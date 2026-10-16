Újabb csúcstermék kapott zöld utat Európában: injekció nélkül olvasztja le a kilókat az új gyógyszer

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Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szakbizottsága kedvező döntést hozott az Eli Lilly Foundayo nevű, szájon át szedhető elhízás elleni gyógyszeréről. A készítmény így a Novo Nordisk Wegovy tablettája után a második olyan orális testsúlycsökkentő szer lett, amely megkapta az uniós gyógyszerhatóság támogatását.
A szakbizottsági ajánlást követően az Európai Bizottság hozza meg a végleges döntést a gyógyszer uniós forgalomba hozatali engedélyéről. Az EMA a Foundayo alkalmazását a felnőttkori testsúlykezelés mellett a 2-es típusú cukorbetegség terápiájára is javasolta.
A készítményt az Egyesült Államokban áprilisban, az Egyesült Királyságban pedig augusztusban vezették be a piacra. A termék a második negyedévben 98 millió dolláros árbevételt termelt, ami elmarad a Novo Nordisk Wegovy tablettájának ugyanebben az időszakban elért, 484,5 millió dolláros forgalmától.
A hatósági döntés két klinikai vizsgálat eredményein alapul, amelyekben összesen több mint 4740 elhízott vagy túlsúlyos felnőtt vett részt. A Foundayóval kezelt betegek a testsúlyuk akár 11 százalékát is elveszítették. A gyógyszer hatóanyaga, az orforglipron egy kismolekulájú GLP-1-receptor-agonista, amely csökkenti az étvágyat és a táplálékfelvételt.
Az Eli Lilly már több mint 40 országban nyújtott be forgalomba hozatali kérelmet a készítményre. A Novo Nordisk konkurens termékével szemben a Foundayo a nap bármely szakában bevehető, étkezési és folyadékfogyasztási megkötések nélkül, amit a gyártó a gyógyszer egyik legfontosabb előnyeként hangsúlyoz.
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Az amerikai receptfelírási adatok azt mutatják, hogy a tablettás kiszerelések érdemben bővíthetik az elhízás elleni gyógyszerek piacát, mivel azokat a betegeket is elérik, akik vonakodnak az injekciós kezeléstől. A Foundayo piaci bevezetése az Egyesült Államokban ugyanakkor egyelőre lassabban halad, mint a korábban piacra lépő Wegovy tablettáé.
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