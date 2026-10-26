Megkezdődhet a BKK regionális közlekedésszervezővé alakítása: 2027-től egyetlen rendszerben működhetne a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedés.
Kvíz: Jártál már Ausztriában? Attól, hogy közel van, még nem biztos, hogy ismered is!
Október nemcsak Magyarországon a nemzeti megemlékezések hónapja, hanem a szomszédos Ausztriában is. Míg mi az 1956-os forradalom és szabadságharc előtt tisztelgünk, nyugati szomszédunk országuk örökös semlegességének 1955-ös kimondására emlékezik. Ennek apropóján egy tízkérdéses kvízzel készültünk, amelyből kiderül, mennyire vagy jártas az ország kultúrájában, földrajzában és hagyományaiban. Nos, te mennyire ismered Ausztriát?
Kvíz: Jártál már Ausztriában? Attól, hogy közel van, még nem biztos, hogy ismered is!
Tetszett a kvíz? Fedezz fel még több országot kvízeinkkel!!
Kvíz: Mennyire ismered az őshonos magyar borszőlőket és a magyar bor történetét? Lássuk, mennyit tudsz a témáról!
A mai kvíz során a magyar borászat múltjának fontos állomásait, a hagyományos szőlőfajtákat és az ország legjelentősebb borvidékeit ismerheted meg közelebbről.
Kvíz: Állat vagy növény? Nem is olyan egyszerű megmondani, hogy milyen élőlényt rejt ez a 10 becsapós elnevezés!
A természetben számos olyan fajjal találkozhatunk, amelyek neve könnyen félrevezethet, és még a természetkedvelőket is elbizonytalaníthatja.
Október 23-án azokra emlékezünk, akik kiálltak Magyarország szabadságáért. Tíz kérdésünk segítségével még közelebbről megismerheted az 1956-os hősöket.
Kvíz: Emlékszel még mi vezetett az 1956-os forradalomhoz? Lássuk, mennyire kopott meg a töri tudásod!
Tedd próbára a tudásodat, és nézd meg, mennyire ismered a forradalom közvetlen előzményeit!
Felfedezők, legendás hajók, híres utazások és történelmi események. Vajon mennyit tudsz a hajózás történetéről? Teszteld magad kvízünkkel!
Kvíz: Ismered a márkát, de vajon felismered a logóját? Most kiderül, mennyire figyelsz vásárlás közben!
Eltüntettük a jól ismert márkák logóiról az árulkodó feliratokat. Vajon a megmaradt színek és formák alapján is rájössz, melyik melyikhez tartozik?
Kvíz: Te tudod mit jelentenek a leggyakoribb magyar keresztnevek? Lássuk, képben vagy-e, melyik név mit jelent!
A mai kvíz során próbára teheted a tudásod az aktuálisan legdivatosabb nevek jelentése kapcsán.
Kvíz: Jártas vagy a gyermeknevelésben? Erre a 10 kérdésre sokszor még gyakorló szülők sem tudják a helyes választ!
A mai kvíz a gyermekek fejlődésének fontos állomásait járja körül, az első életév mérföldköveitől a kisgyermekkor sajátosságaiig.
Tíz rövid történetleírás, tíz meghatározó magyar regény. Tedd próbára az irodalmi tudásod a magyar regényírás napja alkalmából!
Kvíz: Te átmennél 2026-ban az őszi érettségin? Tedd próbára magyar, matek és töri tudásod a friss kérdésekkel!
A mai kvíz során ízelítőt kaphatsz a feladatokból, amik idén ősszel a diákok elé kerültek magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika tárgyakból.
Te meg tudnád mondani, melyik megyeszékhelyen a legnagyobb az ott élő nők aránya, hány nő dolgozik a mezőgazdaság területén, vagy
Kvíz: Szeretsz kirándulni, jól ismered a Zemplént? Lássuk, mennyit tudsz a hegységről és látnivalóiról!
Teszteld magad 10 kérdéssel, és nézd meg, mennyire mozogsz otthonosan a Zemplén hegyei, várai és látnivalói között.
Ritkábban használt, idegen eredetű és régies szavak következnek. Vajon hány jelentését találod el segítség nélkül?
Tedd próbára a történelmi tudásod 10 októberi kérdéssel, és derítsd ki, mennyire emlékszel még az évszámokra és híres eseményekre!
A mai kvíz során képek alapján kell azonosítanod a hazánkban is ismert vándormadarakat, és kiderítened, mennyire vagy jártas a madárvilágban.
Kvíz: Mennyit tudsz a halálbüntetésről? 10 kérdés a kivégzések történetéről, módjairól és eltörléséről
Tudod, hol törölték el először a halálbüntetést, vagy mit jelent a moratórium? Tedd próbára magad 10 történelmi kérdéssel.
Kvíz: Kitalálod, melyik őszi versből való az idézet? Lássuk jól emlékszel-e a versek címére, költők nevére!
A mai kvíz során klasszikus és kortárs magyar költők műveiből idézünk, és arra keressük a választ, mennyire ismered fel a jellegzetes költői hangokat, verssorokat.
A mai kvíz során a postai szolgáltatások múltjától és a kézbesítés egykori különlegességeitől egészen a modern postáig kalandozunk.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.