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Gazdaság

Visszatér a kötelező sorkatonaság? Behívóparancsokat kezdtek el kiküldeni Tolna és Hajdú-Bihar megyében

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 09:52

Szeptemberben több magyarországi címre is katonai behívóparancs érkezett, ami gyorsan találgatásokra adott okot a közösségi médiában. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint azonban nincs szó általános mozgósításról vagy rendkívüli helyzetről, ugyanis a leveleket kizárólag az önkéntes tartalékos állomány tagjai kapták meg, előre tervezett kiképzések és szolgálati feladatok miatt - írta meg a HAON.

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Az elmúlt hetekben az interneten rohamosan terjedni kezdett a kiküldött hivatalos iratok híre, ami sokakban felvetette a kérdést, hogy vajon rendkívüli katonai intézkedés lépett-e életbe. A Honvédelmi Minisztérium azonban tisztázta a helyzetet, tájékoztatásuk szerint ugyanis bár a szóban forgó okmányok valóban hivatalos behívóparancsok, ezek egyáltalán nem érintik a civil lakosságot, és nem jelentenek kötelező sorkatonai behívást.

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A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos állománya olyan katonákból áll, akik saját elhatározásukból vállalták a honvédelmi szolgálatot. Ennek a jogviszonynak szerves része, hogy az érintettek rendszeresen részt vesznek a számukra előre megtervezett kiképzéseken és felkészítéseken. Ezekre a programokra a honvédség a jogszabályoknak megfelelően, hivatalos behívóparancs útján rendeli be az állomány tagjait.

A mostani, 2026. szeptemberi behívások is ehhez a megszokott, tervezett ügymenethez kapcsolódnak. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az intézkedés sem regionális, sem országos szinten nem jelent semmiféle rendkívüli eseményt, csupán az önkéntes tartalékos szolgálat rendes menetébe illeszkedik. A behívókat tehát célzottan és kizárólag azok a személyek kapták meg, akik már korábban is szerződéses kapcsolatban álltak a Magyar Honvédséggel.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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TolllerBela
12 perce
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