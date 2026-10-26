Kvíz: Jártál már Ausztriában? Attól, hogy közel van, még nem biztos, hogy ismered is!

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Október nemcsak Magyarországon a nemzeti megemlékezések hónapja, hanem a szomszédos Ausztriában is. Míg mi az 1956-os forradalom és szabadságharc előtt tisztelgünk, nyugati szomszédunk országuk örökös semlegességének 1955-ös kimondására emlékezik. Ennek apropóján egy tízkérdéses kvízzel készültünk, amelyből kiderül, mennyire vagy jártas az ország kultúrájában, földrajzában és hagyományaiban. Nos, te mennyire ismered Ausztriát?

Címlapkép: Getty Images

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