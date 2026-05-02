Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Hands in blue surgical gloves holding Ozempic Insulin injection pen for diabetics.
Egészség

Pozitív mellékhatást találtak a sokak által kedvelt fogyókúrás "csodaszernél": azok duplán jól járhatnak, akikre ez a dolog igaz

2026. május 2. 17:03

Egy új dán kutatás szerint a szemaglutid hatóanyagú, eredetileg fogyasztószerként és a diabétesz kezelésére kifejlesztett gyógyszerek – mint a Wegovy, az Ozempic vagy a Mounjaro – jelentősen visszaszoríthatják az alkoholfüggőséggel küzdők káros ivási szokásait - jelentette az Euractiv.

A The Lancet folyóiratban megjelent vizsgálatban 108 páciens vett részt egy dán pszichiátriai klinikán. A résztvevők egyik fele heti egy szemaglutid-injekciót kapott, míg a másik fele placebót. Emellett mindkét csoport pszichoterápiás kezelésben is részesült.

Az eredmények szerint a szemaglutidot kapó csoportban 50 százalékkal nagyobb mértékben csökkent a túlzott alkoholfogyasztással töltött napok száma a placebocsoporthoz képest. A szemaglutid a jóllakottság érzetét utánozva fejti ki hatását, de a jelek szerint az alkohol iránti sóvárgást is képes mérsékelni.

A kutatók szerint az eredmények alapján az európai egészségügyi rendszerek is fontolóra vehetik a GLP-1-receptor-agonisták alkalmazását az addikciók kezelésében. "Ez megnyitja az utat az alkoholhasználati zavar meglévő terápiáinak GLP-1-receptor-célzott megközelítéssel történő kiegészítése előtt" – mondta Anders Fink-Jensen, a tanulmány egyik szerzője.

Korábbi kutatások már jelezték, hogy ezek a szerek más függőségek, például az online szerencsejáték-, a kannabisz- vagy az opioidhasználat esetében is hatásosak lehetnek.

A gyógyszereket gyártó dán Novo Nordisk az EU-ban jelenleg más terápiás célokat vizsgál, ide tartozik többek között a szív- és érrendszeri betegségek kezelése. A vállalat ugyanakkor az Euractiv megkeresésére közölte, hogy jelenleg nem folytat célzott klinikai vizsgálatokat a GLP-1-szerek szerhasználati zavarokra vagy egyéb addikciókra gyakorolt hatásáról.

Az eredmények akkor láttak napvilágot, amikor több kormány is mérlegeli a rendkívül népszerű, ám drága készítmények társadalombiztosítási támogatását. Franciaországban az orvosok már közvetlenül is felírhatják a szert a pácienseknek. Az Egyesült Királyságban pedig hamarosan elérhetővé válik az állami egészségügyi rendszeren keresztül.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Európa többi részén azonban a hozzáférés továbbra is korlátozott, ami jelentős hamisítványpiacot teremtett.

A mostani tanulmány volt az első randomizált, kontrollált vizsgálat ezen a területen. A kutatók ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy a mintaméret viszonylag kicsi volt, így további kutatásokra van szükség. Ez különösen a túlsúllyal nem rendelkező páciensek esetében indokolt.

Az alkoholhasználati zavar gyógyszeres kezelési lehetőségei egyelőre szűkösek. A kutatók szerint éppen ezért a legkárosabb alkoholfogyasztási mintázatok visszaszorítása már önmagában is érdemi javulást hozhat az érintettek számára.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyógyszer #tb #egészségügy #kutatás #hamisítvány #függőség #cukorbetegség #alkoholfogyasztás #alkoholizmus

NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 2.
Komoly vagyonokat fizetnek a hazai gyűjtők a 90-es évek kedvenceiért: rengeteg magyar polcán ott lapulhatnak ezek a kincsek
2026. május 1.
Nem is hinnéd, de komoly pénzeket fizetnek ki manapság ezért a lejárt termékért: elképesztő harc dúl a háttérben
2026. május 2.
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
2026. május 2.
Erről mindenkinek tudnia kell: már évekkel az euró hivatalos bevezetése előtt felfordul minden Magyarországon?
2026. május 1.
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
2
1 hónapja
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
3
3 napja
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
4
1 hete
Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás
5
2 hónapja
Kiderült a palackozott vizek sötét titka: literszám vedelik, de ezzel sokan nem számolnak
Nettó elszámolás (netting)
A nettósítás a klíringtagok megállapodása arról, hogy az egymással szemben fennálló tartozásaikat és követeléseiket egyetlen tartozássá vagy követeléssé alakítják oly módon, hogy a tartozásaik összegét csökkentik a követelések összegével.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 2. 16:03
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
Pénzcentrum  |  2026. május 2. 14:00
Tömegesen lepi el az internetet a mesterséges szemét: sokan rettegnek, mit hoz a jövő – küszöbön az AI-disztópia?
Agrárszektor  |  2026. május 2. 16:01
Riadót fújt a hatóság: 22 év után bukkant fel újra a rettegett kór
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!