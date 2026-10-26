A 2026-os férfi Aranylabda átadására október 26-án, hétfőn, a londoni Palladium színházban kerül sor, magyar idő szerint 21 órától.
Brutális összeomlás a tőzsdén: pánikszerű zuhanás miatt leállították a kereskedést, miközben az évszázad IPO-ja készül
Rendkívüli eladási hullám söpört végig hétfőn a brazil piacokon a választási eredmények nyomán, a részvényárfolyamok zuhanása miatt átmenetileg a kereskedést is felfüggesztették. A reál idei mélypontjára gyengült a dollárral szemben, miközben az amerikai, az európai és a magyar tőzsdén mérsékelt emelkedés látszott. Közben az Anthropic benyújtotta tőzsdei bevezetésének (IPO) dokumentációját, megnyitva az utat a történelem egyik legnagyobb részvénykibocsátása előtt.
A brazil Ibovespa index a hétfői kereskedés elején 17,3 százalékos mínuszba került, és január eleje óta nem látott szintre zuhant, majd a heves esés miatt fél órára leállították a kereskedést. A legfrissebb közölt árfolyamadatok szerint a tőzsdét üzemeltető B3 részvényei 50 százalékot zuhantak. A brazil reál a délutáni adatok alapján mintegy 11,6 százalékkal gyengült a dollárral szemben, ezzel idei mélypontjára süllyedt.
Az eladási hullám számos nagy brazil vállalatot érintett. A Banco do Brasil részvényei 32, a Nu Bank papírjai 20 százalékos mínuszba kerültek. A Braskem árfolyama 22, a Petrobrasé 18, a Telefônica Brasilé pedig 17 százalékkal esett. A brazil részvénypiac teljesítményét követő tőzsdén kereskedett alap, az iShares MSCI Brazil ETF kora délután 23,2 százalékos veszteséget mutatott, korábban azonban 27 százalékos mínuszban, tavaly december óta nem látott szinten is forgott.
Máshol emelkedtek a részvénypiacok
Az amerikai tőzsdéken ezzel szemben kisebb emelkedéssel indult a hét. A nyitást követően a Dow Jones 0,4, az S&P 500 0,3, a Nasdaq pedig 0,2 százalékkal került feljebb. Az európai és az amerikai óraátállítás eltérő időpontja miatt ezen a héten a szokásosnál egy órával korábban, magyar idő szerint 14 óra 30 perckor kezdődik a kereskedés az Egyesült Államokban.
Európában már délelőtt kedvező volt a hangulat. A német DAX és a francia CAC 40 egyaránt 0,8 százalékkal emelkedett, míg a brit FTSE 100 0,4 százalékkal állt pénteki záróértéke felett.
A magyar tőzsdén a BUX kora délután 0,4 százalékos pluszt mutatott. A blue chipek közül a Mol teljesített a legjobban, délelőtt mintegy 2,5 százalékkal emelkedett az árfolyama, és a kereskedési nap felénél is megőrizte vezető helyét. Kora délután a Richter és az OTP is drágult, a Magyar Telekom viszont gyengült.
A mid-cap és small-cap vállalatok részvényeinél kevésbé volt kedvező a kép. A Rába 3,4, a CIG Pannónia 3,3 százalékkal került lejjebb. A legnagyobb forgalmat az OTP bonyolította, amelynek papírjaival kora délutánig 4,9 milliárd forint értékben kötöttek üzleteket.
Az AI-szektorban ugyanakkor már a hétfői bejelentések előtt is jelentős árfolyamveszteségek alakultak ki. A mesterségesintelligencia-infrastruktúrához kötődő CoreWeave és Nebius részvényei októberben egyaránt több mint 30 százalékot estek, miközben erősödtek a nagyszabású capex-beruházások megtérülésével kapcsolatos befektetői aggályok.
Automatikus kereskedési fék állította le a brazil börzét
A brazil B3 a zuhanás miatt aktiválta az úgynevezett circuit breaker mechanizmust. Ez az Ibovespa elmozdulásához kötött automatikus kereskedési szünet, amelynek célja a piaci pánik mérséklése.
A harmincperces felfüggesztés a spot piac mellett a vállalati kötvényeket és több kapcsolódó származtatott terméket is érintett. A tőzsde tájékoztatása szerint az újraindítást aukciós szakasszal tervezték, amelyben az összegyűjtött vételi és eladási ajánlatok alapján alakul ki az egyensúlyi árfolyam.
A mechanizmust 1997-ben vezették be Brazíliában, és a B3 közlése szerint azóta 23 alkalommal alkalmazták. A 2008-as pénzügyi válság idején kevesebb mint egy hónap alatt hatszor, a koronavírus-járvány kezdetén, 2020 márciusában ugyancsak hatszor kellett leállítani a kereskedést.
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Megatőzsdei bevezetésre készül az Anthropic
A Claude mesterségesintelligencia-modellt fejlesztő Anthropic benyújtotta nyilvános részvénykibocsátási dokumentációját az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC). A társaság a Nasdaqon, ANT ticker alatt tervezi bevezetni részvényeit, miután júniusban már bizalmasan beadta a szükséges iratokat.
A kibocsátással kapcsolatos előzetes értesülések akár 100 milliárd dolláros tőkebevonásról és 1500–2000 milliárd dolláros cégértékről (valuation) szólnak. Ezek azonban egyelőre nem hivatalos kibocsátási feltételek, az előzetes tájékoztató még nem tartalmaz indikációt az ársávra. A jelzett összeg meghaladná a SpaceX néhány hónappal korábbi, 85,7 milliárd dolláros részvénykibocsátását.
Az Anthropic bevétele a 2024-es 386 millió dollárról 2025-ben közel 4,6 milliárdra nőtt, 2026 első felében pedig már elérte a 16,3 milliárd dollárt. A robusztus növekedést elsősorban a Claude Code programozási eszköz és az új modellek iránti enterprise kereslet fűtötte. A második negyedévben a cég 974 millió dolláros üzemi eredményt termelt, bár az első félév egésze még 693 millió dolláros üzemi veszteséggel zárult.
A közel 80,8 milliárd dolláros féléves nettó veszteség döntő részét finanszírozási konstrukciók nem realizált átértékelése okozta, nem pedig operatív készpénzkiadás. A működési cash flow (CFO) eközben 3,9 milliárd dolláros többletet mutatott, amit a vevői befizetések és szállítói kifizetések kedvező időzítése is támogatott.
Hatalmas kötelezettségállomány kíséri az elképesztő skálázódást
A leendő befektetők számára az egyik legfontosabb kockázatot az infrastruktúra költségei jelentik. Az Anthropic rögzített vagy garantált minimumot tartalmazó beszerzési szerződései (take-or-pay jellegű megállapodásai) alapján június végén 265,6 milliárd dollárnyi jövőbeli kötelezettségvállalással számolt, egy és húsz év közötti futamidőkkel. A kapacitások egy részéért a tényleges kihasználtságtól függetlenül fizetnie kell.
A kereslet ugyanakkor jóval volatilisabban változhat. Az első kilenc hónap árbevételének mintegy negyedét az öt legnagyobb ügyfél biztosította, így néhány kulcsfontosságú megrendelő kiesése is érdemben ronthatná a pénzügyi pályát. További komoly kockázatot jelent a fokozódó árverseny, a folyamatos capex-kényszer és az AI-biztonsági kérdésekből fakadó esetleges szigorúbb szabályozói beavatkozás.
A társaság június végén mintegy 132 milliárd dollár likvid eszközzel – készpénzzel és rövid lejáratú befektetéssel – rendelkezett, ennek döntő része azonban korábbi tőkebevonásokból származott. A tőzsdei kisbefektetők kontrollja ráadásul erősen korlátozott marad: az alapítók egy különleges részvénysorozaton keresztül a szavazati jogok 50,1 százalékát birtokolják, míg az igazgatóság többségének kijelölésére a Long-Term Benefit Trust jogosult. Az Anthropic IPO-ja így nemcsak magáról a cégről, hanem az egész AI-szektorba vetett befektetői bizalomról is ítéletet mond majd.
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