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Itt a kötelező rendszámcsere határideje: már csak egy nap maradt, decembertől kivonhatják ezeket az autókat a forgalomból Magyarországon
Már csak egy napjuk maradt a plug-in hibrid autók tulajdonosainak, hogy lecseréljék járművük zöld rendszámát. December 1-jétől komoly következményekkel számolhatnak azok, akik elmulasztják a határidőt: a hatóság akár az autó forgalomból történő kivonását is kezdeményezheti. Az ügyintézésnek ráadásul több ezer forintos költsége is van.
Hétfőn lejár a plug-in hibrid autók zöld rendszámának lecserélésére rendelkezésre álló határidő. Aki november 30-áig nem intézi el az átrendszámozást, december 1-jétől már nem közlekedhet szabályosan az autójával a régi rendszámtáblával. A hatóság közúti ellenőrzés esetén a rendszámot és a forgalmi engedélyt is bevonhatja, emellett a jármű forgalomból történő kivonását is kezdeményezi.
A plug-in hibrid autók tulajdonosainak legkésőbb 2026. november 30-áig le kell cserélniük járművük korábbi zöld rendszámát – figyelmeztetett a Tudományos és Technológiai Minisztérium (TTM). A változás december 1-jétől lép életbe, így azok a járművek, amelyek továbbra is a korábbi zöld rendszámmal közlekednek, már nem vehetnek részt szabályosan a közúti forgalomban.
A szaktárca tájékoztatása szerint a rendelkezés az 5N és 5P környezetvédelmi osztályba sorolt, zöld rendszámmal ellátott autókat érinti. Aki elmulasztja a határidőt, annak komoly kellemetlenségekkel kell számolnia: közúti ellenőrzés esetén a hatóság bevonja a rendszámtáblát és a forgalmi engedélyt, valamint kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását. Az autó csak az átrendszámozást követően kerülhet vissza a forgalomba.
Két lehetőség közül választhatnak az autósok
A rendszámcsere ügyintézését a kormányablakokban lehet elvégezni. A minisztérium közlése szerint az ügyfélszolgálatok felkészültek a várható rohamra, és valamennyi rendelkezésre álló, gépjárműügyekkel foglalkozó ügyintézőjükkel fogadják az autósokat. Az időpontfoglalás nem kötelező.
A járműtulajdonosok kétféle megoldás közül választhatnak. Az egyik lehetőség a hagyományos átrendszámozás, amelynek során az autó új, fehér alapszínű rendszámtáblát kap. Ebben az esetben egy pár rendszámtábla díja 11 475 forint, a forgalmi engedély cseréjéért pedig további 6000 forintot kell fizetni.
Aki ragaszkodik a jelenlegi rendszámának betű- és számkombinációjához, az úgynevezett karakterazonos rendszámcserét is kérheti. Ilyenkor ugyanazt a kombinációt gyártják le fehér alapszínű rendszámtáblán. Ennek díja 16 605 forint, viszont ebben az esetben nem szükséges a forgalmi engedély cseréje.
Fontos különbség, hogy a karakterazonos rendszám legyártása időigényes lehet, ezért a minisztérium különösen azoknak javasolja a mielőbbi ügyintézést, akik ezt a megoldást választják.
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Erre is figyelni kell az új rendszám után
Az átrendszámozás nem ér véget az új táblák átvételével. A tulajdonosoknak gondoskodniuk kell arról is, hogy az új rendszám adatait minden érintett szolgáltatónál átvezessék.
Az új rendszámot be kell jelenteni a biztosítónál, az autópálya-matricák nyilvántartása miatt pedig a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatónál is. Emellett értesíteni kell az illetékes parkolótársaságot, amennyiben az autó rendelkezik parkolási jogosultsággal, lízingelt jármű esetén pedig a lízingbeadót is.
Nem minden zöld rendszámos autót érint a változás
A minisztérium hangsúlyozta, hogy az intézkedés nem vonatkozik a tisztán elektromos és a nulla emissziós járművekre. Az 5E és 5Z környezetvédelmi osztályba sorolt autók továbbra is jogosultak a zöld rendszám használatára.
Ezeknek a járműveknek az adó- és illetékkedvezményei is megmaradnak. Így továbbra is érvényes a gépjárműadó, a cégautóadó, a visszterhes vagyonátruházási illeték és a regisztrációs adó alóli mentességük.
A plug-in hibridek tulajdonosainak tehát már csak egy napjuk maradt arra, hogy elintézzék a kötelező rendszámcserét, különben december első napjától nem használhatják szabályosan autójukat a korábbi zöld rendszámmal.
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