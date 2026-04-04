Közelkép német katonai egyenruhákról, amelyeken a jellegzetes flecktarn álcázó mintázat és a nemzeti identitást és a fegyveres erőket jelképező német zászlófoltok láthatók.
Világ

Azért ez kemény: élesedett az új katonai szolgálati törvény, a 17-45 év közötti férfiak nagyon nem fognak örülni

MTI
2026. április 4. 14:02

Németországban az év elején hatályba lépett új katonai szolgálati törvény értelmében a 17 és 45 év közötti férfiaknak előzetesen engedélyeztetniük kell a három hónapnál hosszabb külföldi tartózkodást a Bundeswehrrel - erősített meg a védelmi minisztérium egy lapértesülést a dpa hírügynökségnek.

A rendelkezés a január 1-jén hatályba lépett, a katonai szolgálat modernizációjáról szóló törvény része. A jogszabály fő eleme a 2008-as születési évjárattól kezdődően kötelező sorozás bevezetése, amelynek célja, hogy az aktív állomány létszámát a jelenlegi több mint 180 ezerről mintegy 260 ezer főre bővítsék.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A minisztérium indoklása szerint a hadseregnek "egy esetleges vészhelyzetben" tudnia kell, ki tartózkodik tartósan külföldön.

Prof. Dr. Kovács Lászlóval beszélgettünk kötelező sorkatonaságról, katonai egyetemi képzésekről és a katonák mindennapi életéről.

A szabályozás békeidőben is érvényes, nem csak feszültség esetén vagy védelmi helyzetben.

A tárca ugyanakkor jelezte: a végrehajtási szabályok egyértelművé teszik majd, hogy az engedélyt automatikusan megadottnak kell tekinteni mindaddig, amíg a katonai szolgálat továbbra is önkéntes alapon működik.
Címlapkép: Getty Images
#németország #törvény #sorkatonaság #katonaság #világ #jog #védelem #társadalom #politika #hadsereg #katonai

