Újabb csúcstermék kapott zöld utat Európában: injekció nélkül olvasztja le a kilókat az új gyógyszer

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szakbizottsága kedvező döntést hozott az Eli Lilly Foundayo nevű, szájon át szedhető elhízás elleni gyógyszeréről. A készítmény így a Novo Nordisk Wegovy tablettája után a második olyan orális testsúlycsökkentő szer lett, amely megkapta az uniós gyógyszerhatóság támogatását.

A szakbizottsági ajánlást követően az Európai Bizottság hozza meg a végleges döntést a gyógyszer uniós forgalomba hozatali engedélyéről. Az EMA a Foundayo alkalmazását a felnőttkori testsúlykezelés mellett a 2-es típusú cukorbetegség terápiájára is javasolta.

A készítményt az Egyesült Államokban áprilisban, az Egyesült Királyságban pedig augusztusban vezették be a piacra. A termék a második negyedévben 98 millió dolláros árbevételt termelt, ami elmarad a Novo Nordisk Wegovy tablettájának ugyanebben az időszakban elért, 484,5 millió dolláros forgalmától.

A hatósági döntés két klinikai vizsgálat eredményein alapul, amelyekben összesen több mint 4740 elhízott vagy túlsúlyos felnőtt vett részt. A Foundayóval kezelt betegek a testsúlyuk akár 11 százalékát is elveszítették. A gyógyszer hatóanyaga, az orforglipron egy kismolekulájú GLP-1-receptor-agonista, amely csökkenti az étvágyat és a táplálékfelvételt.

Az Eli Lilly már több mint 40 országban nyújtott be forgalomba hozatali kérelmet a készítményre. A Novo Nordisk konkurens termékével szemben a Foundayo a nap bármely szakában bevehető, étkezési és folyadékfogyasztási megkötések nélkül, amit a gyártó a gyógyszer egyik legfontosabb előnyeként hangsúlyoz.

Az amerikai receptfelírási adatok azt mutatják, hogy a tablettás kiszerelések érdemben bővíthetik az elhízás elleni gyógyszerek piacát, mivel azokat a betegeket is elérik, akik vonakodnak az injekciós kezeléstől. A Foundayo piaci bevezetése az Egyesült Államokban ugyanakkor egyelőre lassabban halad, mint a korábban piacra lépő Wegovy tablettáé.