Bejelentette Ruszin-Szendi Romulusz: ő lesz a Honvédség vezérkari főnöke, régi bajtársa tér vissza a seregbe

Sándor Zsolt altábornagy veszi át a Honvéd Vezérkar főnöki posztját, miután Ruszin-Szendi Romulusz felkérte a feladat ellátására. Sándor Zsolt athéni nagyköveti pozíciójából tér vissza a Magyar Honvédség élére. A 2021 és 2023 közötti időszakban már betöltötte a vezérkarifőnök-helyettesi tisztséget.

Az altábornagy tapasztalt katonai vezetőnek számít. A 2021 és 2023 közötti időszakban már betöltötte a vezérkarifőnök-helyettesi tisztséget. Ebben a beosztásban előbb Korom Ferenc, majd Ruszin-Szendi Romulusz parancsnoksága alatt szolgált.

Katonai karrierje 2023 elején váratlanul megszakadt. Szalay-Bobrovniczky Kristóf akkori honvédelmi miniszter évértékelőjét követően egy átfogó fiatalítási hullám vette kezdetét. Ennek keretében több mint száztíz tiszttel együtt mentették fel. Egy korábbi interjúban Ruszin-Szendi Romulusz – akit később szintén elért a leépítés – nehezményezte a döntést. Külön kiemelte, hogy egykori helyettesének neve szerepelt elsőként az elbocsátandók listáján.

Felmentését követően Sándor Zsolt diplomáciai feladatokat kapott. A 2024-es évtől kezdve Magyarország athéni nagyköveteként dolgozott. Ebből a diplomáciai megbízatásából tér most vissza, hogy ismét kulcspozíciót töltsön be a magyar honvédelem vezetésében.

