Pozitív mellékhatást találtak a sokak által kedvelt fogyókúrás "csodaszernél": azok duplán jól járhatnak, akikre ez a dolog igaz

Egy új dán kutatás szerint a szemaglutid hatóanyagú, eredetileg fogyasztószerként és a diabétesz kezelésére kifejlesztett gyógyszerek – mint a Wegovy, az Ozempic vagy a Mounjaro – jelentősen visszaszoríthatják az alkoholfüggőséggel küzdők káros ivási szokásait - jelentette az Euractiv.

A The Lancet folyóiratban megjelent vizsgálatban 108 páciens vett részt egy dán pszichiátriai klinikán. A résztvevők egyik fele heti egy szemaglutid-injekciót kapott, míg a másik fele placebót. Emellett mindkét csoport pszichoterápiás kezelésben is részesült.

Az eredmények szerint a szemaglutidot kapó csoportban 50 százalékkal nagyobb mértékben csökkent a túlzott alkoholfogyasztással töltött napok száma a placebocsoporthoz képest. A szemaglutid a jóllakottság érzetét utánozva fejti ki hatását, de a jelek szerint az alkohol iránti sóvárgást is képes mérsékelni.

A kutatók szerint az eredmények alapján az európai egészségügyi rendszerek is fontolóra vehetik a GLP-1-receptor-agonisták alkalmazását az addikciók kezelésében. "Ez megnyitja az utat az alkoholhasználati zavar meglévő terápiáinak GLP-1-receptor-célzott megközelítéssel történő kiegészítése előtt" – mondta Anders Fink-Jensen, a tanulmány egyik szerzője.

Korábbi kutatások már jelezték, hogy ezek a szerek más függőségek, például az online szerencsejáték-, a kannabisz- vagy az opioidhasználat esetében is hatásosak lehetnek.

A gyógyszereket gyártó dán Novo Nordisk az EU-ban jelenleg más terápiás célokat vizsgál, ide tartozik többek között a szív- és érrendszeri betegségek kezelése. A vállalat ugyanakkor az Euractiv megkeresésére közölte, hogy jelenleg nem folytat célzott klinikai vizsgálatokat a GLP-1-szerek szerhasználati zavarokra vagy egyéb addikciókra gyakorolt hatásáról.

Az eredmények akkor láttak napvilágot, amikor több kormány is mérlegeli a rendkívül népszerű, ám drága készítmények társadalombiztosítási támogatását. Franciaországban az orvosok már közvetlenül is felírhatják a szert a pácienseknek. Az Egyesült Királyságban pedig hamarosan elérhetővé válik az állami egészségügyi rendszeren keresztül.

Európa többi részén azonban a hozzáférés továbbra is korlátozott, ami jelentős hamisítványpiacot teremtett.

A mostani tanulmány volt az első randomizált, kontrollált vizsgálat ezen a területen. A kutatók ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy a mintaméret viszonylag kicsi volt, így további kutatásokra van szükség. Ez különösen a túlsúllyal nem rendelkező páciensek esetében indokolt.

Az alkoholhasználati zavar gyógyszeres kezelési lehetőségei egyelőre szűkösek. A kutatók szerint éppen ezért a legkárosabb alkoholfogyasztási mintázatok visszaszorítása már önmagában is érdemi javulást hozhat az érintettek számára.