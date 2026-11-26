Jelentős kárt okozó csalás miatt áll bíróság elé egy 26 éves szarvasi lókereskedő, aki két állat értékesítésekor csapott be egy dél-koreai nőt. A vevő összesen 40 ezer eurót fizetett a lovakért, amelyekről később kiderült, hogy nem felelnek meg az előzetesen bemutatottaknak, ráadásul díjlovaglásra sem alkalmasak. Az egyik állat még a videófelvételeken látott lóval sem egyezett meg. A férfi összesen 15,6 millió forintos kárt okozott, amelyet a nyomozás során teljes egészében megtérített.

Jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt emelt vádat a Szarvasi Járási Ügyészség egy 26 éves szarvasi férfival szemben, aki két ló eladása során becsapott egy dél-koreai nőt - közölte a Békés Megyei Főügyészség csütörtökön.

A közlemény szerint a nő 2023-ban már vásárolt lovakat a férfitől, 2024 márciusában pedig újra megkereste, és díjlovaglásra alkalmas lovak után érdeklődött. A nő videófelvételek alapján kiválasztott két lovat, darabonként 20 000 euróért és 1700 euró szállítási díjért, ezt a megállapodásukat pedig a felek szerződésben is rögzítették.

A sértett 2024 április elején átutalta a vételárat és a szállítási költséget az eladónak, majd a lovak leszállítása is megtörtént egy németországi lovas telephelyre. A leszállítást követően észlelte a sértett, hogy az egyik ló nem rendelkezik chipszámmal, és külső ismertető jegyei is különböznek a korábban a videón látott lóétól. A sértett megállapította azt is, hogy egyik ló sem alkalmas díjlovaglásra. A sértett jelezte a lovakkal kapcsolatos aggályait, melyeket a terhelt nem fogadott el, később pedig elérhetetlenné vált - írták.

Az ügyészség szerint a férfi az adásvételi szerződés megkötésekor jogtalan haszonszerzés céljából tévedésbe ejtette a sértettet, mivel a szerződésben foglaltak teljesítése nem állt szándékában. A vádlott ezzel 15 600 000 forintnyi kárt okozott, amelyet a nyomozás során - közvetítői eljárás keretében - teljes mértékben megtérített - áll a közleményben.