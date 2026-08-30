Különleges hadműveletet kell végrehajtania a magyar honvédségnek: helikoptereket is bevetnek

A Magyar Honvédség helikopterek segítségével helyez el többtonnás betonelemeket a Duna medrébe Dunaszentbenedeknél, hogy alacsony vízállás esetén is biztosítsa a Paksi Atomerőmű hűtővízellátását – derült ki Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook-videójából.

Dunaszentbenedek térségében fenékküszöb épül a Duna medrében. A beruházás elsődleges célja az energiabiztonság fenntartása, ezen belül pedig a Paksi Atomerőmű folyamatos és biztonságos hűtővízellátásának garantálása még rendkívül alacsony vízállás esetén is.

A munkálatokból a katonaság is kiveszi a részét, mivel a nehezen megközelíthető helyszínre légi úton juttatják el a szükséges építőanyagokat.

"A Magyar Honvédség most újabb különleges feladatot hajt végre: helikopterekkel, a levegőből helyezzük a mederbe a többtonnás betonkockákat, összesen 117-et. Egy-egy elem mintegy 2,5 tonnát nyom" - írta Ruszin-Szendi.

A rendkívüli precizitást igénylő feladat végrehajtásához a pilóták és a repülőműszakiak mellett katonai búvárok, irányítók és műszaki katonák összehangolt munkájára van szükség. A szakembereknek a folyamatosan változó körülményekkel és az erős sodrással is meg kell küzdeniük a mintegy 13 méter mély vízben.