Elszabadult a pokol a brazil választás után, kilőtt a gázár: a Mol menti meg a pesti tőzsdét

Emelkedéssel indult a hét a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a céláremelést kapó Mol teljesített a legjobban. A nemzetközi piacokon a brazil választás utáni heves árfolyamesések és az európai gázár újabb megugrása került a figyelem középpontjába, miközben a befektetők már a Federal Reserve szerdai kamatdöntésére készülnek.

A hétfői nyitást követően a BUX 0,2 százalékos emelkedéssel 142 330 ponton állt. A Mol 1,2 százalékkal került feljebb, az OTP 0,2 százalékot erősödött, míg a Magyar Telekom 0,1, a Richter pedig 0,8 százalékot veszített értékéből. A kispapírok vegyesen kezdték a napot, a Masterplast és az Alteo a jobban, az MBH Jelzálogbank és az Appeninn a gyengébben teljesítő részvények közé tartozott.

A hazai részvényindex továbbra is a 200 napos mozgóátlaga felett mozgott, ami hosszabb távon emelkedő trendet jelez. A 20 és az 50 napos mozgóátlag alatti érték ugyanakkor rövid és középtávon gyengébb technikai képet mutatott.

Vegyes nemzetközi hangulat, nagy mozgások a nyersanyagpiacon

Ázsiában hétfő reggel a japán Nikkei 0,65 százalékos, a kínai CSI 300 pedig 0,81 százalékos mínuszban állt, miközben a hongkongi Hang Seng 0,5 százalékkal emelkedett. Az európai nyitás előtt a határidős jegyzések kedvező kezdést vetítettek előre: a DAX esetében 0,55, a CAC-nál 0,2, a FTSE-nél pedig 0,46 százalékos pluszt jeleztek a határidős indexek.

A legutóbbi amerikai kereskedési napon a Dow Jones 1,2 százalékkal, az S&P 500 pedig 0,5 százalékkal esett, míg a Nasdaq stagnált. Hétfő kora reggel az amerikai határidős indexek vegyes képet mutattak: a Dow és az S&P 500 enyhe emelkedést, a Nasdaq kisebb csökkenést vetített előre.

A nyersanyagpiacon eltérő irányú mozgások alakultak ki. Az európai földgáz ára reggel mintegy 4,2 százalékos drágulással megawattóránként 94 euró fölé ugrott, amire 2022 óta nem volt példa. A Brent típusú kőolaj ára ezzel szemben 1,7 százalékkal csökkent, és hordónként 115 dollár közelében járt. Az arany jegyzése 0,3 százalékos emelkedéssel unciánként 4000 dollár körül ingadozott.

Különösen heves reakciókat váltott ki a brazil elnökválasztás eredménye. A brazil reál novemberi határidős jegyzése az ázsiai kereskedésben 10 százalékot esett, a brazil részvényeket követő, tőzsdén kereskedett alap (iShares MSCI Brazil ETF) pedig közel 20 százalékot zuhant a zárás utáni kereskedésben. A Petrobras 17, a Telefônica Brasil 15, a jelentős brazil kitettséggel rendelkező MercadoLibre pedig 8 százalékkal került lejjebb.

Ezek még nem a brazil tőzsde hétfői rendes kereskedésének eredményei. Az alacsony likviditás felerősíthette a mozgásokat, így a hivatalos piacnyitás mutathatja meg, mennyire bizonyul tartósnak az eladói nyomás. A chicagói árutőzsdén a szójabab legaktívabban forgalmazott határidős jegyzése közben átmenetileg 1,7 százalékot esett, amivel kéthavi mélypontra került.

Magasabb célárat kapott a Mol

A Mol hétfői felülteljesítését megelőzően a UBS 5500 forintról 5700 forintra emelte a részvény célárát, fenntartva a vételi ajánlását. Az új célár a nyitás előtti záróárhoz viszonyítva mintegy 18 százalékos felértékelődési potenciált jelentett.

A társaságot követő tíz elemző közül hat vételre, három tartásra, egy pedig eladásra ajánlja a papírt. A konszenzusos célár ugyanakkor jóval visszafogottabb, 4874 forint, ami a nyitás előtti szinthez képest mindössze körülbelül 1 százalékos felértékelődést vetít előre.

A Mol szeptemberben történelmi csúcsot döntött, és az év eleje óta több mint 60 százalékot drágult, amivel jelentősen felülteljesítette a BUX indexet.

A brazil választás átírta a piaci várakozásokat

Luiz Inácio Lula da Silva a vasárnapi második fordulóban a szavazatok 51,8 százalékával legyőzte Flávio Bolsonarót. A piaci szereplők korábban a jobboldali kihívó győzelmére és az általa ígért szigorúbb fiskális politikára spekuláltak. Bolsonaro első fordulós sikere után a brazil tőzsdeindex közel 7 százalékot ralizott, a reál pedig csaknem 5 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

A politikai fordulat most a korábbi nyereségek jelentős részét fenyegeti. A piaci bizonytalanságot tovább fokozza, hogy Bolsonaro nem ismerte el a vereségét, és a szavazás bíróság által elrendelt, kétórás meghosszabbítására hivatkozva az eredmény megsemmisítését kezdeményezheti.

A brazil tőzsdén rendkívüli zuhanás esetén automatikus kereskedésfelfüggesztés (circuit breaker) lép életbe. Tízszázalékos indexcsökkenésnél 30 perces, 15 százaléknál 60 perces leállás következik, míg 20 százalékos zuhanásnál az operátor egyedi döntése alapján határozzák meg a kényszerszünet hosszát.

A befektetők első számú aggodalma az államháztartás állapota: az államadósság meghaladja a GDP 82 százalékát, a költségvetési hiány pedig az ING kalkulációi szerint a GDP 7–8 százalékát is elérheti. Lula a szociális programok és az állami beruházások folytatása mellett fokozatos konszolidációt ígért, ám a hiteles intézkedési terv egyelőre várat magára.

A következő hetekben a leendő pénzügyminiszter személye és a 2027-es költségvetési tervek lehetnek a piacok fő fókuszában. A reál tartós leértékelődése az importált infláció felerősödésével járhat, ami elodázhatja a jegybanki kamatcsökkentéseket.

Ellátási sokkok fűtik a gázárat

Az európai gázár szárnyalása mögött a közel-keleti geopolitikai feszültség eszkalációja és a téli fűtési szezon ellátási kockázatai állnak. A Perzsa-öbölből származó LNG-szállítások mintegy 80 százalékkal estek vissza az egy évvel korábbi volumenhez képest, holott a térség a konfliktus előtt a globális kínálat közel ötödét adta ezen a részpiacon.

Az európai gáztárolók töltöttsége október 25-én 74,62 százalékon állt, ami elmarad a többéves szezonális átlagtól. A hideg időjárás beköszöntével több tagállamban már megindult a nettó kitárolás, így bármilyen további kínálati fennakadás vagy hideghullám azonnal heves árreakciót válthat ki.

Fed-kamatdöntés és likviditási feszültségek az AI-szektorban

A Federal Reserve szerdai kamatdöntő ülésén a határidős árazások alapján csaknem 91 százalékos valószínűséggel tarthatja 3,75–4,00 százalékos sávban az irányadó alapkamatot a jegybank. Decemberre ugyanakkor már több mint 76 százalékos esélyt látnak a befektetők egy szigorításra. A hazai és nemzetközi makronaptárban hétfőn az MNB harmadik negyedéves lakásárindexe, valamint a német Ifo gazdasági hangulatindex érdemel kiemelt figyelmet.

A technológiai szektorban Elon Musk hétvégi megszólalása borzolta a kedélyeket. A milliárdos szerint drasztikusan szűkülnek a hitelfelvételi lehetőségek azon cégeknél, amelyek nem rendelkeznek számottevő, AI-adatközpontokon kívüli stabil cash flow-val.

Ez a fordulat különösen az úgynevezett neocloud-vállalatokat – a mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez dedikált számítási kapacitást nyújtó felhőszolgáltatókat – sodorhatja nehéz helyzetbe, mint például a CoreWeave vagy a Nebius. Musk tömeges csődhullámra és brutális piaci konszolidációra figyelmeztetett, jóllehet ezek egyelőre az ő személyes előrejelzéseit tükrözik.