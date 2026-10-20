2026. október 20. kedd Vendel
15 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A semaglutid injekciós toll részletes bemutatása. A képen egy olyan orvostechnikai eszköz látható, amely elengedhetetlen a fogyókúrában részt vevők és a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők számára.
Egészség

Milliárdos üzlet épül a népszerű fogyókúrás szerek mellékhatásaira: az influenszerek is hajtják a kétes piacot

Pénzcentrum
2026. október 20. 12:13

A GLP-1 alapú készítmények mellékhatásait enyhítő étrend-kiegészítők piaca robbanásszerűen növekszik, az Egyesült Államokban az értékesítés 2025-ben már meghaladta a 74 milliárd dollárt. A kereslet bővülésével párhuzamosan az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) szigorúbb szabályozást fontolgat, miközben az influenszerek értékesítésben betöltött szerepét egyre nagyobb figyelem és kritika övezi - jelentette a Reuters.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Ozempic és a Wegovy gyártója, a Novo Nordisk készítményei az elmúlt évek legnagyobb orvosi áttörései közé tartoznak az elhízás és a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében. Tavaly mintegy 10 millió amerikai alkalmazta ezeket a szereket, a JPMorgan elemzése szerint pedig 2030-ra a páciensek száma eléri a 25 milliót. A gyógyszerek mellékhatásai, mint a gyomor- és bélrendszeri panaszok, a fáradtság vagy a székrekedés, ugyanakkor sokakat az étrend-kiegészítők felé terelnek. A Nutrition Business Journal felmérése alapján a GLP-1-készítményeket szedők csaknem fele kezdett új vitaminokat vagy kiegészítőket fogyasztani a terápia elindítását követően, különösen a probiotikumok, a fehérjék és a rostok iránt ugrott meg a kereslet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Boston Consulting Group idei fogyasztói felmérése szerint a GLP-1-gyógyszereket szedők nagyjából 20 százalékkal költenek többet fehérjékre, rostokra és kollagénre, mint a kezelés megkezdése előtt, a kiskereskedelmi láncok igyekeznek meglovagolni a trendet. A Target bővíti kiegészítőkínálatát, a The Vitamin Shoppe pedig két számjegyű forgalomnövekedést ért el idén a rost- és kreatintermékek piacán.

Megdőlt a nagy őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres bolti tablettákról
EZ IS ÉRDEKELHET
Megdőlt a nagy őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres bolti tablettákról
Az őszi-tél időszakban különösen érdemes odafigyelni a megfelelő vitaminbevitelre, de nem mindegy hogyan szedjük ezeket a készítményeket.

A szektorban a vállalategyesülések és felvásárlások (M&A) volumene is jelentősen megugrott. Míg 2024-ben globálisan 115 tranzakció valósult meg 7,3 milliárd dollár értékben, tavaly 95 ügylet értéke érte el a 16,9 milliárd dollárt, idén október elejéig pedig 68 tranzakcióval már 14,6 milliárd dolláros összértéknél jár a piac. A Procter & Gamble az étrend-kiegészítőket gyártó Thorne felvásárlására készül, míg a japán Kirin Holdings augusztusban jelentette be a kanadai Jamieson Wellness megvételét.

Az értékesítésben egyre nagyobb szerepet játszanak a közösségimédia-influenszerek, a TikTok Shop például 2025-ben már egymilliárd dollárt meghaladó étrendkiegészítő-forgalmat bonyolított, ami az online kiegészítő-értékesítés 5,4 százalékát tette ki. Kutatóorvosok ugyanakkor a termékek online marketingjének szigorúbb szabályozását sürgetik, és arra figyelmeztetnek, hogy a tartalomgyártók gyakran tesznek eladást ösztönző állításokat mindenféle tudományos megalapozottság garanciája nélkül.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
EZ IS ÉRDEKELHET
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
Az október–március közötti időszakban mindenkinek javasolt a D-vitamin pótlás: az ajánlott beviteli érték pedig kortól, egészségi állapottól, élethelyzettől függően változhat.

A vitaminok és étrend-kiegészítők az Egyesült Államokban nem esnek az FDA előzetes engedélyezési kötelezettségének hatálya alá, így tudományos hitelességük nehezen megítélhető. Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter szigorúbb szabályozást szorgalmazott, emiatt az FDA idén fokozta az új étrendkiegészítő-összetevők felügyeletére irányuló erőfeszítéseit, és új útmutatót adott ki a hatóanyagok felülvizsgálatra történő benyújtásáról. Egy tervezett jogszabály megszüntetné azt a kiskaput is, amelyen keresztül a gyártók az FDA értesítése nélkül nyilváníthatják összetevőiket általánosan biztonságosnak tekintett (GRAS) státuszúnak.

A javaslat megosztja az iparágat. Egyes gyártók üdvözlik a szigorítást, rámutatva, hogy bizonyos piaci szereplők gyógyszer-hatóanyagokat kevernek az étrend-kiegészítőkbe, vagy a hirdetett hatóanyagokból csupán elenyésző mennyiséget adagolnak a termékekbe. Mások viszont attól tartanak, hogy az FDA nem rendelkezik elegendő kapacitással a több ezer összetevő felülvizsgálatához, ami hónapokig tartó fennakadásokhoz vezetne. Az egészségügyi minisztérium közleményében jelezte, hogy az FDA a szabályozás korszerűsítésének lehetőségeit vizsgálja a termékbiztonság garantálása és a fogyasztói döntések támogatása érdekében.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#elhízás #egészség #gyógyszer #szabályozás #vitamin #cukorbetegség #gyógyszeripar #influenszer #tiktok #amerikai egyesült államok
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:40
13:34
13:18
13:02
12:47
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 20. 13:40 Hirtelen fordult a szél a piacon: csúnya pofont kapott a forint, elszálltak az energiaárak
október 20. 10:24 Megütötték az OTP-t a nyitásban: sorsdöntő kamatdöntés előtt a magyar tőzsde
október 19. 17:40 Ütést kapott a magyar tőzsde: a Mol és az OTP rántja mélybe a BUX-ot
október 19. 13:51 Megütötték az eurót, rákapcsolt a dollár: mi történik ma a forint piacán?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 20.
Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek
2026. október 19.
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
2026. október 20.
Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség: Aki tudja, rövidesen eladhatja a boltjait egy nagy külföldi láncnak
2026. október 20.
Őrület, ami kiderült a betétdíjas rendszerről: ezeken a helyeken háromszoros árat fizetnek a visszaváltott palackokért
2026. október 19.
Napi 40 ezer forintos fizetéssel keres magyar sofőröket ez a cég: kezdők előtt is nyitva áll a lehetőség
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 20. kedd
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Havi 12 400 forint, és nincs választás: közölte a NAV, mennyit kell fizetniük az érintetteknek januártól
2
1 hete
Kitálalt a NEAK főigazgatója: Nem tudjuk, mikor omlik össze a rendszer
3
2 hete
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
4
3 napja
Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
5
2 napja
Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Zálogjog ingó vagyontárgyon
Ingó vagyontárgyak biztosítékként való lekötése a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) nyilvántartásba vétele útján lehetséges, a vagyontárgy pontos meghatározásával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 20. 13:02
Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség: Aki tudja, rövidesen eladhatja a boltjait egy nagy külföldi láncnak
Pénzcentrum  |  2026. október 20. 10:37
Bemondta Kármán András: jön a nyugdíjemelés, átfogó fizetésemelési program is indul Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. október 20. 13:31
Ilyen marhahússal van tele rengeteg piac: kemény, honnan érkezik