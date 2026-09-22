Rendkívüli! Most jelentette be a nagy változást az MNB: erre készülhetnek a magyar vásárlók

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2028. január 1-jétől 3 százalékról 2,5 százalékra csökkenti inflációs célját, miközben a plusz-mínusz 1 százalékpontos toleranciasáv változatlan marad. A lépést a jegybank az euróövezethez való sikeres reálgazdasági felzárkózással, a régiós trendekhez való igazodással, valamint az idén tapasztalt tartósan alacsony árnyomással indokolta, ami megkönnyíti az új célérték bevezetését.

A jegybank értékelése szerint a magyar gazdaság fejlettsége és árszínvonala az elmúlt évtizedben jelentősen közeledett az euróövezet átlagához. Az új, 2,5 százalékos cél közelebb áll az Európai Központi Bank 2 százalékos inflációs céljához, a megmaradó 0,5 százalékpontos többlet ugyanakkor teret enged annak, hogy a további árszínvonal-felzárkózás – amely főként a szolgáltatási szektort érinti – rövid távon ne terhelje túl a reálgazdaságot. Az MNB döntésével a hazai gyakorlat a regionális trendekbe is illeszkedik, hiszen az euróövezeten kívüli közép-kelet-európai országokban eddig is alacsonyabb volt a célkitűzés: a lengyel és a román jegybank 2,5 százalékos, a cseh pedig 2 százalékos értékkel számol - írta a Portfolio.

A döntés időzítését a makrogazdasági környezet is támogatta. Mivel 2026 eleje óta az infláció a toleranciasáv alsó széle körül vagy az alatt alakult, a lakossági és a vállalati inflációs várakozások is érezhetően mérséklődtek. Ebben a környezetben lényegesen zökkenőmentesebb az alacsonyabb cél beépülése a jövőbeli árazási és bérezési döntésekbe. Az MNB számításai szerint ez az alkalmazkodási folyamat nagyjából másfél-két évet vesz igénybe – ami éppen egybeesik a 2028-as céldátummal –, és átmenetileg kisebb növekedési áldozattal járhat. Ennek pontos mértéke attól függ, milyen gyorsan horgonyzódnak a piaci várakozások az új keretekhez.

A jegybanki döntés szorosan illeszkedik a kormány azon törekvéséhez is, amely 2030-ra tűzte ki az euróbevezetéshez szükséges feltételek teljesítését. A jelenlegi, évek óta nem látott alacsony árnyomás ideális lehetőséget teremtett a módosításra, ami középtávon stabilabb és alacsonyabb inflációs pályát vetít előre Magyarország számára.