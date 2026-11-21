Egyre több külföldi állampolgárt csalnak az ukrajnai frontra hamis munka- vagy tanulási ígéretekkel az oroszországi toborzók. Ezek a kényszersorozott katonák nem zsoldosok, hanem az emberkereskedelem áldozatai, így a nemzetközi jog szerint a szokásos hadifogolystátusznál szélesebb körű védelem, többek között azonnali hazaszállítás illetné meg őket - írja a The Conversation.

Ukrajna nemrégiben fogta el első indonéz hadifoglyát. Az ukrán állami „Élni akarok” projekt szerint a 49 éves jávai férfinak munkát ígértek az orosz építőiparban, csakhogy a férfi rájött, hogy besorozták a hadseregbe, miközben Donyeckbe szállították.

Az ukrán állami "Élni akarok" projekt beszámolója szerint a 49 éves jávai férfinak építőipari munkát ígértek Oroszországban, és csak akkor szembesült a valósággal, amikor már a hadsereg kötelékében Donyeck felé szállították. Az eset egyáltalán nem egyedi, ugyanis mióta Vlagyimir Putyin 2022 márciusában jóváhagyta a külföldiek toborzását, százával kerültek dél-, délkelet- és közép-ázsiai, valamint afrikai állampolgárok az orosz csapatokhoz.

Bár a külföldi harcosokat gyakran egységesen zsoldosnak bélyegzik, a valóság ennél jóval összetettebb. Sokan civil munka vagy egyetemi tanulmányok reményében, esetleg turistaként érkeznek az országba, mások pedig abban a hiszemben kelnek útra, hogy Dubajban, Németországban vagy Lengyelországban kapnak állást. Az ügynökök azonban Oroszországba vagy Belaruszba irányítják őket, ahol elveszik az útlevelüket, majd orosz nyelvű dokumentumok aláírására kényszerítik az áldozatokat. Ezzel tudtukon kívül katonai szolgálatot vállalnak, hogy aztán minimális kiképzés után, szökési kísérlet esetén veréssel és börtönnel fenyegetve, golyófogóként küldjék őket az első vonalba.

Nemzetközi jogi szempontból óriási a különbség a zsoldosok és a megtévesztéssel besorozott külföldiek között. A zsoldosok anyagi haszonszerzés céljából, tudatosan vesznek részt a harcokban, és nem tagjai a hivatalos fegyveres erőknek, így elfogásuk esetén nem jár nekik a hadifogolystátusz, sőt pusztán a harcokban való részvételért is felelősségre vonhatók. Ezzel szemben az akaratukon kívül besorozott külföldiek hivatalosan az orosz hadsereg tagjaivá válnak, így a nemzetközi humanitárius jog alapján jogosultak a hadifogolystátuszra, és nem büntethetők a harci cselekményekben való részvételért.

Ez a besorolás ugyanakkor nem veszi figyelembe, hogy ezek az emberek bűncselekmény áldozatai, ráadásul a hadifogolystátusz csak akkor nyújt védelmet, ha az illető élve az ellenség fogságába esik. A 2000-ben elfogadott Palermói Jegyzőkönyv értelmében a megtévesztéssel, kényszerrel és kizsákmányolási céllal történő toborzás és szállítás kimeríti az emberkereskedelem fogalmát. Mivel Oroszország is ratifikálta a rabszolgaság tilalmát rögzítő Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, nemzetközi jogi kötelessége lenne leállítani ezt a gyakorlatot, és fellépni a toborzó ügynökök ellen.

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A kényszerített harcosok emberkereskedelem áldozataként való elismerése alapvető változást hozna a jogi helyzetükben, akár a fronton, akár ukrán fogságban vannak. Míg a hagyományos hadifoglyokat általában csak a konfliktus lezárulta után engedik szabadon, az emberkereskedelemre vonatkozó nemzetközi szabályok lehetővé teszik az áldozatok azonnali, még a háború vége előtti hazatelepítését.

A probléma súlyát jelzi, hogy az oroszországi toborzás üteme drasztikusan felgyorsult, ami már diplomáciai feszültségeket is szül. Az indonéz külügyminisztérium szóvivője, Yvonne Mewengkang hivatalosan is felszólította Moszkvát, hogy semmilyen csatornán keresztül ne sorozzon be indonéz állampolgárokat az orosz hadseregbe. Az "Élni akarok" projekt adatai szerint ugyanis míg a megelőző három évben összesen legfeljebb tíz indonézt toboroztak be az orosz erők, addig 2026 első kilenc hónapjában már 283 indonéz állampolgárt vontak be az ukrajnai háborúba.