Három nagy pénzügyi szolgáltató ügyfeleinek adatai kerülhettek ki a sötét webre egy külső beszállítót érintő kibertámadás után. A JPMorgan Chase, a Visa és a Mastercard csütörtökön számolt be a biztonsági incidensről. A cégek szerint neveket és e-mail-címeket érinthetett az adatszivárgás, fizetési információk és bankkártyaadatok azonban nem kerültek nyilvánosságra.

A JPMorgan közlése szerint a támadók olyan marketingadatokhoz férhettek hozzá, amelyeket külső szolgáltatók kezeltek. Ezek között egyes ügyfelek nevei és e-mail-címei is szerepelhettek. A bank jelezte, hogy felveszi a kapcsolatot az érintett ügyfelekkel, és külön hangsúlyozta, hogy az incidens nem kapcsolódik a hét elején tapasztalt szolgáltatási problémákhoz, amelyeket egy szoftverhiba okozott.

A Mastercard szóvivője szerint egy külső szolgáltatónál történt incidens következtében korlátozott számú, egy meghatározott kedvezményprogramban részt vevő kártyabirtokos e-mail-címe került illetéktelen kezekbe. A vállalat közölte, hogy az adatokat érintő kitettséget megszüntették, és a fizetési hálózat működését, illetve a bankkártyák használhatóságát nem érinti az eset.

A Visa szintén jelezte, hogy értesült az ügyben megjelent állításokról. A vállalat szerint az incidens egy ázsiai és csendes-óceáni térségben működő külső szolgáltatóhoz kapcsolódik, saját informatikai rendszereit azonban nem érte támadás, és bankkártyaszámokhoz sem fértek hozzá az elkövetők.

A Reuters beszámolója szerint a hackerek által közzétett, a JPMorganhez kapcsolt adatok között több mint 16 ezer ügyfél e-mail-címe, valamint egyes esetekben telefonszámok és irányítószámok is szerepeltek. A hírügynökség ugyanakkor nem tudta önállóan ellenőrizni a kiszivárogtatott dokumentumok hitelességét. A Visa és a Mastercard nevében közzétett állományok valódiságát szintén nem sikerült függetlenül megerősíteni.

Az n0n nevű zsarolóvírus-csoport vállalta a felelősséget

A SOCRadar kiberbiztonsági vállalat szerint az n0n néven ismert zsarolóvírus-csoport áll a támadás mögött. A hackerek november 16-án jelentették be, hogy adatokat szereztek a három pénzügyi vállalathoz kapcsolódóan, és dokumentumokat is közzétettek a sötét weben. A csoport a beszámolók szerint 48 órás határidőt szabott a cégeknek a váltságdíj kifizetésére.

A SOCRadar az n0n csoportot oroszországi eredetűként azonosította. A kiberbiztonsági vállalat szerint a csoport 2026 szeptemberében jelent meg, azóta pedig világszerte számos vállalatot és intézményt támadott meg. Az eCrime.ch adatai alapján a hackercsoport eddig mintegy 200 incidensért vállalta a felelősséget.

A támadás ugyanakkor ismét ráirányítja a figyelmet a pénzügyi vállalatok külső beszállítóinak informatikai biztonságára. A JPMorgan, a Visa és a Mastercard rendszereit nem törték fel közvetlenül, az ügyféladatokhoz mégis hozzáférhettek a támadók a szolgáltatói láncon keresztül.

A mostani esetben a vállalatok szerint nem kerültek veszélybe a fizetési adatok, de az ügyfélnevek, e-mail-címek és telefonszámok megszerzése is lehetőséget adhat célzott adathalász támadásokra. Az érintetteknek ezért érdemes különösen óvatosnak lenniük az olyan üzenetekkel, amelyek banki vagy kártyaszolgáltatói megkeresésnek tűnnek, és személyes vagy pénzügyi adatok megadására próbálják rávenni őket.