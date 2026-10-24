Újabb fordulat a Mol milliárdos üzlete körül: az amerikaiakon múlhat a szerb olajvállalat működése

Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS), a jelenlegi engedély ugyanis október 30-án lejár - közölte a vállalat szombaton.

A NIS közleményében hangsúlyozta, hogy a vállalat zavartalan működése, a pancsovai kőolajfinomító folyamatos üzemeltetése és a szerbiai piac megfelelő üzemanyag-ellátása kulcsfontosságú az ország energiabiztonsága szempontjából.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) szeptember 30-án újabb harminc nappal, október 30-ig hosszabbította meg a NIS működési engedélyét, lehetővé téve a vállalat tevékenységének folytatását és a pancsovai finomító működését. Washington 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt.

A korlátozások feloldása érdekében tárgyalások kezdődtek az orosz tulajdonrész értékesítéséről. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott az orosz Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. Az ügylet megvalósulásához az amerikai hatóságok és az illetékes versenyhatóságok jóváhagyása is szükséges.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.