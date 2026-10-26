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Kvíz

Kvíz: Jártál már Ausztriában? Attól, hogy közel van, még nem biztos, hogy ismered is!

Pénzcentrum
2026. október 26. 18:01 2 perc

Október nemcsak Magyarországon a nemzeti megemlékezések hónapja, hanem a szomszédos Ausztriában is. Míg mi az 1956-os forradalom és szabadságharc előtt tisztelgünk, nyugati szomszédunk országuk örökös semlegességének 1955-ös kimondására emlékezik. Ennek apropóján egy tízkérdéses kvízzel készültünk, amelyből kiderül, mennyire vagy jártas az ország kultúrájában, földrajzában és hagyományaiban. Nos, te mennyire ismered Ausztriát?

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Kvíz: Jártál már Ausztriában? Attól, hogy közel van, még nem biztos, hogy ismered is!

1/10 kérdés
Melyik híres zeneszerző született Salzburgban?
Ludwig van Beethoven
Frédéric Chopin
Wolfgang Amadeus Mozart
Johann Sebastian Bach
2/10 kérdés
Milyen húsból készül hagyományosan az eredeti bécsi szelet, vagyis a Wiener Schnitzel?
Marhahúsból
Csirkehúsból
Sertéshúsból
Borjúhúsból
3/10 kérdés
Melyik hegység határozza meg Ausztria tájképének jelentős részét?
Az Alpok
A Pireneusok
A Kárpátok
Az Appenninek
4/10 kérdés
Melyik évben lett Ausztria az Európai Unió tagja?
1989-ben
2004-ben
2007-ben
1995-ben
5/10 kérdés
Melyik híres bécsi kastély volt a Habsburg uralkodók nyári rezidenciája?
Neuschwansteini kastély
Windsori kastély
Schönbrunni kastély
Versailles-i kastély
6/10 kérdés
Melyik osztrák tartomány székhelye Graz?
Alsó-Ausztria
Karintia
Burgenland
Stájerország
7/10 kérdés
Melyik híres osztrák torta készül csokoládés tésztából, sárgabaracklekvárral és csokoládémázzal?
Dobostorta
Sacher-torta
Mozart-szelet
Fekete-erdő torta
8/10 kérdés
Melyik osztrák város híres az óvárosa fölé magasodó Hohensalzburg váráról?
Linz
Salzburg
Klagenfurt
Graz
9/10 kérdés
Melyik híres bécsi épületet alakítják át minden év februárjában egy estére elegáns bálteremmé?
Bécsi Nemzeti Színház
Bécsi Állami Operaház
Bécsi Zeneegylet
Bécsi Koncertterem
10/10 kérdés
Melyik folyó halad keresztül Bécsen?
Elba
Rajna
Szajna
Duna

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Címlapkép: Getty Images
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