Visszatér a kötelező sorkatonaság? Behívóparancsokat kezdtek el kiküldeni Tolna és Hajdú-Bihar megyében

Szeptemberben több magyarországi címre is katonai behívóparancs érkezett, ami gyorsan találgatásokra adott okot a közösségi médiában. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint azonban nincs szó általános mozgósításról vagy rendkívüli helyzetről, ugyanis a leveleket kizárólag az önkéntes tartalékos állomány tagjai kapták meg, előre tervezett kiképzések és szolgálati feladatok miatt - írta meg a HAON.

Az elmúlt hetekben az interneten rohamosan terjedni kezdett a kiküldött hivatalos iratok híre, ami sokakban felvetette a kérdést, hogy vajon rendkívüli katonai intézkedés lépett-e életbe. A Honvédelmi Minisztérium azonban tisztázta a helyzetet, tájékoztatásuk szerint ugyanis bár a szóban forgó okmányok valóban hivatalos behívóparancsok, ezek egyáltalán nem érintik a civil lakosságot, és nem jelentenek kötelező sorkatonai behívást.

A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos állománya olyan katonákból áll, akik saját elhatározásukból vállalták a honvédelmi szolgálatot. Ennek a jogviszonynak szerves része, hogy az érintettek rendszeresen részt vesznek a számukra előre megtervezett kiképzéseken és felkészítéseken. Ezekre a programokra a honvédség a jogszabályoknak megfelelően, hivatalos behívóparancs útján rendeli be az állomány tagjait.

A mostani, 2026. szeptemberi behívások is ehhez a megszokott, tervezett ügymenethez kapcsolódnak. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az intézkedés sem regionális, sem országos szinten nem jelent semmiféle rendkívüli eseményt, csupán az önkéntes tartalékos szolgálat rendes menetébe illeszkedik. A behívókat tehát célzottan és kizárólag azok a személyek kapták meg, akik már korábban is szerződéses kapcsolatban álltak a Magyar Honvédséggel.