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Close-up image of Hungarian 20,000 Forint banknotes, featuring the portrait of a historical figure. The intricate details of the currencys design are prominently visible.
Gazdaság

Államadósság-kezelő Központ vezetője: a legjobbkor jöhet az euróbevezetés, enélkül komoly bajban lennénk

Pénzcentrum
2026. október 12. 08:30

A sikeres adósságkezelés kulcsa a költségvetés likviditásának biztosítása és a jelenleg kirívóan magas kamatterhek lefaragása – hangsúlyozta Tardos Gergely, az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) idén nyáron kinevezett vezérigazgatója egy, a Portfolion megjelent interjúban. Mint elmondta, az euróbevezetés felé tett határozott lépések elengedhetetlenek a piaci hozamok mérsékléséhez, míg a lakossági állampapírok továbbra is fontos, ám már nem növekvő súlyú pillérét alkotják az állam finanszírozásának

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Tardos Gergely 2026 nyári kinevezésekor a korábbi évekhez képest lényegesen kedvezőbb finanszírozási környezetben kezdhette meg a munkáját. A tavaszi választásokat követően a hazai hosszú hozamok 7 százalékról 5 százalék környékére estek, miközben kiugró kereslet mutatkozott a magyar kötvények iránt. Ezt a kedvező piaci helyzetet az ÁKK azonnal kihasználta.

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Az év második felében várható költségvetési hiány, a jelentősebb állampapír-lejáratok, valamint a globális bizonytalanságok miatt a szervezet tudatosan likviditási tartalékokat épített ki. A júliusi devizakötvény-kibocsátást éppen ezért hozták előre és növelték meg az eredeti tervekhez képest, ami az őszi, ismét kedvezőtlenebbé váló nemzetközi kötvénypiaci folyamatok fényében utólag is helyes döntésnek bizonyult.

Az év hátralévő részében várt, mintegy 3000 milliárd forintot meghaladó európai uniós helyreállítási forrás ugyan kényelmesebbé teszi az államháztartás helyzetét, ám a 20 ezer milliárd forintos bruttó éves finanszírozási igényhez képest önmagában nem nyújt teljes megoldást.

Az ÁKK a beérkező összegekből nem tervez év végi, adósságcsökkentő célú visszavásárlásokat az intézményi piacon, mivel a hozamcsökkenés miatt megugró árfolyamok mellett ez nem jelentene érdemi megtakarítást. Ehelyett a cél az, hogy a költségvetés bőséges tartalékokkal vágjon neki a következő évnek.

A magyar lakossági állampapír-piac nemzetközi összevetésben is kiemelkedő méretű. A stratégia szerint az állomány arányának további növelése már túlságosan drága lenne a költségvetésnek, ezért a jelenlegi súly szinten tartása a cél. Ez egyúttal megőrzi a lakossági papírok diverzifikációs szerepét, miközben továbbra is kockázatmentes, reálhozamot kínáló megtakarítási lehetőséget biztosít a lakosságnak.

– emelte ki a cikkben Tardos Gergely.

A közelmúltbeli kamatcsökkentéseket elsősorban az indokolta, hogy a lakossági termékek hozamait hozzáigazítsák az intézményi piacon elérhető szintekhez. A csökkenő deficit és a stabilizálódó hozampálya nyomán várhatóan hamarosan kivezethetők lesznek az intézményi szereplőket állampapír-vásárlásra ösztönző különintézkedések is, hiszen a hazai értékpapírok piaci alapon is kellően vonzóak.

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A jövő legfontosabb feladata az államadósság terheinek mérséklése. Nemzetközi szinten és Magyarországon egyaránt komoly kihívás, hogy a koronavírus-járvány előtt vagy alatt, rendkívül alacsony kamatok mellett kibocsátott adósságok most járnak le, a megújításuk pedig már csak lényegesen drágább forrásokból lehetséges.

– hangsúlyozta az Államadósság-kezelő Központ vezetője.

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A magyar államadósság átlagos hátralevő futamideje 5,5 év, ami rövidebb, mint a régió más országaira jellemző 6-8 év, és rövidebb az EU és az Eurózóna 8-8,5 éves átlagánál is.

Tardos Gergely szerint hazánk szempontjából a lehető legjobbkor érkezett az euróbevezetési célkitűzés, hiszen e politikai elköteleződés nélkül az elvárt piaci hozamok és a kamatterhek ismét emelkedni kezdenének.

Bár a jelenlegi hozamfelárak mellett továbbra is a forintalapú, intézményi fix kötvények jelentik a legolcsóbb és legbiztonságosabb forrást az árfolyamkockázat elkerülésére, az eurózónához közeledve fokozatosan nő majd a devizafinanszírozás súlya, felkészítve a piacot a jövőbeli átállásra.

Ha a következő négy évben a nehezített gazdasági környezetben is sikerül érezhetően csökkenteni az államadósság terheit, az a teljes nemzetgazdaság számára kiemelkedő eredmény lesz.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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