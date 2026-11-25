Első pillantásra akár algásodásnak vagy valamilyen növényi törmeléknek is tűnhetett az a több méter széles, barnás színű képződmény, amely november közepén jelent meg a Balaton felszínén, a Tihanyi-félsziget közelében. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei azonban mikroszkóp alatt egészen másra bukkantak: a különös barna szőnyeget apró vízibolhák petéit védő kitintokok alkották. A látványos jelenség mögött a tó élővilágának egyik érdekes téli túlélési stratégiája áll.

November 11-én, a Tihanyi-félsziget mentén végzett mintavételezés során figyeltek fel a kutatók a szokatlan képződményre. A hullámzás egy több méter széles, barnás színű, lebegő anyagtömeget sodort a part közelébe. Elsőre akár algavirágzásra vagy a vízben összegyűlt növényi maradványokra is lehetett volna gyanakodni, a mikroszkópos vizsgálat viszont kiderítette, hogy egészen másról van szó.

A barna réteget apró ágascsápú rákok, közismertebb nevükön vízibolhák tartós petéit körülvevő kitintokok alkották – számolt be a BalatonScience Facebook-oldalán a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet.

Évtizedekig is életképesek maradhatnak a vízibolhák petéi

A vízibolhák a Balaton planktonikus élővilágának fontos szereplői. Ezek az alig 1–2 milliméteres, szűrögető életmódot folytató apró rákok algákkal és baktériumokkal táplálkoznak, miközben maguk is fontos táplálékforrást jelentenek számos halfaj számára. Kedvező körülmények között rendkívül gyorsan képesek szaporodni. Tavasszal és nyáron sok faj állományában szinte kizárólag nőstények találhatók, amelyek szűznemzéssel, vagyis megtermékenyítés nélkül hozzák létre utódaikat. Így rövid idő alatt nagy egyedszámú populációk alakulhatnak ki.

Az ősz beköszöntével azonban megváltoznak a körülmények. A nappalok rövidülése, a víz lehűlése és más környezeti tényezők hatására számos faj szaporodási stratégiát vált. Megjelennek a hímek is, és megkezdődik az ivaros szaporodás időszaka. Ennek eredményeként olyan tartós peték jönnek létre, amelyek különösen ellenállóak a kedvezőtlen körülményekkel szemben.

A petéket egy kemény, kitinből álló védőtok, úgynevezett ephippium veszi körül. Ez az anyaállat módosult páncéljából alakul ki, és megóvja a benne fejlődő embriókat a téli időszak viszontagságaitól. A peték nyugalmi állapotba kerülnek, fejlődésük pedig csak akkor indulhat újra, amikor ismét megfelelővé válnak számukra a környezeti feltételek. A kutatók szerint különösen érdekes, hogy ezek a tartós peték akár évtizedekig is életképesek maradhatnak a tó üledékében. Amikor kedvezőbbé válik a környezet, új generáció fejlődhet belőlük.

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A szél sodorta össze a barna szőnyeget a tihanyi partnál

Az ephippiumok egy része lesüllyed a tófenékre, más részük azonban egy ideig a vízfelszínen lebeg. A szél és a hullámzás ilyenkor nagyobb tömegben is összesodorhatja ezeket az apró, néhány milliméteres tokokat, amelyek így látványos barna foltokban vagy akár összefüggő rétegben gyűlhetnek össze a part mentén.

A november 11-én megfigyelt tihanyi jelenség kialakulásában is több tényező játszott szerepet: a tartós peték őszi képződése, a felszínen lebegő kitintokok jelenléte, valamint a keleti szél által keltett vízmozgás.