezet anyagcseréjét változtatja meg.
A RES-010 egy antiszensz oligonukleotid, amely blokkolja a miR-22 nevű RNS molekula működését. Ez a molekula az elhízással kapcsolatos folyamatok "fő irányítójaként" működik, beleértve a zsíranyagcserét, a mitokondriumok létrehozását és szabályozását, valamint a zsírszövet átalakulását.
Az egereken végzett kísérletek során a heti injekcióval kezelt állatok 12%-kal több súlyt vesztettek, mint a kezeletlen egerek, annak ellenére, hogy mindkét csoport ugyanannyi kalóriát fogyasztott. Ez azt jelzi, hogy a gyógyszer nem az étvágy csökkentésével, hanem az anyagcsere megváltoztatásával hat, így az elhízás gyökeres okát kezeli.
"A RES-010 átprogramozza, ahogyan a sejtek a zsírt és az energiát kezelik," magyarázta Riccardo Panella, a Resalis társalapítója és vezérigazgatója. "Megváltoztatja a szervezet zsírfelhasználását, fokozza a mitokondriumok termelését és aktivitását, valamint segíti a fehér zsír átalakulását barna zsírrá, amely energiát éget. Mivel alapvető folyamatokra hat, a súlygyarapodás visszatérése kevésbé valószínű."
A gyógyszer további előnye, hogy kizárólag a zsírsejteket célozza meg, miközben megkíméli a sovány szöveteket. Ez jelentős különbség a GLP-1 receptor agonistákhoz képest, amelyek a sovány tömeg, köztük az izom és csont lebontását is okozhatják. A főemlősökön végzett tesztek során a RES-010-zel kezelt állatok zsírtömegük 15%-át veszítették el, de sovány tömegüknek csak 1%-át. Ezzel szemben a csak szemaglutiddal (Ozempic) kezelt állatok zsírtömegük 16%-át, de sovány tömegük 8%-át is elveszítették.
"A sovány tömeg, különösen a vázizomzat, központi szerepet játszik az erőnlétben, a kitartásban és a vércukorszint szabályozásában, így annak elvesztése potenciálisan káros," mondja Panella.
A kutatás részeként megfigyelték, hogy amikor az állatokat levették a szemaglutidról, visszanyerték a súlyukat. Amikor azonban mind szemaglutidot, mind RES-010-et kaptak, a súlycsökkenés tartós maradt, még a kezelések befejezése után is.
Az új gyógyszer első fázisú klinikai vizsgálata 2024 novembere óta folyik Hollandiában, és az eredményeket várhatóan 2026 elején teszik közzé.
