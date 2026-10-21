Friss! Őrizetbe vették Matolcsy György korábbi MNB-elnököt

Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt. A Központi Nyomozó Főügyészség összehangolt nyomozási cselekményeket folytat az MNB-ügyben.

Szerda reggel őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, írja saját értesülései alapján a Telex. Az egykori jegybankelnök szerda korán reggel vitték el a nyomozók a Központi Nyomozó Főügyészségre.

„Ügyfelemet jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják” - mondta a portálnak Bátki Pál, a korábbi MNB-elnök jogi képviselője. A gyanúsítotti kihallgatás még nem kezdődött el, erre várhatóan a délelőtt sor kerül.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerda reggel azt közölte, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő nyomozásban összehangolt nyomozási cselekményeket hajtanak végre. A MNB-ügyben a nyomozó főügyészség ügyészei jelenleg több helyszínen hajtanak végre eljárási cselekményeket.

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