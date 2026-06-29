Irán és az Egyesült Államok megállapodott a Hormuzi-szoros körüli vitát rendező tárgyalások folytatásáról.
Döntött az ország: újra behívják a 30 év alatti férfiakat, ekkortól jön a sorkatonaság
Szerbia 2027 márciusától ismét bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot, amely a 30 év alatti férfiakat érinti majd. A döntés több mint egy évtized után fordít hátat a kizárólag hivatásos hadseregre épülő rendszernek. Eközben Németországban is egyre többen sürgetik a hadkötelezettség visszaállítását – írja a Kyiv Post.
Szerbia újra bevezeti a kötelező katonai szolgálatot, miután több mint egy évtizede kizárólag hivatásos katonákra és önkéntesekre építi haderejét.
Aleksandar Vučić szerb elnök a Belgrád melletti batajnicai katonai repülőtéren jelentette be, hogy az ország 2027 márciusától ismét bevezeti a sorkatonai szolgálatot. A rendszer újraindítása előtt azonban még számos adminisztratív és logisztikai feladatot kell elvégezni.
A tervek szerint a kötelező szolgálat a 30 év alatti férfiakat érinti majd, időtartama pedig 75 nap lesz.
A döntés felülírja a 2011. január 1-jén életbe lépett parlamenti határozatot, amely felfüggesztette a kötelező sorkatonai szolgálatot. Azóta a szerb hadsereg kizárólag önkéntesekből és hivatásos katonákból áll.
A bejelentést egy nagyszabású haditechnikai bemutató kísérte, ahol a szerb légierő repülőgépei és helikopterei mellett kínai, amerikai és orosz gyártmányú rakétarendszereket, irányított bombákat és más fegyvereket is bemutattak.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Hasonló irányba mozdulhat el Németország is, ahol 2027-ig napirenden van az általános hadkötelezettség visszaállításának lehetősége a férfiak számára. A német kormány ugyanis az önkéntes toborzással egyelőre nem tudja elérni a kitűzött haderőfejlesztési célokat.
Friedrich Merz kancellár korábban azt ígérte, hogy Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi fel. Ennek részeként a Bundeswehr aktív állományát a jelenlegi mintegy 185 ezerről 2035-re 260 ezer főre növelnék.
Egyre több német politikus szerint azonban ez a cél a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül nem lesz teljesíthető. Thomas Röwekamp, a német parlament védelmi bizottságának elnöke arra figyelmeztetett, hogy amennyiben az önkéntes toborzás továbbra sem hozza a várt eredményeket, a kormánynak nem marad más választása, mint ismét bevezetni a hadkötelezettséget.
Kapitány István rendkívüli bejelentése: azonnali változtatást kellett eszközölni a paksi atomerőműben
A Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntések pedig minden esetben a mért adatok, valamint a hatályos jogszabályok alapján születnek meg.
Magyarország is csatlakozott ahhoz az európai kezdeményezéshez, amely az energiatárolási kapacitások gyors bővítését célozza az Európai Unióban.
Ukrán dróntámadás érte szombat hajnalban a volgográdi fegyvergyárat, amely egyebek mellett nukleáris fegyverek hordozóeszközeihez is gyárt alkatrészeket.
Az amerikai jobboldal jelentős része egyenesen kapitulációként értékeli a dokumentumot.
Az MVM hangsúlyozta, hogy erőművei felkészültek a nyári csúcsidőszakra, a rendszer működését folyamatosan figyelik, és rendkívüli beavatkozásra jelenleg nincs szükség.
Szombaton hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály pénteken megjelent a Magyar Közlönyben.
Bár a bankrendszerből kiáramló készpénz fokozódó likviditáshiányt idéz elő, a hatóságok szerint a rendszer működése stabil maradt.
A háború kezdete óta még nem szenvedett el ekkora támadást Oroszország: a Kreml is megszólalt az ukrán drónesőről
A nagyszabású akciót néhány órával azután indították el, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy "40 napos befolyásolási műveletet" jelentett be.
Visszafordíthatatlan folyamat indult el: teljesen átalakulhat Magyarország, veszélyben a nyugdíjrendszer is?
Hogyan alakulhat át a világ demográfiai térképe a következő negyedszázadban? És mi várható Magyarországon? Mutatjuk!
Kimondták, Magyarország is elég jól járhat más országok uniós forrásaival: itt a matek, ami mindent megváltoztat
Az Európai Bizottság friss elemzése alapján az uniós helyreállítási alap digitális beruházásai a vártnál jóval nagyobb, mintegy kétszeres gazdasági növekedést eredményeznek.
Szörnyűséges állapotok a venezuelai földrengés után: több tízezer embert keresnek, minden perccel csökken az esélyük
Csaknem hatszáz áldozata van eddig hivatalosan a venezuelai földrengésnek, de félő, hogy ez a szám nagyon gyorsan több tízezerre rúghat.
Nem volt még elég? Keményvonalas oroszok szóltak be Putyinnak, még durvább csapásokat követelnek Ukrajna ellen
A nacionalista körök szerint az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások zsákutcába jutottak, a Kreml azonban egyelőre ellenáll a nyomásnak.
Végleges a döntés, több millió albérlő lélegezhet fel: két évig egy fillérrel sem emelkedik a lakbér ebben a városban
New York lakásügyi testülete csütörtökön úgy döntött, hogy két évre befagyasztja mintegy egymillió szabályozott bérlakás bérleti díját.
III. Károly brit uralkodó az első a történelemben, aki nyilvánosságra hozta személyes adóbevallását.
Rendkívüli helyzet a puskaporos Hormuzi-szorosban: visszavonulót fújt az ENSZ, több mint 11 ezer tengerész rekedt a csapdában
Az IMO felfüggesztette a Hormuzi-szorosban rekedt több mint 11 ezer tengerész kimenekítésére irányuló terveit, miután egy ismeretlen eredetű lövedék eltalált egy teherhajót.
Az EU-s energiaügyi miniszterek elutasítják az Európai Bizottság központosított villamosenergia-hálózati terveit, mivel a tagállamok ragaszkodnak a nemzeti hatáskörök megőrzéséhez.
Az ukrán hadsereg éjszakai dróntámadást hajtott végre az oroszországi Tulai területen
Venezuelában már 235-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma - számolt be csütörtök késő este a helyi egészségügyi minisztérium.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.