Döntött az ország: újra behívják a 30 év alatti férfiakat, ekkortól jön a sorkatonaság

Szerbia 2027 márciusától ismét bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot, amely a 30 év alatti férfiakat érinti majd. A döntés több mint egy évtized után fordít hátat a kizárólag hivatásos hadseregre épülő rendszernek. Eközben Németországban is egyre többen sürgetik a hadkötelezettség visszaállítását – írja a Kyiv Post.

Szerbia újra bevezeti a kötelező katonai szolgálatot, miután több mint egy évtizede kizárólag hivatásos katonákra és önkéntesekre építi haderejét.

Aleksandar Vučić szerb elnök a Belgrád melletti batajnicai katonai repülőtéren jelentette be, hogy az ország 2027 márciusától ismét bevezeti a sorkatonai szolgálatot. A rendszer újraindítása előtt azonban még számos adminisztratív és logisztikai feladatot kell elvégezni.

A tervek szerint a kötelező szolgálat a 30 év alatti férfiakat érinti majd, időtartama pedig 75 nap lesz.

A döntés felülírja a 2011. január 1-jén életbe lépett parlamenti határozatot, amely felfüggesztette a kötelező sorkatonai szolgálatot. Azóta a szerb hadsereg kizárólag önkéntesekből és hivatásos katonákból áll.

A bejelentést egy nagyszabású haditechnikai bemutató kísérte, ahol a szerb légierő repülőgépei és helikopterei mellett kínai, amerikai és orosz gyártmányú rakétarendszereket, irányított bombákat és más fegyvereket is bemutattak.

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Hasonló irányba mozdulhat el Németország is, ahol 2027-ig napirenden van az általános hadkötelezettség visszaállításának lehetősége a férfiak számára. A német kormány ugyanis az önkéntes toborzással egyelőre nem tudja elérni a kitűzött haderőfejlesztési célokat.

Friedrich Merz kancellár korábban azt ígérte, hogy Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi fel. Ennek részeként a Bundeswehr aktív állományát a jelenlegi mintegy 185 ezerről 2035-re 260 ezer főre növelnék.

Egyre több német politikus szerint azonban ez a cél a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül nem lesz teljesíthető. Thomas Röwekamp, a német parlament védelmi bizottságának elnöke arra figyelmeztetett, hogy amennyiben az önkéntes toborzás továbbra sem hozza a várt eredményeket, a kormánynak nem marad más választása, mint ismét bevezetni a hadkötelezettséget.