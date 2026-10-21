MNB-ügy: nagy erőkkel szálltak ki a hatóságok több helyszínre

Újabb összehangolt nyomozati akciót hajt végre a Központi Nyomozó Főügyészség a Magyar Nemzeti Bank alapítványait érintő büntetőeljárásban. Az ügyészek szerdán több helyszínen végeznek eljárási cselekményeket, a munkájukban rendőri szervek és a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai is közreműködnek. A nyomozás részleteiről a hatóság a késő délutáni órákban ígért tájékoztatást.

Újabb összehangolt nyomozati akció indult a Magyar Nemzeti Bank ügyében. A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szerdai tájékoztatása szerint a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő nyomozásban több helyszínen hajtanak végre eljárási cselekményeket.

EZ IS ÉRDEKELHET Friss! Őrizetbe vették Matolcsy György korábbi MNB-elnököt Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt. A Központi Nyomozó Főügyészség összehangolt nyomozási cselekményeket folytat az MNB-ügyben.

Az akcióban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai is részt vesznek. Az intézkedések biztosításáról a Készenléti Rendőrség gondoskodik.

A főügyészség közlése szerint a részletes tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények befejezése után, várhatóan szerda kora este adják meg. Egyelőre nem tudni, pontosan mely helyszíneket érinti az akció, történt-e lefoglalás, illetve hallgattak-e ki újabb gyanúsítottakat.

Szeptemberben már házkutatásokat is tartottak

Az MNB-alapítványok gazdálkodását érintő ügyben szeptemberben már több nyomozati intézkedésről is beszámoltunk. A Pénzcentrum korábban beszámolt arról, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség házkutatásokat és lefoglalásokat hajtott végre a büntetőeljárásban. Akkor az ügyészség megerősítette a nyomozati cselekmények tényét, ugyanakkor azt közölte, hogy gyanúsítotti kihallgatásokra még nem került sor.

Az ügy hátterében a jegybanki alapítványok gazdálkodása áll. A történtek kapcsán korábban mintegy 300 milliárd forintos lehetséges kár is felmerült, a hatósági eljárás pedig a felelősség tisztázását és a rendelkezésre álló bizonyítékok összegyűjtését célozza.

Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán