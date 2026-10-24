Vitézy Dávid bejelentette: újraindítják a régóta halogatott óriásberuházást, több ezer fiatal juthat megfizethető otthonhoz

Újraindítják a ferencvárosi Diákváros beruházását, amelynek keretében több ezer kollégiumi férőhelyet, megfizethető lakásokat, zöldfelületeket és új közösségi tereket alakítanak ki a Ráckevei-Duna partján. A fejlesztés leendő helyszínét Dan Jørgensennel, az Európai Bizottság energiaügyért és lakhatásért felelős biztosával közösen tekintette meg Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aki Facebook-bejegyzésében tájékoztatott a tervekről.

A kedvező közlekedési kapcsolatokkal és közvetlen vízparti fekvéssel rendelkező ferencvárosi területen a korábbi elképzelésekkel ellentétben nem a kínai Fudan Egyetem, hanem a hazai egyetemisták és fiatalok lakhatását szolgáló városnegyed épül fel. A beruházást a korábban elkészült mestertervekre támaszkodva, európai uniós források bevonásával kívánják megvalósítani.

A miniszter rámutatott, hogy a projekt túlmutat egy egyszerű ingatlanfejlesztésen, így az államnak határozottabb szerepet kell vállalnia a piaci hiányosságok pótlásában. "A lakhatási válság kezelésében az államnak újra aktív szerepet kell vállalnia. Nem várhatjuk tovább, hogy a piac önmagában megoldja a fiatalok és az alacsonyabb jövedelműek lakhatási problémáit" – fogalmazott Vitézy Dávid.

A tárcavezető szándékai szerint a budapesti Diákváros mintaként szolgálhat majd a többi magyar város megfizethető lakhatást célzó fejlesztéseihez is. A negyed kialakításánál kulcsszerepet kap az integrált városfejlesztési szemlélet.

"Nem egy elszigetelt lakótelepet szeretnénk építeni, hanem egy jól megközelíthető, élhető városnegyedet, ahol a megfizethető lakhatás, a közösségi közlekedés, a zöldfelületek és a közszolgáltatások egymást erősítik" – hangsúlyozta a miniszter.