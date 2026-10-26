2026. október 26. hétfő Dömötör
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felvétel egy férfi fogorvosról, aki fogászati mikroszkópon keresztül vizsgálja a nőt. Fogorvos mikroszkópot használ fogászati kezeléshez egy modern klinikán.
Egészség

A nők vagy a férfiak fogai romlanak hamarabb? Meglepő magyar adatok láttak napvilágot

Pénzcentrum
2026. október 26. 15:44 5 perc

A fogszuvasodás továbbra is a világ egyik leggyakoribb krónikus betegsége, de nem mindenkinél ugyanúgy jelentkezik. A nem, az életkor, a hormonális változások és az életmód is befolyásolhatja a szájüreg állapotát.  Egy friss körképe azt vizsgálja, melyek a leggyakoribb fogászati problémák, hogy a férfiak vagy a nők fogai rosszabbak, és hogyan hat a klímaváltozás a szájüreg egészségére.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A WHO adatai szerint mintegy 3,5 milliárd ember, a világ népességének közel 45%-a érintett valamilyen szájüregi betegségben. A kezeletlen fogszuvasodás mintegy 2,5 milliárd embert érint, a súlyos fogágybetegség pedig további mintegy egymilliárdot. A problémák életkoronként változnak: gyermekkorban elsősorban a tej- és maradó fogak szuvasodása, felnőttkorban a fogszuvasodás és a fogágybetegség, idősebb korban pedig többek között a gyökérszuvasodás, a szájszárazság és a fogvesztés kerül előtérbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eredmények attól is függnek, hogy aktuális fogszuvasodást vagy az évek alatt felhalmozódott fogászati terhelést vizsgálunk. Egy 2025-ös áttekintés és metaanalízis szerint például a menopauza utáni nőknél átlagosan 3,13 ponttal magasabb volt a DMFT-index, mint a kontrollcsoportban. A kutatók szerint ebben a menopauzával járó hormonális változások és a nyáltermelés csökkenése is szerepet játszhat, mivel a nyál fontos védő szerepet tölt be a fogszuvasodás megelőzésében. A magyar adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy az aktuális fogszuvasodás a férfiaknál lehet gyakoribb. Egy 2025-ös, országos magyar felmérésben az aktív fogszuvasodás a férfiak 32,3%-ánál, a nők 25,6%-ánál volt jelen, míg a legmagasabb, 36%-os arányt a 18-34 éves korosztályban mérték. Ugyanebben a kutatásban a tömött fogak előfordulásában nem találtak szignifikáns különbséget a két nem között.

A nők fogászati állapotáért elsősorban a következő biológiai és hormonális okok lehetnek felelősek:

1. Hormonális változások

A nők életében fellépő hormonális változások – különösen pubertás, menstruáció, terhesség és menopauza idején – befolyásolhatják a nyál összetételét és mennyiségét, miközben a nyál savsemlegesítő és remineralizáló szerepe alapvető a fogak védelmében. Emellett a lányok tej- és maradandó fogai általában korábban bújnak ki, mint a fiúké. Ez azt jelenti, hogy a nők fogai hosszabb ideig vannak kitéve a szájüregben található baktériumoknak és az élelmiszerekből származó savas hatásoknak.

2. Terhesség és szoptatás

A várandósság alatti hormonális változások megváltoztatják a nyál összetételét és ph-értékét, csökkentve annak természetes védőhatását. Az első trimeszterben jelentkező reggeli rosszullétek és savas hányás közvetlenül károsítják, marják a fogzománcot. Ezenkívül a kismamák nassolási szokásai (gyakoribb szénhidrátbevitel) is kedveznek a baktériumok szaporodásának.

3. A nyál összetétele és mennyisége

A nők természetes módon kevesebb nyálat termelnek, mint a férfiak. A nyál rendkívül fontos szerepet játszik a szájüreg tisztán tartásában: lemossa az ételmaradékokat és semlegesíti a savakat. Mivel a nők szája szárazabb, a fogaik védtelenebbek a szuvasodással szemben.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Hogyan alakul ez a férfiaknál?

A férfiaknál más típusú kockázatok kerülhetnek előtérbe. Kutatások szerint körükben gyakoribb a fogágybetegség, miközben ritkábban vesznek részt megelőző fogászati vizsgálatokon, és kevésbé jellemzőek a rendszeres szájhigiénés szokások. Egy 50 604 embert és 12 populációs vizsgálatot összesítő kutatásban a destruktív parodontitis előfordulása 37,4% volt a férfiaknál, szemben a nők 28,1%-ával. Egy másik, férfiak szájegészségét vizsgáló áttekintés szintén arra jutott, hogy a férfiak ritkábban járnak fogorvoshoz prevenciós céllal, körükben pedig gyakoribb a dohányzás és a kedvezőtlenebb szájhigiénés magatartás.

A dohányzás különösen fontos tényező: a PubMed 2026-os elemzése szerint a jelenlegi dohányosok fogvesztési kockázata 41%-kal magasabb volt a nemdohányzókénál. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a férfiaknál a fogágybetegség és az ahhoz kapcsolódó fogvesztés nagyobb jelentőségű probléma legyen.

A hőhullámok a fogainkat is érintik

A fent felsorolt befolyásoló tényezők mellett nemtől függetlenül - bár elsőre meglepő lehet - érdemes a klímaváltozás és a fogak állapota közötti összefüggésre is vetni egy pillantást. A tartós meleg kiszáradáshoz és csökkent nyáltermeléshez vezethet. A nyál fontos szerepet játszik a savak semlegesítésében és a fogak remineralizációjában, így a szájszárazság növelheti a fogszuvasodás és egyes szájüregi problémák kockázatát. Egy 2026-os szakirodalmi áttekintés szerint a hő okozta dehidratáció a nyáláramlás csökkenésén keresztül többféle szájüregi probléma kockázatát is növelheti. „A nagy melegben a megfelelő folyadékbevitel nemcsak általános egészségügyi kérdés, hanem a szájüreg szempontjából is fontos. A víz a legjobb választás, különösen akkor, ha valaki hajlamos a szájszárazságra. A cukros és savas italok rendszeres fogyasztása ugyanis a hőség okozta szájszárazsággal együtt különösen kedvezőtlen kombináció lehet a fogak számára” – mondja Dr. Czigler Péter, a Clinident Fogászati Centrum vezető fogorvosa.

A klímaváltozás hatása azonban nem merül ki a hőségben. A romló levegőminőség, különösen a légszennyező részecskéknek való tartós kitettség, összefüggésbe hozható a szájüregi gyulladásos folyamatokkal és a parodontális betegségekkel. A kutatások szerint a légszennyezés oxidatív stresszt és gyulladásos folyamatokat válthat ki, amelyek a szájüreg egészségére is hatással lehetnek.

A vízhiány szintén közvetlen szájhigiénés problémákat okozhat: a megfelelő minőségű vízhez való korlátozott hozzáférés megnehezítheti a rendszeres fogmosást és az alapvető szájápolást. A 2025-ös áttekintés szerint a vízhiány és a nem megfelelő vízminőség a szájhigiénés szokások romlásával, illetve a fogszuvasodás és a parodontális betegségek magasabb kockázatával is összefügghet. Az extrém időjárási események végül magát a fogászati ellátást is megnehezíthetik: az árvizek, viharok és egyéb természeti katasztrófák károsíthatják az infrastruktúrát, akadályozhatják a rendelők működését és korlátozhatják a vízhez, energiához vagy egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A szakirodalom szerint ez különösen a sérülékenyebb, rosszabb ellátottságú közösségekben jelenthet problémát.

Nincs egyértelmű győztes: más kockázatokra kell figyelni a nőknél és a férfiaknál

Nincs egyértelmű „győztes” arra vonatkozóan, hogy a férfiak vagy a nők fogai romlanak gyorsabban. A fogak állapotát nem önmagában a nem határozza meg. Az életkor, a hormonális változások, a szájhigiénia, az étrend, a dohányzás, az egészségügyi ellátás igénybevétele és a társadalmi-gazdasági körülmények egyaránt befolyásolják a kockázatot. Míg a nőknél bizonyos életszakaszokban a hormonális változások és az ezekkel összefüggő szájüregi változások növelhetik egyes problémák kockázatát, a férfiaknál a fogágybetegségek, a dohányzás és a ritkább prevenciós fogorvosi kontroll jelenthet nagyobb kockázatot.

A különbségek ugyanakkor azt is mutatják, hogy a fogászati megelőzés nem lehet mindenkinél egyforma. Az életkor és az egyéni kockázati tényezők alapján más-más élethelyzetekben lehet szükség nagyobb figyelemre és gyakoribb kontrollra. A KSH 2025-ös adatai szerint a megelőző 12 hónapban a fiatalok 57%-a járt fogorvosnál, míg a 64 év felettieknek csak 32%-a. A rendszeres ellenőrzés, a megfelelő szájhigiénia és a kockázati tényezők – például a dohányzás, a szájszárazság vagy a hormonális változások – ismerete ezért életkortól és nemtől függetlenül fontos része lehet a fogak hosszú távú megőrzésének.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #hőség #dohányzás #fogászat #kutatás #betegség #nők #klímaváltozás #megelőzés #férfiak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:43
19:29
19:11
19:05
18:46
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 26. 17:42 Brutális összeomlás a tőzsdén: pánikszerű zuhanás miatt leállították a kereskedést, miközben az évszázad IPO-ja készül
október 26. 13:50 Nem tartott sokáig a forint fellélegzése: hirtelen fordult a piac, veszélyes szinteken az euró
október 26. 10:39 Elszabadult a pokol a brazil választás után, kilőtt a gázár: a Mol menti meg a pesti tőzsdét
október 23. 17:42 Pánik a tőzsdéken: összeomlott a Volvo árfolyama, kilőtt az olajár a háborús fenyegetés miatt
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 26.
Mi lesz, ha váratlanul meghal a családfenntartó? Ennyi pénzből úszná meg a család a lecsúszást, ha havi 400 ezret keresett
2026. október 25.
Túlárazott lángos és kamu-gulyás: így árulják el a magyar gasztronómiát és verik át a turistákat Pesten
2026. október 26.
Teszten 14 márka mobiltelefonjai: ezek a legjobbak 2026-ban, nem lehet mellényúlni velük
2026. október 26.
Megáll az ész: havi majdnem 1 milliós fizetésért toboroznak raktárosokat, végzettség és nyelvtudás sem kell hozzá
2026. október 26.
Kitálalt a Gyűjtőfogház volt parancsnoka: szakmaiatlan és kelet-ázsiai mintájú volt az Orbán-korszak börtönpolitikája
NAPTÁR
Tovább
2026. október 26. hétfő
Dömötör
44. hét
Október 26.
Az iskolai könyvtárak világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Havi 12 400 forint, és nincs választás: közölte a NAV, mennyit kell fizetniük az érintetteknek januártól
2
2 hete
Kitálalt a NEAK főigazgatója: Nem tudjuk, mikor omlik össze a rendszer
3
3 hete
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
4
1 hete
Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok
5
1 hete
Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Abszolút önrészesedés
levonás jellegű önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem térít. Ha a kár nagyobb, mint az önrészesedés, a teljes kár meghatározott százalékát, vagy a meghatározott összeget a kárból levonják, azt a biztosított maga viseli.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 26. 19:05
Teszten 14 márka mobiltelefonjai: ezek a legjobbak 2026-ban, nem lehet mellényúlni velük
Pénzcentrum  |  2026. október 26. 18:01
Kvíz: Jártál már Ausztriában? Attól, hogy közel van, még nem biztos, hogy ismered is!
Agrárszektor  |  2026. október 26. 19:29
Újabb pofont kaphat a tejipar: erre nem sokan számítottak