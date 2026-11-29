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Elképesztő ütemben nő az állami kiberincidensek száma Magyarországon: lassan minden harmadik napra jut egy leállás
2025-ben csaknem másfélszeresére nőtt az állami szektort érintő, szolgáltatáskieséssel járó kiberincidensek száma az előző évhez képest. Bár a kezelt esetek közel fele a kritikus infrastruktúrát érintette, a hivatalosan regisztrált zsarolóvírus-támadások száma gyanúsan alacsony maradt. A szakértők szerint ez a valós helyzet helyett inkább az intézmények alacsony bejelentési hajlandóságát tükrözi - írta meg a Portfolio.
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) adatai alapján tavaly összesen 104 olyan kiberincidenst kezeltek az állami szektorban, amely szolgáltatáskieséssel járt. Ez jelentős, több mint 44 százalékos emelkedést jelent a 2024-es 72 esethez képest. A Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet nyilvántartásában szereplő összes állami incidens száma szintén emelkedett, a két évvel ezelőtti 764-ről 948-ra ugrott. Átlagosan tehát tavaly nagyjából minden harmadik napra jutott egy leállás, ám ezek pontos időtartamáról és az érintett felhasználók számáról a hatóságok nem közöltek részleteket.
A kezelt ügyek komoly hányada a kritikus infrastruktúrát üzemeltető szervezeteket érintette. Ez az arány 2025-ben az összes incidens 48,3 százalékát, míg az idei, 2026-os adatok szerint eddig 46,9 százalékát tette ki. Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértő szerint a növekedés ellenére a teljes magyar állami szektor méretéhez viszonyítva a regisztrált esetszám nem tűnik kiugrónak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy messze nem minden támadásból lesz hivatalosan nyilvántartott incidens.
Különösen szembetűnő a zsarolóvírusos támadások alacsony száma, mivel 2024-ben négyet, tavaly mindössze kettőt, idén pedig eddig ismét négyet rögzítettek. Frész Ferenc és Krasznay Csaba kiberbiztonsági szakértők egybehangzóan irreálisan alacsonynak tartják ezeket az adatokat. Krasznay Csaba szerint a bejelentési hajlandóság meglehetősen csekély, az érintett intézmények vezetése pedig gyakran inkább eltitkolja a problémát, ráadásul a sikeres támadások egy része el sem éri a kötelező bejelentési küszöböt.
Az incidensek tényleges következményeiről meglehetősen hiányos a kép. Az NBSZ nem vezet külön statisztikát sem a végleges adatvesztéssel járó esetekről – noha ezeket a biztonsági mentések miatt ritkának tartják –, sem pedig a bizonyított adatszivárgásokról, mivel utóbbiak eredetét sokszor nehéz egyértelműen az adott támadáshoz kötni. Szintén nem áll rendelkezésre adat arról, hogy az állam mekkora összeget fordít a védelmi rendszerek auditálására és a külső biztonsági szolgáltatásokra.
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Frész Ferenc szerint ez a jelentős információhiány megnehezíti a tisztánlátást. Kiemelte, hogy a puszta darabszámokból lehetetlen megítélni a magyar állam tényleges kiberbiztonsági felkészültségét. A valós helyzet értékeléséhez ugyanis ismerni kellene az incidensek súlyosságát, az érintett szervezetek számát és a nemzetközi összehasonlító adatokat is.
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