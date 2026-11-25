Ünnepi díszbe öltözött belvárossal, karácsonyi vásárral, koncertekkel és családi programokkal várja a látogatókat a Fehérvári Advent idei rendezvénysorozata.

A keddi felvezető sajtótájékoztatón Spányi Antal megyés püspök úgy fogalmazott, hogy "az embereken múlik, milyen lesz az advent a szívekben és a lelkekben", de a várossal közösen igyekeznek olyan programokat kínálni, amely segít abban, hogy a karácsonyt megelőző időszak szépséget és meghittséget hozzon mindenki életébe. Cser-Palkovics András polgármester azt kérte mindenkitől, hogy "ne rohanjuk át, éljük meg ezt az időszakot". Kiemelte, hogy Székesfehérváron az adventi díszekbe öltözött belvárosban minden adott ehhez. Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője elmondta, hogy vasárnaponként koncertek töltik meg a Városház teret.

Az első adventi gyertyagyújtás előtt a Kisangyalok kara lép fel: az alkalmi kórusban idén tizenhárom iskola mintegy ötszáz kisdiákja énekel karácsonyi dalokat, majd a gyertyagyújtást követően felkapcsolják az ünnepi fényeket. Az ünnepi pillanatokat Gájer Bálint adventi műsora követi. A következő vasárnapokon a Kolompos együttes, a Vörösmarty Színház művészei, Mahó Andrea, az Oti Acoustic, Kocsis Tibor, valamint a Kodolányi János Egyetem Modern Zenei Tanszék hallgatói és Janicsák Veca lépnek színpadra.

Újdonságként szombatonként is lesznek műsorok az Adventi színpadon, kórusmuzsikával a főszerepben. Hagyományos program advent első vasárnapján az Újszövetség Maraton, a Vörösmarty Színházban immár tizennegyedik alkalommal olvasnak fel a négy evangéliumból.

Az adventi hétvégéken a Püspöki Palota kapuja is megnyílik, ahol kézműves vásár várja az érdeklődőket, és fellépnek az egyházmegye iskolásai. Az idei újdonságok között szerepel a Fényből szőtt mesék című családi meseséta, szintén új kezdeményezés a Mesés Óraudvar, ahol a Szabad Színház mesejátékai várják a közönséget az Órajáték előtt.