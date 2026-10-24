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Gazdaság

Ne dőlj be, ha ilyen e-mailt kapsz: a miskolci polgármester nevével élnek vissza a csalók

Pénzcentrum/MTI
2026. október 24. 19:02 1 perc

Hamis e-maileket küldenek ismeretlenek Tóth-Szántai József miskolci polgármester nevében. Az üzenetekben egy állítólagos konferenciahívásos megbeszélésre hivatkozva kérik a címzetteket, hogy telefonon vegyék fel velük a kapcsolatot. A városvezető figyelmeztetett: a leveleket nem ő küldte, ezért arra kéri az érintetteket, hogy ne válaszoljanak rájuk, és ne nyissák meg a mellékleteket.

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Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere szombaton a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt napokban több bejelentést is kapott a nevében küldött hamis e-mailekről. A városvezető hangsúlyozta, hogy az ismeretlen feladóktól érkező üzenetekhez semmi köze. A hamis levelek küldői egy „konferenciahívásos megbeszélésre” hivatkoznak, és arra kérik a címzetteket, hogy telefonon jelentkezzenek. A polgármester szerint azonban ezek az üzenetek nem tőle származnak.

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A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a miskolci polgármesteri hivatal hatósági ügyekben kizárólag a jogszabályokban meghatározott hivatalos csatornákon keresztül kommunikál. Tóth-Szántai József hivatalos e-mail-címe a polgarmester@miskolc.hu.

A polgármester arra kér mindenkit, hogy ha gyanús e-mail-címről, hibás magyarsággal megfogalmazott levelet kap a nevében, ne válaszoljon az üzenetre, ne kattintson a benne található hivatkozásokra, és semmiképpen ne nyissa meg a csatolt fájlokat.
Címlapkép: Getty Images
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