Horvátország számára egyértelmű gazdasági előnyökkel, köztük alacsonyabb kamatokkal és a devizakockázatok megszűnésével járt az euró 2023-as bevezetése
Nem tartott sokáig a forint fellélegzése: hirtelen fordult a piac, veszélyes szinteken az euró
A hétfő délelőtti átmeneti javulás után ismét gyengült a forint, az euró jegyzése 367,5-ig emelkedett. A héten a nagy jegybankok kamatdöntései, a magyar költségvetési tervek és a harmadik negyedéves GDP-adat is komolyan befolyásolhatják a befektetői hangulatot.
Hétfő késő délelőtt 367,5 forint körül jegyezték az eurót, ami a péntek estihez képest mintegy 0,25 százalékkal magasabb árfolyamot, vagyis gyengébb forintot jelentett. A magyar deviza reggel 367,3 körül kezdte a napot, majd délelőtt átmenetileg 366,7-ig erősödött, szinte teljesen ledolgozva a hátrányát. A korrekció azonban rövid életűnek bizonyult.
A dollár a délelőtti forinterősödés idején 327 forintba került. A nemzetközi devizapiacon reggel nem volt jelentős elmozdulás, az euró-dollár árfolyam 1,1208 körül alakult, ami az amerikai deviza enyhe, 0,1 százalékos gyengülését jelentette. A jegyzés már hetek óta az 1,12-es szint közelében mozog.
A 368-as szint közelében fordulhat a forint
A forint már reggel október eleje óta nem látott gyenge szinteken járt az euróval szemben. Az ING elemzői szerint ugyanakkor a 368-as technikai szint közelében megjelenhetnek az euróeladók, ami gátat szabhat a magyar deviza gyengülésének, és akár felpattanást is hozhat.
A bank szakértői továbbra is a lengyel zlotyt tartják a régió leggyengébb láncszemének. A lengyel deviza az elmúlt napokban 2023 óta nem látott mélypontra került az euróval szemben, a jegyzés a lélektanilag fontos 4,4-es szintet is átlépte. Az elemzők szerint további zlotygyengülésre is van még tér.
A francia kötvénypiacon közben enyhült a nyomás. Hétfő reggel a német állampapírokhoz mért hozamfelár 5 bázisponttal, 161 bázispontra, azaz 1,61 százalékpontra szűkült. A megnyugvást az segítette, hogy a Moody's pénteken nem minősítette le Franciaországot, noha a piaci szereplők jelentős része kedvezőtlen döntésre számított.
Javultak a német vállalatok várakozásai
A vártnál kedvezőbb német üzleti hangulatadat érkezett hétfő délelőtt. Az Ifo gazdaságkutató intézet üzleti klímaindexe a szeptemberi 89,9 pontról 90,2 pontra emelkedett októberben, felülmúlva az elemzők által várt 90 pontot.
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A javulás mögött a jövővel kapcsolatos óvatos optimizmus állt: a várakozásokat mérő alindex 90,4 pontról 91,6 pontra nőtt, miközben a jelenlegi helyzet megítélése tovább romlott, ennek mutatója 89,5 pontról 88,8 pontra csökkent.
Sűrű hét vár a befektetőkre
A következő napok nemzetközi piaci hangulatát elsősorban a Fed szerdai és az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntése határozhatja meg. Emellett a geopolitikai fejlemények és az energiaárak alakulása is a figyelem fókuszában marad.
Magyarországon a kormány várhatóan a napokban benyújtja a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot, és közzéteheti a korábban megígért középtávú makrogazdasági és költségvetési pályát is. Péntek reggel pedig érkezik a harmadik negyedéves előzetes GDP-adat, amely szintén érdemi mozgásokat hozhat a forint árfolyamában.
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