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Budapest, 2026. október 21.Bátki Pál büntetõjogász, Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének jogi képviselõje érkezik a Központi Nyomozó Fõügyészség (KNYF) épületéhez 2026. október 21-én. Ezen a napon õrizetbe vetté
Gazdaság

MNB-ügy: Matolcsy és fia haszonszerzéséről beszél az ügyészség, nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki

Pénzcentrum
2026. október 21. 16:41

Őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét a Központi Nyomozó Főügyészség, miután gyanúsítottként hallgatta ki a jegybanki alapítványok ügyében folyamatban lévő nyomozásban. Az ügyészség gazdasági csalás gyanúja miatt több helyszínen is kutatást tartott, három embert elfogott és őrizetbe vett, további két személy esetében pedig nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozta. A kihallgatott gyanúsítottak, köztük a volt jegybankelnök is, megtagadták a vallomástételt.

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A Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint az intézkedésekre a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban került sor. Az összetett bűnügyi akcióban a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség munkatársai is közreműködtek. A nyomozó ügyészek több helyszínen hajtottak végre kutatást, amelyek során bizonyítási eszközöket foglaltak le.

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Az ügyészség tájékoztatása szerint a mostani intézkedések az úgynevezett MNB-ügy egyik szálát érintik. A közlemény felidézi, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2014-ben, Matolcsy György jegybankelnöksége alatt hozta létre a Pallas Athéné Alapítványokat, amelyeknek a jegybank árfolyamnyereségéből származó, több mint 266 milliárd forintos vagyont juttatott. A vagyon kezelését az Optima Befektetési Zrt. végezte. A Pallas Athéné Alapítványok 2019-es összeolvadásával jött létre a PADME Alapítvány.

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A nyomozás jelenlegi szakaszában az ügyészség szerint azt vizsgálják, milyen célt szolgált az a 2025. február 28-án megkötött értékpapír-kölcsönszerződés, amelyben az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap vett részt.

A főügyészség álláspontja szerint a szerződés színlelt volt, és valójában azt a célt szolgálta, hogy a PADME Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jog olyan személyi körhöz kerüljön, amelyre Matolcsy György a jegybankelnöki mandátumának lejárta után is befolyással bírhatott. A közlemény szerint a cél az volt, hogy a volt jegybankelnök és fia haszonszerzés érdekében, saját céljaiknak megfelelő befektetéseket eszközölhessenek a vagyonnal.

Az ügyészség szerint jelentős vagyoni hátrányt okozhattak

A közlemény szerint a szerződés nyomán az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeit átutalták a Közép-Európai III. Magántőkealap részére. Ezzel az ügyészség értékelése szerint egy olyan befektetési alapkezelő tulajdonosi kontrollját szerezték meg, amely közel 200 milliárd forint piaci értékű vagyont kezelt.

A nyomozó főügyészség szerint az ügylet révén okozott vagyoni hátrány pontos összege egyelőre nem határozható meg, de jelentősen meghaladja a különösen jelentős vagyoni hátrány 500 millió forintos alsó határát.

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A mai akcióban Matolcsy György mellett elfogták és őrizetbe vették a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjét, valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet is. További két személy esetében nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozták.

Az ügyészség közölte: az eddig kihallgatott gyanúsítottak, köztük Matolcsy György, megtagadták a vallomástételt. A nyomozás és az eljárási cselekmények eredményes végrehajtása érdekében a főügyészség egyelőre nem ad további tájékoztatást az ügyről.

Címlapkép: Bátki Pál büntetőjogász, Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének jogi képviselője érkezik a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) épületéhez 2026. október 21-én. Ezen a napon őrizetbe vették Matolcsy György volt jegybankelnököt és kihallgatják a Központi Nyomozó Főügyészségen. MTI/Balogh Zoltán
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