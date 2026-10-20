Milliárdos üzlet épül a népszerű fogyókúrás szerek mellékhatásaira: az influenszerek is hajtják a kétes piacot

A GLP-1 alapú készítmények mellékhatásait enyhítő étrend-kiegészítők piaca robbanásszerűen növekszik, az Egyesült Államokban az értékesítés 2025-ben már meghaladta a 74 milliárd dollárt. A kereslet bővülésével párhuzamosan az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) szigorúbb szabályozást fontolgat, miközben az influenszerek értékesítésben betöltött szerepét egyre nagyobb figyelem és kritika övezi - jelentette a Reuters.

Az Ozempic és a Wegovy gyártója, a Novo Nordisk készítményei az elmúlt évek legnagyobb orvosi áttörései közé tartoznak az elhízás és a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében. Tavaly mintegy 10 millió amerikai alkalmazta ezeket a szereket, a JPMorgan elemzése szerint pedig 2030-ra a páciensek száma eléri a 25 milliót. A gyógyszerek mellékhatásai, mint a gyomor- és bélrendszeri panaszok, a fáradtság vagy a székrekedés, ugyanakkor sokakat az étrend-kiegészítők felé terelnek. A Nutrition Business Journal felmérése alapján a GLP-1-készítményeket szedők csaknem fele kezdett új vitaminokat vagy kiegészítőket fogyasztani a terápia elindítását követően, különösen a probiotikumok, a fehérjék és a rostok iránt ugrott meg a kereslet.

A Boston Consulting Group idei fogyasztói felmérése szerint a GLP-1-gyógyszereket szedők nagyjából 20 százalékkal költenek többet fehérjékre, rostokra és kollagénre, mint a kezelés megkezdése előtt, a kiskereskedelmi láncok igyekeznek meglovagolni a trendet. A Target bővíti kiegészítőkínálatát, a The Vitamin Shoppe pedig két számjegyű forgalomnövekedést ért el idén a rost- és kreatintermékek piacán.

A szektorban a vállalategyesülések és felvásárlások (M&A) volumene is jelentősen megugrott. Míg 2024-ben globálisan 115 tranzakció valósult meg 7,3 milliárd dollár értékben, tavaly 95 ügylet értéke érte el a 16,9 milliárd dollárt, idén október elejéig pedig 68 tranzakcióval már 14,6 milliárd dolláros összértéknél jár a piac. A Procter & Gamble az étrend-kiegészítőket gyártó Thorne felvásárlására készül, míg a japán Kirin Holdings augusztusban jelentette be a kanadai Jamieson Wellness megvételét.

Az értékesítésben egyre nagyobb szerepet játszanak a közösségimédia-influenszerek, a TikTok Shop például 2025-ben már egymilliárd dollárt meghaladó étrendkiegészítő-forgalmat bonyolított, ami az online kiegészítő-értékesítés 5,4 százalékát tette ki. Kutatóorvosok ugyanakkor a termékek online marketingjének szigorúbb szabályozását sürgetik, és arra figyelmeztetnek, hogy a tartalomgyártók gyakran tesznek eladást ösztönző állításokat mindenféle tudományos megalapozottság garanciája nélkül.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vitaminok és étrend-kiegészítők az Egyesült Államokban nem esnek az FDA előzetes engedélyezési kötelezettségének hatálya alá, így tudományos hitelességük nehezen megítélhető. Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter szigorúbb szabályozást szorgalmazott, emiatt az FDA idén fokozta az új étrendkiegészítő-összetevők felügyeletére irányuló erőfeszítéseit, és új útmutatót adott ki a hatóanyagok felülvizsgálatra történő benyújtásáról. Egy tervezett jogszabály megszüntetné azt a kiskaput is, amelyen keresztül a gyártók az FDA értesítése nélkül nyilváníthatják összetevőiket általánosan biztonságosnak tekintett (GRAS) státuszúnak.

A javaslat megosztja az iparágat. Egyes gyártók üdvözlik a szigorítást, rámutatva, hogy bizonyos piaci szereplők gyógyszer-hatóanyagokat kevernek az étrend-kiegészítőkbe, vagy a hirdetett hatóanyagokból csupán elenyésző mennyiséget adagolnak a termékekbe. Mások viszont attól tartanak, hogy az FDA nem rendelkezik elegendő kapacitással a több ezer összetevő felülvizsgálatához, ami hónapokig tartó fennakadásokhoz vezetne. Az egészségügyi minisztérium közleményében jelezte, hogy az FDA a szabályozás korszerűsítésének lehetőségeit vizsgálja a termékbiztonság garantálása és a fogyasztói döntések támogatása érdekében.