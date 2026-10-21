Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt. A Központi Nyomozó Főügyészség összehangolt nyomozási cselekményeket folytat az MNB-ügyben.
MNB-ügy: nagy erőkkel szálltak ki a hatóságok több helyszínre
Újabb összehangolt nyomozati akciót hajt végre a Központi Nyomozó Főügyészség a Magyar Nemzeti Bank alapítványait érintő büntetőeljárásban. Az ügyészek szerdán több helyszínen végeznek eljárási cselekményeket, a munkájukban rendőri szervek és a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai is közreműködnek. A nyomozás részleteiről a hatóság a késő délutáni órákban ígért tájékoztatást.
Újabb összehangolt nyomozati akció indult a Magyar Nemzeti Bank ügyében. A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szerdai tájékoztatása szerint a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő nyomozásban több helyszínen hajtanak végre eljárási cselekményeket.
Az akcióban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai is részt vesznek. Az intézkedések biztosításáról a Készenléti Rendőrség gondoskodik.
A főügyészség közlése szerint a részletes tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények befejezése után, várhatóan szerda kora este adják meg. Egyelőre nem tudni, pontosan mely helyszíneket érinti az akció, történt-e lefoglalás, illetve hallgattak-e ki újabb gyanúsítottakat.
Szeptemberben már házkutatásokat is tartottak
Az MNB-alapítványok gazdálkodását érintő ügyben szeptemberben már több nyomozati intézkedésről is beszámoltunk. A Pénzcentrum korábban beszámolt arról, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség házkutatásokat és lefoglalásokat hajtott végre a büntetőeljárásban. Akkor az ügyészség megerősítette a nyomozati cselekmények tényét, ugyanakkor azt közölte, hogy gyanúsítotti kihallgatásokra még nem került sor.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az ügy hátterében a jegybanki alapítványok gazdálkodása áll. A történtek kapcsán korábban mintegy 300 milliárd forintos lehetséges kár is felmerült, a hatósági eljárás pedig a felelősség tisztázását és a rendelkezésre álló bizonyítékok összegyűjtését célozza.
Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán
Két hónapon belül hivatalos találkozón egyeztet Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Órákig tartó Google Cloud-üzemzavar bénította meg a Revolut szolgáltatásait kedden, a brit neobank mellett más pénzügyi cégek és közszférabeli weboldalak működése is akadozott.
Nagy adóátalakítás jön Magyarországon: a nagyvállalatok fizethetnek többet, a dolgozóknál több pénz maradhat
A nagyvállalatok társasági adójának emelése, a kiskereskedelmi különadó növelése és a reklámadó újbóli alkalmazása egyes vállalkozások terheit emelheti.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Palócz Éva, a Kopint-TÁRKI vezérigazgatója szerint a jövő évi büdzsé leginkább az alacsony jövedelműeknek kedvez.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 383,34 pontos, 0,27 százalékos csökkenéssel, 143 455,92 ponton zárt kedden.
A várakozásoknak megfelelően októberben sem változtatott az 5,50 százalékos alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.
Válságba került az olasz tésztagyártás, miután a dél-olaszországi kamionossztrájk elvágta a gyárakat az alapanyag-ellátástól.
A tegnapi 2027-es költségvetéstervezet benyújtása után kedd délután a sajtó képviselői előtt tartott háttérbeszélgetést a Pénzügyminisztériumban Kármán András miniszter.
Nem változtatott az 5,50 százalékos alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén - jelentette be a jegybank.
Elszabadultak az energiaárak a közel-keleti konfliktus miatt: a benzinkutakon is megérezhetjük az árát
Az iráni konfliktus okozta ellátási bizonytalanság továbbra is magasan tartja az olajárakat, miközben a feszült geopolitikai helyzet a globális részvénypiacokra is rányomja a bélyegét.
Magyar Péter azzal kezdte a 2027-es költségvetés ismertetését, hogy a kormánynak rendkívül nehéz gazdasági környezetben kellett elkészítenie a büdzsét.
A Revolut reggel jelentkező technikai hibája nemcsak a lakossági ügyfeleknek okoz problémát, hanem a vállalkozások által használt Revolut Business szolgáltatást is érinti.
Medvét láttak Putnok és Kelemér között, a Halastó közelében – a nagyvad mozgása miatt a környéken közlekedőket és a túrázókat is fokozott óvatosságra intették. A...
Költségvetés 2027: ilyen gazdaságpolitikai fordulat Európában is ritka, fontos feladványt old meg a Tisza-kormány
A 2027-es költségvetés jelentős gazdaságpolitikai fordulatot és az Európai Unióban is kiemelkedő mértékű hiánycsökkentést hoz.
Az Országgyűlés hétfőn elfogadta a 2026-os költségvetés módosítását, amellyel a korábbi 3,7 százalékról 7,5 százalékra emelte a hiánycélt.
Magyar Péter miniszterelnök szerint a társadalom egésze nyertese lesz a 2027-es költségvetésnek
Spoiler alert: a nettó havi munkajövedelem Budapesten volt a legmagasabb.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.