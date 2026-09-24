2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
17 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. május 26.Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntõ ülése után a jegybank épületében 2026. május 26-án.MTI/Kovács Márton
Gazdaság

Nem lesz fájdalommentes az MNB döntése: kiderült, mekkora áldozatot kell hoznia a magyar gazdaságnak

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 09:10

A Magyar Nemzeti Bank kedden változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, egyúttal bejelentette, hogy 2028-tól 3 százalékról 2,5 százalékra csökkenti középtávú inflációs célját. A jegybank döntése az európai gyakorlathoz való felzárkózást és az euróbevezetés előkészítését szolgálja, miközben hosszú távon kiszámíthatóbb, stabilabb gazdasági környezetet teremthet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A jegybank indoklása szerint a 2,5 százalékos mutató jobban illeszkedik az euróövezeti és a régiós normákhoz. A háttérelemzésből kiderül, hogy amikor a környező országok árszínvonala az eurózóna szintjének mintegy 70 százalékán mozgott – ahol jelenleg a magyar árszínvonal is tart –, már 3 százaléknál alacsonyabb célokat követtek. Csehország már 2010-ben 2 százalékra, míg Lengyelország és Románia 2004-ben, illetve 2013-ban 2,5 százalékra állt át. Az európai gyakorlatot tekintve az eurózónában, Svédországban és – az árfolyamrögzítés miatt a gyakorlatban – Dániában is évtizedek óta 2 százalékos célkitűzés érvényesül - írja a G7.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az inflációs cél kijelölése ugyanakkor önmagában nem garantálja az árstabilitást, a kitűzött értékek elérése komoly kihívást jelent. A 2006 és 2025 közötti húszéves időszakot vizsgálva Magyarországon és Romániában volt a legmagasabb az átlagos infláció, mindkét országban megközelítette az 5 százalékot, miközben a régiós versenytársaknál 3,3 százalék, a nyugati és északi államokban pedig 2 százalék körül alakult a drágulás.

Kapcsolódó cikkeink:

Hazánk teljesítménye a cél tartásában is gyengének bizonyult, hiszen a vizsgált két évtizedből 14 évben, vagyis az időszak 70 százalékában az infláció meghaladta a 3 százalékot. Bár a céltévesztés máshol is gyakori – az eurózónában az esetek felében, a régiós országokban pedig jellemzően 60 százalék körül alakult a tényinfláció a célzott érték felett –, a magyar mutató a legkedvezőtlenebbek közé tartozik.

A szigorúbb, 2,5 százalékos célra való átállás nem lesz teljesen fájdalommentes. A jegybank számításai szerint a másfél-két évet igénybe vevő folyamat az éves GDP nagyjából 0,2 százalékát kitevő reálgazdasági áldozattal járhat. Hosszabb távon azonban egyértelműen megtérülhet a lépés, mivel az alacsonyabb infláció kiszámíthatóbb környezetet, kedvezőbb hitelkamatokat és finanszírozási költségeket hoz magával. Mindez segít megőrizni a jövedelmek és a megtakarítások vásárlóerejét, élénkítheti a fogyasztást és a beruházásokat, végső soron pedig fenntarthatóbb gazdasági növekedést alapozhat meg.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA 
#mnb #alapkamat #jegybank #infláció #gazdaság #euró bevezetés #gdp #magyar nemzeti bank #gazdasági növekedés #mnb kamatdöntés
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:43
12:29
12:17
12:04
11:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 23. 17:02
Erre vártunk 20 éve: visszatér az európai útra a magyar gazdaság?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Holdblog  |  2026. szeptember 24. 10:43
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országai...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 24. 10:06
Mennyi ideig tart mire megtérül a befektetése annak, aki rosszkor vásárol a tőzsdén?
Ha valaki éppen a piac csúcsán, a legnagyobb tőzsdei visszaesések előtt vásárolt be, akár évtizedeke...
MEDIA1  |  2026. szeptember 23. 16:13
Távozik az Indexet tulajdonló Indamedia társtulajdonosa a vezérigazgatói posztról - Vaszily Miklós lesz a vezérigazgató
Távozik az Indexet, a Totalcart, a Velvetet és a We Love Dogz című kutyás portált is működtető Indam...
iO Charts  |  2026. szeptember 21. 10:01
Részvényportfólió: milyen cégeket keresek?
A részvényportfólió építés cikk második részében az egyedi részvényeimet fogom kategóriákba sorolni,...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 24.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
2026. szeptember 23.
Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál
2026. szeptember 24.
Megszólaltak a bankok az Otthon Start jövőjéről: sokan már az álomlakásból is engednek a 3%-os hitelért
2026. szeptember 24.
Megdőlt a nagy őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres bolti tablettákról
2026. szeptember 23.
Itt a 2026-os nagy téligumi-teszt: 9 abroncs is megbukott, döbbenetes, hogy így el lehet adni őket
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 24. csütörtök
Gellért, Mercédesz
39. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Megszólalt a nyugdíjszakértő: tarthatatlan a hazai rendszer, nyugdíjkorhatár-csökkentésre is szükség lenne
2
1 hete
Megszólalt a Roszatom vezére a Paks II projektről: egyértelműen üzent a magyar kormánynak Lihacsov
3
6 napja
Magyar Péter fontos bejelentéseket tett: ekkor jöhet a nyugdíjas SZÉP-kártya, húsz évre visszamenőleg vizsgálódhat a NAV
4
3 napja
Most érkezett! Leállt a gázszállítás a Török Áramlaton: nem érkezik rajta földgáz Magyarországra
5
1 hete
Megszólalt a korábbi pénzügyminiszter, Bokros Lajos: "A Tisza-kormány 100 nap alatt még semmit sem tett a gazdaságért"
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szabad felhasználású jelzáloghitel
lényege, hogy tehermentes ingatlanra kedvező kamatfeltételekkel vehetünk fel kölcsönt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 24. 10:03
Megdőlt a nagy őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres bolti tablettákról
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 24. 06:30
Most dől el, túléli-e a jövő nyarat a kert: ezért érdemes már ősszel elültetni ezeket a növényeket
Agrárszektor  |  2026. szeptember 24. 12:34
Súlyos függőségre derült fény: ezen az országon múlik az európai állatok sorsa?