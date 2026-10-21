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Vége lehet a forint korszakának: megvan a terv az euró bevezetésére Magyarországon
Akár 2032-ben bevezetheti Magyarország az eurót, ha a kormány tartósan csökkenti a költségvetési hiányt, és 2030-ra a GDP 3 százaléka alá szorítja azt. Kármán András pénzügyminiszter a Reutersnek adott interjújában arról beszélt, hogy a kabinet már a ciklus elején végrehajtaná a költségvetési kiigazítás jelentős részét, az euró előszobájának számító ERM-2 árfolyamrendszerbe való belépést azonban nem szabad elkapkodni.
Magyar Péter kormányának első költségvetése 2027-re a GDP 4,9 százalékára mérsékelné a hiányt, szemben az idei évre várt 7,5 százalékkal. A Reuters beszámolója szerint a vártnál nagyobb deficitcsökkentési tervet a befektetők kedvező első lépésként értékelték, a globális kötvény- és energiapiacok ingadozása ugyanakkor nehezítheti a gazdasági növekedést és a költségvetési célok teljesítését.
Kármán a hírügynökségnek hangsúlyozta, hogy a kormány nem egyszerűen a jövő évi hiány leszorítására törekszik. Tartós intézkedésekkel akarják elérni, hogy 2030-ra a deficit 3 százalék alá kerüljön, ezzel pedig megteremtsék az euró bevezetésének egyik alapvető feltételét.
Minél előbb bevezethető az euró, annál jobb Magyarországnak
– fogalmazott a pénzügyminiszter a Reutersnek. Hozzátette, hogy az euró bevezetésének időpontját elsősorban a költségvetési hiány csökkentésének üteme határozhatja meg.
2032 lehet a cél, de még nincs hivatalos céldátum
Kármán szerint amennyiben Magyarország 2030-ra a GDP 3 százaléka alá szorítja a költségvetési hiányt, az lehetővé teheti az euró 2032-es bevezetését. Ez egybevág azzal, amit a piaci szereplők egy része vár, a kormány azonban egyelőre nem határozott meg hivatalos céldátumot.
A kabinet a tervek szerint jövőre közös munkacsoportot állít fel a Magyar Nemzeti Bankkal. Ennek feladata lesz, hogy feltérképezze az euróövezethez vezető út következő lépéseit, köztük az ERM-2 árfolyamrendszerbe történő belépés feltételeit, és kidolgozzon egy reális ütemtervet.
Az ERM-2 az euró bevezetését megelőző árfolyam-mechanizmus, amelyben a csatlakozó ország valutájának árfolyama meghatározott középárfolyam körül mozoghat. A rendszerben legalább két évet kell eltölteni úgy, hogy az ország teljesítse az árfolyam-stabilitásra vonatkozó feltételeket is.
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Nem akarja elsietni az ERM-2-be való belépést
A pénzügyminiszter az árfolyamrendszerhez való csatlakozás időzítésében jóval óvatosabb, mint a kormány és a jegybank egyes más vezetői. Magyar Péter és Kurali Zoltán jegybanki alelnök korábban amellett érvelt, hogy Magyarországnak nem érdemes haboznia az ERM-2-be történő belépéssel.
Kármán ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy nem önmagában a gyors csatlakozás a cél, hanem az euró mielőbbi bevezetése, a lehető legrövidebb ERM-2-tagsággal. A Reutersnek úgy fogalmazott, hogy az euróövezet intézményrendszere ma már jóval összetettebb, mint tíz-tizenöt évvel ezelőtt.
A belépés megfelelő időpontjának meghatározása az árfolyam szempontjából különösen nehéz feladat lehet. A pénzügyminiszter szerint a túl korai csatlakozás vagy a középárfolyam idő előtti rögzítése sem feltétlenül szolgálná Magyarország érdekeit.
Az euró bevezetéséhez tehát nem elég a költségvetési hiányt mérsékelni. Az árfolyam-stabilitás, az infláció és a kamatok alakulása, valamint a többi maastrichti feltétel teljesítése is szükséges. A 2032-es dátum egyelőre lehetséges forgatókönyv, nem hivatalosan rögzített kormányzati vállalás.
Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
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