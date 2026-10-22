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Paks, 2026. augusztus 15.Az MVM Paksi Atomerõmû 2026. augusztus 15-én. Rövidesen megkezdõdik a bárkák irányított süllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében.MTI/Bodnár Boglárka
Gazdaság

Kiszivárgott, végül az oroszok nélkül épülhet meg Paks II.: drasztikus lépésre készül a kormány?

Pénzcentrum
2026. október 22. 11:35 2 perc

A Paks II. Zrt. határozottan cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint már döntés született volna a Roszatom leváltásáról az atomerőmű-bővítés kapcsán. A Tisza-kormány által elrendelt átfogó projektfelülvizsgálat jelenleg is zajlik, annak lezárásáig pedig a magyar fél nem hoz végleges határozatot a beruházás sorsáról.

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A vállalat a Portfolionak reagált a Reuters értesülésére, amely névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva azt állította, hogy a kormány a Roszatom fővállalkozói pozícióból való kiszorítását tervezi, és az orosz fél nélküli megvalósítás felé hajlik. A Paks II. Zrt. hangsúlyozta, hogy a szakmai átvilágítás még folyamatban van, így a szakértőktől sem szivároghattak ki végkövetkeztetésre utaló információk. Mint fogalmaztak, egy ilyen összetett beruházás esetében nincs helye a spekulációknak.

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A Magyar Péter vezette Tisza-kormány már korábban egyértelművé tette, hogy a meglévő paksi blokkok üzemidő-hosszabbítása mellett a két új blokk építését is részletesen átvilágítja. Kapitány István a közelmúltban megerősítette, hogy az értékelés lezárása az idei év végére vagy 2027 elejére várható. Bár az energetikai szakterület vezetésében történt személyi változások – köztük Tótth András volt államtitkár lemondása – némileg késleltethetik a folyamatot, a kabinet elkötelezettsége az atomenergia iránt töretlen. A nukleáris energia továbbra is a magyar energiamix és az alapellátás megkerülhetetlen eleme marad.

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Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója a múlt héten jelezte, hogy a kormánnyal folytatott egyeztetések ugyan látszólag befagytak, de a munka a korábbi ütemterv szerint halad, és nem kaptak hivatalos értesítést a szerződés felbontásáról. A kommunikáció átmeneti szüneteltetése mögött praktikus okok állnak, hiszen a kabinet a saját átvilágításának lezárultáig nem rendelkezik minden szükséges információval, így addig érdemben egyeztetni sem tudnak.

Az orosz fővállalkozó esetleges lecserélése és egy új partner bevonása egyébként is rendkívül bonyolult lépés lenne, ami azonnal súlyos engedélyezési, műszaki és finanszírozási kihívások elé állítaná a projektet.

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címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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TolllerBela
1 órája
Micsoda nagy műszaki problémák lehetnek abból, ha kirúgják a nem teljesítő, dokumentálni rest, megbízhatatlan és drága orosz partnereket ? És mekkora problémákat előzhetünk meg ezzel ?
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