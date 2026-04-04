A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását.
Azért ez kemény: élesedett az új katonai szolgálati törvény, a 17-45 év közötti férfiak nagyon nem fognak örülni
Németországban az év elején hatályba lépett új katonai szolgálati törvény értelmében a 17 és 45 év közötti férfiaknak előzetesen engedélyeztetniük kell a három hónapnál hosszabb külföldi tartózkodást a Bundeswehrrel - erősített meg a védelmi minisztérium egy lapértesülést a dpa hírügynökségnek.
A rendelkezés a január 1-jén hatályba lépett, a katonai szolgálat modernizációjáról szóló törvény része. A jogszabály fő eleme a 2008-as születési évjárattól kezdődően kötelező sorozás bevezetése, amelynek célja, hogy az aktív állomány létszámát a jelenlegi több mint 180 ezerről mintegy 260 ezer főre bővítsék.
A minisztérium indoklása szerint a hadseregnek "egy esetleges vészhelyzetben" tudnia kell, ki tartózkodik tartósan külföldön.
A szabályozás békeidőben is érvényes, nem csak feszültség esetén vagy védelmi helyzetben.
A tárca ugyanakkor jelezte: a végrehajtási szabályok egyértelművé teszik majd, hogy az engedélyt automatikusan megadottnak kell tekinteni mindaddig, amíg a katonai szolgálat továbbra is önkéntes alapon működik.
Csúnyán elszámolta magát Donald Trump a legújabb fenyegetéssel: tehetetlennek és ostobának nevezték, végzetes konfliktusba sodródhat az USA
Az iráni hadsereg szombat este elutasította Donald Trump 48 órás ultimátumát, aki megállapodást, illetve a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását követelte.
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
A Fehér Ház 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetést terjesztett a Kongresszus elé, ami a második világháború óta a legnagyobb mértékű.
Ilyen az ukrajnai háború igazi pokla: sorozatosan támadnak az oroszok, robbannak a drónok - csak tegnap mintegy 20-an haltak meg
Orosz dróntámadásban öten meghaltak és huszonketten megsebesültek szombaton a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban.
Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre vezényelte a 82. légideszant-hadosztály, akik nem akármilyen alakulat.
Sokkoló beismerést tett az Európai Unió: ennek még nagyon súlyos ára lesz, senki sem tudja majd kihúzni magát alóla
Miközben az energiaárak ismét meredeken emelkednek Európában, a kontinens újra az atomenergia felé fordul(na).
Az amerikai elnök szerint az Iránban lezuhant amerikai vadászrepülőgép históriája nem befolyásolja a tárgyalásaikat Iránna.
Súlyos csapás érte az Egyesült Államokat Iránban: lelőttek egy amerikai vadászgépet - kegyetlen bosszút esküdhet Trump
Egy amerikai tisztviselő is elismerte, hogy a gépet feltehetően iráni találat érte. A Pentagon és a Fehér Ház egyelőre nem kommentálta az esetet.
Bemondta az európai államfő: "Az emberiség a szakadék szélén áll" - nagyon komoly dolgok jönnek, Magyarországot is súlyosan érinti
Az emberiség a szakadék szélén áll, ezért komoly döntésekre van szükség.
A befektetők szemében Magyarország nem számít kockázatos piacnak, de a legstabilabb országok közé sem fér be.
Emberkereskedőkre csapott le a hatóság: vietnámi munkásokat csempésztek, durva maffia módszerekkel dolgoztak
A belga, a francia és a brit hatóságok felszámoltak egy bűnözői hálózatot, amelynek tagjai több mint ezer embert csempésztek Vietnámból az Egyesült Királyságba.
A 2008-as nagy világválság óta nem történt ilyen: már kopogtat a pokol, ebből Magyarország sem húzhatja ki magát
A Brent nyersolaj spot ára csütörtökön 141,36 dollárra ugrott, ami a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott szintet jelent.
Brutális drónözönt zúdított Oroszország Ukrajnára: válaszként olyan paktumot kötöttek, amit senki sem látott jönni
Oroszország márciusban a 2022 februárjában indított teljes körű invázió óta a legtöbb drónt indította Ukrajna ellen.
Kitudódott az európai miniszterelnök mesterterve a Hormuzi-szoros megnyitására: minden babért ő arathat le Trump helyett
Az Egyesült Államok nem vesz részt a tárgyalásokon.
Az izraeli hadsereg közlése szerint Jemenből rakétát lőttek ki Izrael irányába. Ez a negyedik ilyen észlelt támadás a háború kezdete óta.
Egy évvel az úgynevezett Felszabadítás Napja után az Egyesült Államok átlagos vámszintje évtizedek óta nem látott mértékre emelkedett.
Súlyos dolog derült ki az EU-ból való kilépésről: váratlan fordulat állt elő, erre senki sem számított
Az iráni háború gazdasági következményei miatt az Egyesült Királyság szorosabb gazdasági együttműködésre törekszik az Európai Unióval.
A brit egyetemek 140 millió fontos bevételkieséstől tartanak az uniós hallgatók tandíjának csökkentése miatt.
Több mint ötven évet vártunk erre: indul az új Holdprogram olyan messzire utaznak, ahol ember még sosem járt
Magyar idő szerint csütörtök hajnalban sikeresen elstartolt a NASA Artemis-2 űrküldetése a floridai Kennedy Űrközpontból.