Megéri még állampapírba rakni a pénzt? Vizsgálódik az EU, mi lesz, ha eltörlik az adómentességet?

Szeptember végére a magyar háztartásoknál lévő állampapír-állomány elérte a 14 663 milliárd forintot. Ez a teljes államadósság 22,1 százaléka, és továbbra is az egyik legstabilabb finanszírozási forrás. A kamatcsökkentések ellenére a kereslet erős maradt tehát, miközben a portfólión belül látványosan nőtt a fix kamatozású papírok súlya. Most viszont két nagy kérdés merül fel: mi történik ezzel a vagyonnal, ha az infláció tartósan alacsony marad, és ha az euróbevezetés közeledik?

A több mint 14 ezer milliárdos állampapírban tartott megtakarítás, amelyet szeptember végén mértek, komoly szám, ebből ráadásul körülbelül 5 ezer milliárd FixMÁP, azaz különösen nehezen mozdítható. A Magyar Államkincstárnál több mint 1,2 millió ügyfélnek van értékpapírszámlája, az ott tartott állomány mára meghaladta a 11 ezer milliárdot. Azaz, egyre többen és egyre több állampapírt vásároltak az elmúlt években. Ebben része lehet annak is, hogy a vásárlás ma már telefonról, digitálisan is intézhető, ha valaki értékpapírszámlát nyit a bankjánál. De miért ilyen töretlenül népszerű az állampapír? Vagy mégsem olyan töretlen?

Stabil hozam és megszokás

Az állampapírok azért jelentenek vonzó befektetési lehetőséget, mert először is, teljes mértékig adómentesek. Másrészt pedig, stabil és garantált hozamot jelentenek a befektetőnek. Még úgy is igaz mindez, hogy a hozam, a közelmúltban, ismét csökkent. 2026 első felében ugyanis a 10 éves, forint alapú papírok hozamszintje a 7-7,5 százalékról 6 százalék alá csökkent, a harmadik negyedévben viszont, változatlan felárak mellett, a fejlett piaci hozamemelkedést követve, emelkedtek a hazai hozamok. Ez pedig nem az első csökkenés, hiszen már az előző kormány alatt is vágtak a kamatból.

Hiába történt azonban többszöri kamatcsökkentés, sokan így is úgy érzik, megéri ebbe a biztos befektetési formába fektetni. Ugyanis a hozam, ha kisebb is, de stabil, és mivel államkötvényről van szó, az „adós” nem tud fizetésképtelenné válni.

Más tényezők is közre játszhatnak azonban. Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője például egy egészen prózai indokra mutat rá:

Egyrészt azt gondolom, hogy van egy megszokás. Magyarok széles rétegei elkezdtek állampapírban megtakarítani. Az államkincstár pedig kényelmes megtakarítási megoldásokat kínál. Ugyan a kínált kamatok csökkennek, de, a kockázat-hozam viszonylatában, ez még mindig nem rossz konstrukció

– mondja a közgazdász, aki szerint kérdés, hogy lesz-e árverseny a bankok részéről a lakossági megtakarításokért. Vannak ugyanis erre mutató jelek.

Olcsóság vs stabilitás

A központi költségvetés nettó finanszírozási igénye idén 5445 milliárd forintról 7110 milliárd forintra emelkedett. Ez 1665 milliárd forintos, azaz mintegy 30,6 százalékos növekedést jelent. Az Országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatban megemelt idei költségvetési hiány, illetve az európai uniós forrásokhoz kapcsolódó tartaléknövelés következtében az ÁKK 20 414 milliárd forintra emelte az éves bruttó államkötvény-kibocsátási tervét, amely az időarányos értéket meghaladva 78 százalékban teljesült a harmadik negyedév végére.

A költségvetési hiányt és a lejáró adósságot az állam három forrásból tudja finanszírozni: a lakossági állampapírokból, a forintban bevont intézményi forrásokból, valamint a devizában bevont intézményi forrásokból. A lakossági állampapír tehát csak egy komponens, de annak igen stabil.

A lakossági megtakarító az államadósságfinanszírozás szempontjából stabilabb befektető, mint az intézményi megtakarítók és a spekulatív forró pénzek

– mondja Török Zoltán, azaz számítani lehet rájuk, és nem adják el egyik pillanatról a másikra, tömegével az állampapírt. Rámutat azonban arra is, hogy a stabilitás ugyan előny az állam számára, de nem biztosan ez a legjobb megoldás: „Drága megoldás az állam számára, ugyanis az intézményi piacon olcsóbban lehet finanszírozni. Azaz kérdés, hogy az állam szempontjából az ár vagy a stabilitás a fontosabb.”

A szakértő kiemeli, hogy korábban más volt a helyzet: „Fontos szempont volt a 2010-es évek első felében az államadósság belsővé tétele, a nagy pénzügyi válságot követő időszakban ugyanis az volt az élmény, hogy a külső eladósodottság veszélyes.”

Török szerint az előző kormány ezért fókuszált arra, hogy belsővé tegye az államadósságot. Mára azonban változott a helyzet. Ma már ugyanis drágábbá vált a lakossági finanszírozás, miközben az intézményes forma kockázatai csökkentek. Amellett, hogy az állam számára ma már kevésbé lehet vonzó az állampapír, az sem biztos, hogy a lakosság körében kitart a lelkesedés.

Mit hoz a jövő?

Több tényező mutat ugyanis, potenciálisan, a változás irányába, mivel több tényező teheti kevésbé vonzóvá azt a lakosság számára. Egyrészt, az Európai Bizottság vizsgálódik amiatt, mivel diszkriminatívnak tekinti, hogy Magyarországon adómentes a megtakarítás ezen formája, míg más tagállamokban nem az.

A politika mellett azonban az infláció is csavarhat egyet a papírok népszerűségen. Az idei infláció várhatóan 1,7% körül alakul, az MNB pedig, 2028-tól 2,5%-os célra vált. Ezzel a fix kamatozású papírok népszerűsége megmaradhat, de a változóké előreláthatólag csökkeni fog.

A szupervonzó instrumentumok, mint például az inflációkövető állampapír, vonzereje csökkent, mert ez csak nagyon magas inflációs környezetben biztosított magas nominális kamatokat

– mondja Török Zoltán, aki szerint, mivel mára mérséklődött az infláció, és az intézményi piacon csökkent a hozam, így itt is csökkenő kamatkörnyezet tapasztalható.

Érdekes kérdés az is, hogy az euro bevezetése hogyan befolyásolná az állampapírok piacát. Ha ugyanis a 2030-as években tényleg bekövetkezik az áttérés az európai közös fizetőeszközre, akkor nagyon nem mindegy, milyen árfolyamon történik majd meg az átváltás. Azaz, itt van egy újabb bizonytalansági tényező.

Az euro bevezetése még messze van, de előtte történni fog egy hozamkonvergencia, azaz csökkennek a hozamok, és ez igaz ez a lakossági állampapírokra is, ezzel pedig mérséklődni fog a vonzerejük

– mondja ennek kapcsán Török Zoltán, aki arra számít, hogy emiatt a jövőben csökken a lakossági állampapírok dominanciája mind a lakossági megtakarítás, mind az adósságfinanszírozás terén. Szerinte már most elmozdulás mutatkozik a lakosság körében a befektetési jegyek és egyéb pénzügyi eszközök irányába.

A 14 663 milliárd forint nem csupán szám, hanem a magyar családok egyik legnagyobb biztonsági tartaléka. A következő 1–2 év döntő lesz: megmarad-e az adókedvezmény, hogyan alakul a kamatkörnyezet, és mennyire lesz hiteles az euro-útvonal. Érdemes most átnézni a portfóliót – fix vagy változó, rövid vagy hosszú futamidő –, mert a környezet változóban van.

Fotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA