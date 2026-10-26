Kitálalt a Gyűjtőfogház volt parancsnoka: szakmaiatlan és kelet-ázsiai mintájú volt az Orbán-korszak börtönpolitikája

A hazai börtönviszonyok múltjáról és jelenéről, sorozatgyilkosokról és pedofilokról, a börtöntársadalom két – fogvatartott és őr - oldaláról Huszár László, az ELTE Szociálpszichológia Tanszékének adjunktusa, a Gyűjtőfogház volt parancsnoka, a Büntetés-végrehajtás egykori országos parancsnokhelyettese nyújt betekintést.

Pénzcentrum: Nem egy tipikus karrierút, amit választott. Hogyan került erre a pályára?

Huszár László: Harmadéves szociológus hallgatóként léptem be először börtönbe és nem pont azt tapasztaltam, amit vártam. Az első naptól megragadott a börtön sajátos hangulata sőt, sármja, amely a Rejtő Jenő-i, Hrabal-i és Svejk-i világ egyfajta keveréke volt. Volt egy bája az egésznek a késő Kádár rendszerben – bármilyen furcsán hangzik – számomra nagyon szerethető világ volt. Az átlagember képe a gonosz, szadista smasszerekről az egyik oldalon és a mindenkit terrorizáló és megerőszakoló sorozatgyilkosokról a másik oldalon meglehetősen távol áll a valóságtól. Természetesen nem akarom idealizálni ezt a világot, a hazugság, a rosszindulat, a nyomor szintén része volt a valóságnak.

Mivel az ELTE-n szociológia szakon végeztem számomra nagyon érdekes volt az akkori börtönvilág, ahol - csak egy példa - együtt éltek a vidéki paraszti származású fegyőrök a sokszor a pesti flaszterről érkező vagány elitéltekkel. Utólag bevallhatom, hogy kissé elitista módon, intellektuális katasztrófaturizmusként éltem meg ezt. Furcsáltam, de a rabok sokat röhögtek a börtönökben. Egy 15 éves ítélet természetesen nem egy kacajroham, de nem az erőszak és a búslakodás ment 0-24-ben, ahogy azt az ember kívülről elképzelte.

Kívülállóként úgy gondolnánk, hogy a legkeményebb sorozatgyilkosokkal a legnehezebb bánnia az őröknek

Érdekes módon - a közvélekedéssel szemben - nem mindig az a legkeményebb hely, ahol a leghosszabb időre ítéltek vannak, mint például a szegedi Csillag. Közülük ugyanis sokan adaptálódtak a hosszú börtönléthez. Kialakul egy status quo, talán a reménytelenség miatt: mindkét fél, rabok és őrök egyaránt megtanulják hogyan élhetnek együtt nagyjából békében. Az időt itt olimpiákban, vagyis 4 években mérik. Ezért nehezen tolerálják, ha egy „gyüttment” izgága, elviselhetetlen zárkatársat kapnak. Körükben becsülete van a keménységnek, de a nyugodtságnak is. Természetesen ott sem árvalányhaj az élet, de ebből a szempontból elviselhetőbb, mint ahol a rövidebb időre elítéltek vannak, akik 4-5 éveket kapnak és ahogy a börtönszleng mondja, „kék-zöldek a visszaesésétől”. Ez utóbbiak sokszor vegyesebb, nehezebben kezelhető társaság.

Jól gondolom, hogy a formális és informális börtönhierarchia kicsit árnyaltabb, mint ahogy az amerikai mozifilmekben ábrázolják?

Ez így igaz. A börtöntársadalom szociológiai vizsgálata a múlt század derekán élte virágkorát Amerikában. Az így kialakított kép annyiban hasonlít a filmekben látottakhoz, hogy a rabok egymással szolidárisak, a hatalommal ellenségesek. A fő parancs: „Ne legyél vamzer!” „Légy kemény, de igazságos.” Aki ezt megszegi, az valamilyen megvetett csoportba, szerepbe kényszerül, rásütnek egy bélyeget, amit nehéz levakarni. Például, aki nem elég férfias, arra a „ punk” (az angol csíra), az üzletelőkre a „merchant” (handlé) megnevezés ragad rá. Ez a leírás már az amerikai börtönökben sem pontos, ma a legtöbbször etnikai alapú gengek üzleti hálózata alakítja a börtöntársadalmat.

Hasonlóan sztereotíp, leegyszerűsítő az a kép, ami egy nyolcvanas évek eleji dokumentumfilm, Monory Mész András: „Bebukottak” című alkotása nyomán került a köztudatba: eszerint az új húsnak három lehetősége van: megverekszik a státusáért vagy, ha nem veszi fel a harcot csicska vagy köcsög lesz.

Valóban fontos a fizikai erő, de a szociális ügyesség, a karakter legalább olyan fontos. A harc mellett lényeges a szövetségek rendszere is. Vannak kemény csoportok – főként a visszaesők között, ez inkább romákra jellemző - akik kintről ismerik egymást, bent is „megalakulnak”, és kizsákmányolják a többieket, üzletelnek, védelmi pénzt szednek, harcolnak a riválisokkal, hogy „ki viszi a szintet” (vagyis ki az úr a folyosón). De ezeket sem nagyhatalmú, amerikai típusú gengeknek kell elképzelni. Fontos hangsúlyoznom, hogy ez nem egy általános kép, sok esetben ki lehet kerülni a zaklatásokat. A többség teljesen „normális rab”, aki egyik kategóriába sem tartozik, ahogy a börtönszleng mondja: „nem karrierben gondolkodik”.

Általános sztereotípia, hogy a pedofiloknak pokol minden napjuk bent? Ez mennyire fedi a valóságot?

Valóban, őket mindenki gyűlöli, általános a vélekedés, hogy ők mindennek az alja. Abba a csoportba tartoznak, akiket sokszor védeni kell a többi elítélttől, mert a büntetést a bíróság szabja ki, nem a rabok. Akármi is az elkövetett bűncselekmény.

Kik a keményfiúk, a hierarchia csúcsán állók?

Erre a kérdésre a rabok legtöbbször azt válaszolják, hogy ez nem bűncselekménytől függ, hanem karaktertől, emberségtől, bátorságtól. Azért hagyományosan nagyobb a becsülete annak, aki egy rendőrrel szemben követtet el erőszakos cselekedetet, vagy nagy pénzt rabolt, hosszú ítéletet tölt, netán életfogytos. Utóbbiak nem is feltétlenül azért, mert ők akkora arcok, hanem mert valószínűleg már sokat ültek, ismerik a benti világot, technikájuk, tekintélyük van. Az is elterjedt vélekedés ugyanakkor, hogy a bent lét, különösen a hosszú börtönkarrier inkább a sikertelenség, a lúzerség jele.

Sokan gondolják úgy, hogy az elítéltek korlátolt, érzéketlen és erőszakos emberek. Persze sokan ilyenek, de számos intelligens, reflexív, jóindulatú rabbal is találkoztam. A nagy többségük nem a filmekben látható extrém karakter, hanem valóban szörnyű sorsú, hátrányos helyzetű vagy éppen félresiklott ember, vállalkozó, kamionsofőr vagy pincér. Olyan valaki, aki úgy gondolta, hogy kevés munkával sok pénzt tud keresni, vállalja a kockázatot és lebukott. Ettől még a büntetést megérdemlik, nem kell sajnálni őket.

Mi változott a rendszerváltással?

A hazai börtönviszonyokban már korábban kezdődött a váltás. A Kádár korszak utolsó évtizedében jelent meg a politikai szándék, hogy a börtön humanizálódjon, a nevelés irányába próbálták tolni a rendszert. Ez nem azt jelenti, hogy nem vertek rabokat 1973-ban és az állomány felkészült szociológusokból állt, de volt egy erős nyomás az emberségesség, de különöseb egy korszerűbb szakmaiság irányába. 1979-ben megjelent egy korszakos jelentőségű jogszabály (az úgy nevezett „79/11-es”), ami máig hat. Állítom, hogy a 80-as években szakmailag bátrabb és sok szempontból magasabb színvonalú volt a börtön szakpolitika, mint a rendszerváltás után bármikor. Ismétlem, ez nem jelenti azt, hogy a hétköznapok gyakorlata ezt mindig tükrözte. A rendszerváltással e téren nem volt olyan éles a cezúra, mint néhány más területen. Az Európa Tanácshoz való 1990-es csatlakozásuknak ugyanakkor valós szerepe volt a BV szempontjából, mert ez keretet adott annak, hogy egy alapvetően szovjet indíttatású rendszer európai irányba forduljon. Több-kevesebb sikerrel.

Ebben az időszakban lehetőségem volt aktívan részt venni ebben a folyamatban, viszonylag fiatalon nagy kihívással járó beosztásokba kerültem. Nem hinném, hogy politikai kinevezettnek lehetne tekinteni: az első Fidesz kormány alatt az akkori legnagyobb börtön, a Gyűjtőfogház vezetője, a Medgyessy kormány alatt pedig a BV országos parancsnokhelyettese voltam. Sok szempontból történtek fontos fejlesztések mindkét időszakban. Az én feladatom első sorban egyfajta tudástranszfer menedzselése volt: hogyan lehet az angol, holland, skandináv, finn rendszer egyes elemeit átültetni. Azt gondolnánk, hogy egy baloldali liberális rendszerben emberséges irányba megy a rendszer, de ez csak részben volt igaz. Az eredmények mellett az elbizonytalanodás, pénzhiány, politikai zavarodottság nagyon érezhető volt a 2000-es évek vége felé az időszakban.

Milyen irányban mozdult el a börtönpolitika és gyakorlat az Orbán kormányok alatt?

Az említett gyurcsányi rossz hangulat miatt szinte vártam a Fidesz kormányt, hogy jobb lesz, de nem így lett. Az Orbán kormányok fő elvárása az volt, hogy ne legyenek botrányok, de nem is várunk el eredményt. A szakmai programok helyett legyen imaterem, sok pap és még több megtért rab. A kormány célja az volt, hogy egyértelmű legyen a társadalom számára: rabnak lenni rossz dolog. Ami politikailag értelmezhető üzenet, de teljesen szakmaiatlan és – még biztonsági szempontból is - kontraproduktív. Fegyőrként ugyanis nem azt akarod, hogy a fogvatartottnak rossz legyen, mert a börtön önmagában rossz. Azt akarod, hogy érezze, hogy ha kicsit jobbat akar, akkor az rajta múlik. Ugyanis hosszú távon együtt kell élned velük, akik 200-an vannak, te meg egyedül.

Ha szétfrusztrálod őket, akkor nem sokat ér, hogy van puskád a fegyverszobában: a rendet nem fegyverekkel tartod fenn, hanem emberi vágyak és remények ügyes menedzselésével.

Aki kicsit is ismeri ezt a világot, az tudja, hogy ez egy staus quo, amiben fontos a stabilitás, finomak az erőviszonyok és a BV-snek nincs végtelen hatalma. Akkor „éljük túl”, ha a rabok 96%-a együttműködik velünk és csak a maradékkal kell „küzdenünk”. Ha ezt felrúgjuk akkor azt tesszük tönkre, ami élhetővé teszi a rendszert. A Fidesz kormány fejében a Kelet-ázsiai börtönviszonyok éltek, ahol az élet olyan, mint egy laktanyában. Egy apró, mindennapi példa: a katonaságnál háromszögbe hajtogatva a párnára kellett rakni a törülközőt. De ha valakinek egy törülközője van, és azt összehajtja, akkor penészes lesz. Ezért a rabok – teljesen érthetően – felakasztották. Olyan rend, ami miatt bepenészedik a törölköző az nem stabil.

Sok ilyen apró, teljesen felesleges és dühítő lépés, zéró tolerancia volt az elmúlt években, egyre erősödő intenzitással. A vezetés ellenségnek tekintette a saját állományát is, a szabályok folytonos változtatásával, állandó ellenőrzéssel, inkorrektséggel, hatalmi gőggel, rosszindulattal viseltetett irányunkban. Tudom, hogy egy fegyveres szervezet nem óvoda, de sokan szolgáltunk már akkor is, amikor ehhez képest sokkal normálisabb viszonyok között is katonás volt a fegyelem.

Sok technikai fejlesztés történt, a Csengeren létrehozott „okosbörtönként” emlegetett új börtön ennek példája. A technológia sokat segíthet, például a biztonság vagy az ügyintézés gyorsasága terén. Másrészt a kütyük önmagukban veszélyt is rejtenek magukban: az őr-rab személyes találkozása, a fizikai jelenlét a körleten a biztonság kulcsa. Vannak, akik a személytelenségben, az izolációban hisznek. Én nem tartozom közéjük. Nem feltétlenül emberiességi okokból, hanem éppen azért, mert a technikai kontroll nem együttműködő, hanem elkeseredett és mentálisan meggyötört rabot eredményez. Vagyis szakmai kudarcot.

Meg kell említenem, hogy történtek jó dolgok is az elmúlt években. A fogvatartottak jó magaviselet esetén krediteket, „jó pontokat” kaphattak, amit beválthattak, például, hogy jobb körülmények közé kerüljenek. Vagyis valamennyire tőlük is függött, hogy mi történik velük, nem csak büntetés volt, hanem egyfajta jutalmazás is. Noha a rendszer még messze nem tökéletes, ez egy előremutató kezdeményezés volt.

Adatok a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) Börtönstatisztikai szemle 2026 kiadványból A fogvatartottak létszáma a 2026. szeptember 1-jei adatok alapján hazánkban. 20.646 fő volt. Ez az elmúlt 5 évben emelkedő tendenciát mutat. A személyi állomány 2026 augusztusában 11.432 fő volt.

A rabok 90%-a férfi, 0,7%-a fiatalkorú. Az átlag életkoruk 39,6 év, a legfiatalabb 15, a legidősebb 90 éves.

A 2026. szeptember 1-jei adatok alapján a fogvatartottak 96,3%-a magyar állampolgár. A magyar mellett 68 különböző ország állampolgára van börtönben.

8 osztályt vagy kevesebbet végzett 59%, érettségizett 8%, felsőfokú végzettségű 2,3%

Emberölésért 9,3%, egyéb erőszakos cselekedetekért 24,1%, kábítószerrel összefüggő cselekményekért 9,4%, lopás, kifosztásért 22,3%, szexuális bűncselekményért 7,2%, csalás, költségvetési csalásért 6,3% ül.

18,5 % a többszörös visszaesők százaléka. A nem visszaesőké mindössze 5,1%.

Melyik országokban a leghumánusabbak a börtönkörülmények? Mit lehetne tanulnunk tőlük?

A szakma központi problémája, hogy hogyan tudjuk a viselkedést mérni, a kockázatokat előre jelezni, ezek alapján kategóriákat, csoportokat alkotni, valamint a megfelelő kezelési eljárásokat ezekhez rendelni. Ebben hagyományosan a kanadai és a finn bv rendszerek jártak az élen, de számos skandináv és más nyugat- európai ország is átvette ennek alapelemeit. A magyar gyakorlathoz képest tudományosan végiggondolt és megvalósított szakmai konszenzus alapján működő rendszerek, amelyek relatíve olcsóbbak és hatékonyabbak. Nekem annak idején (90-es évek vége) nagyon szimpatikus volt a holland modell, amely nyitott, toleráns, akár a holland társadalom. Ebben szerepet játszott az is, hogy nagyon szoros volt velük az együttműködés. Szakszerű, ésszerű és emberséges rendszernek tűnt. Ezek „kőbányai változatát” szerettem volna megvalósítani itthon, de – mondhatni - elbuktam, az Orbán kormány nem kért ebből.

A hazai viszonylatban sokszor előjön a túlzsúfoltság, az embertelen körülmények.

Ez érzékeny kérdés, sok országban állandó a különböző mértékű túlzsúfoltság. Sokszor a politika számára nem prioritás ennek csökkentése: ez egybevág a „minél rosszabb a raboknak, annál jobb” elvvel. Nálunk voltak időszakok, amikor egyes megyei börtönökben a túltelítettség elérte a 200%-ot. Ez a bv-t persze zavarta, de érdemi lépés nem történt. Mindez akkor kezdett fejfájást okozni a politikának, amikor a rabok pereket nyertek a Strasbourgi Bíróságon a magyar állam ellen. Ez politikailag kellemetlen volt, nem véletlen, hogy Orbán ezt „börtönbiznisz”-ként kommunikálta. Végül az lett a „megoldás”, hogy sok konténert állítottak fel. Ezzel – időlegesen és papíron – megszűnt a zsúfoltság, ezek azonban nem használhatóak a börtönnépesség nagy részét kitevő biztonsági kategória fogva tartására és – enyhén szólva – nem is örök időkre készültek.

Mennyire hatékonyak a reintegrációs programok?

A reintegráció célja, a társadalomba való sikeres visszailleszkedés. Az ezt célzó fogvatartotti programoktól még akkor sem lehet teljes siker várni, ha azok szakmailag magas színvonalúak, mivel a visszaesés több más tényezőtől is függ. De – ismétlem: ha a program szakmailag jó – a társadalmi befektetés így is megéri, mert a költsége sokkal kisebb, mint a bűncselekmény okozta kár. Van azonban egy mások szempont is: a bv számára kevésbe a majdani visszaesés a legfontosabb, hanem az, hogy a bent lévőket le tudja foglalni értelmes tevékenységgel. Ez egyrészt megtöri az unalmat, strukturálja a végtelen időt, másrészt működteti a motivációs rendszert. Ez a belső, bv-s szempont biztonsági, szakmai oldalról szintén nagyon fontos.

Hogy működik a házi őrizet intézménye?

A letartóztatás mindenhol növeli a túlzsúfoltságot, a fogvatartotti népességnek ez sok helyen a 25-30%- át teszi ki. Ráadásul a bizonytalanság miatt ez az egyik legproblémásabb kategória: nem tudhatják, mi lesz a sorsuk, meddig maradnak bent, ezért – érthetően - idegesek, nehezen kezelhetők. Alapvetően rájuk lett kitalálva a házi őrizet: akinél az enyhébb kényszerintézkedés is működik azt ne tartsák a legszigorúbban. Anyagilag is kedvezőbb.

A másik alkalmazás, amikor valaki már sok éve bent van, jól viselkedett, akkor elektronikus felügyelettel elhagyhatja a börtönt. Minden olyan jogintézmény – több van ilyen – ahol a rab elhagyhatja a börtönt, kockázatos a bv számára, hiszen, ha valaki elkövet egy súlyos bűncselekményt követ, akkor felmerül a kérdés, ki engedte ki őt és miért. A döntéshozó persze nem lát az elkövető fejébe, sőt az sem biztos, hogy tervez előre a bűncselekményt: ilyen a kockázati döntéshozatal. A tuti, ha senki nem megy sehova, illetve dehogynem, hiszen a rabok, kevés kivétellel szabadulnak, és akkor úgyis közöttünk lesznek.

Változott valami az új kormány néhány hónapka alatt?

Rengeteg tennivaló van a BV téren és természetesen nem lehet pár hónap alatt megoldani több évtizedes mulasztásokat. Egyelőre inkább szimbolikus, de pozitív dolgokat látok – mint a legtöbb más területen. Például újra megjelent a Börtönstatisztikai szemle, egy színvonalas szakmai kiadvány, amit az Orbán kormány megszüntetett. A kutatókat az elmúlt években nagyrészt elzárták a börtönöktől, nemrég - hogy úgy mondjam – erős jelzést kaptam azzal kapcsolatban, hogy újra nyit a szakma a kutatók felé. Ez üdvözlendő lépés.

Fotó: Róka László, MTI/MTVA