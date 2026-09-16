A megtakarítók legnagyobb csoportja havi nettó 300 ezer és 500 ezer forint közötti fizetésből tesz félre, és több mint felük gazdálkodik félmillió forint alatti jövedelemből.
Közel a kétszeresére kellett emelni autópálya-koncesszió idei büdzséjét: jócskán alultervezte a kiadásokat az előző kormány
Közel a kétszeresére, bruttó 386 milliárd forintra kényszerült emelni a kormány az MKIF Zrt. által üzemeltetett autópálya-koncesszió idei büdzséjét, miután az előző kabinet jelentősen alultervezte a kiadásokat. Miközben a magántőkealapokhoz köthető társaság kiemelkedő profitot termel, az új tárcavezetésnek az M6-os autópálya lejáró szerződésének újratárgyalásával sikerült érdemi megtakarítást elérnie. A kabinet emellett célul tűzte ki a leromlott hazai közúthálózat rendbetételét és a vitatott koncessziós megállapodások felülvizsgálatát.
Az eredeti, még a Fidesz-kormány által elfogadott 2026-os költségvetésben mindössze nettó 165 milliárd – bruttó 210 milliárd – forint szerepelt az 1237 kilométeres sztrádahálózatot üzemeltető MKIF Zrt. kifizetéseire. Ezt a keretet a jelenlegi kormánynak nettó 304 milliárd, azaz bruttó 386 milliárd forintra kellett megemelnie. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) tájékoztatása szerint a korrekcióra azért volt szükség, mert az előző kabinet a kiadások jelentős részével egyáltalán nem számolt a tervezési fázisban - írja a G7.
A megemelt keretből finanszírozzák a rendelkezésre állási és szolgáltatási díjakat, a közlekedésbiztonsági felújításokat, valamint a korábban átadott útszakaszok üzemeltetését. Bár az MKIF korábban arról tájékoztatott, hogy idén nettó 235 milliárd forintos árbevétellel számol, a tárca jelzése szerint az állami büdzsében szereplő magasabb összeg a teljesítés és a kifizetés közötti kéthónapos elszámolási csúszásból fakad. A koncessziós társaság a növekvő költségek kapcsán csupán annyit közölt, hogy szigorúan a szerződésben foglaltak szerint jár el.
A Mészáros Lőrinc és Szíjj László magántőkealapjainak tulajdonában álló társaság rendkívül jövedelmező, hiszen az indulástól 2025 végéig 760 milliárd forintos árbevételt és 96 milliárd forint adózott eredményt ért el. A tulajdonosok ez idő alatt 48 milliárd forint osztalékot vettek ki a cégből, ami már meghaladja a 45 milliárd forintos eredeti tőkebefektetésüket.
A sztrádakoncesszió aránytalanul sok forrást emészt fel, idén ugyanis a várható állami útdíjbevételek 44 százalékát viszi el, miközben a 32 ezer kilométeres hazai közúthálózatnak mindössze a 4 százalékát teszi ki. Emiatt a magyar állam számára a közúthálózat fenntartása az európai viszonylatban is kiemelkedő útdíjak ellenére évről évre súlyosan veszteséges, a hiányzó források következményei pedig egyértelműen meglátszanak a vidéki úthálózat leromlott állapotán.
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Az új kormányzati ciklusban ugyanakkor elindult a kiadások lefaragása. Kifejezetten kedvez a büdzsének az erősödő forintárfolyam, valamint az, hogy idén lejár az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának még 2004-ben kötött koncessziós szerződése. Lázár János korábbi közlekedési miniszter ezt a szakaszt is átadta volna az MKIF-nek, ami 149 milliárd forintos kiadást jelentett volna az államnak. Vitézy Dávid jelenlegi miniszter azonban közbelépett, így a következő 11 évben az eddigi üzemeltető látja el a feladatot mindössze 44 milliárd forintért. A megtakarítás abból adódik, hogy a beruházási és építési költségeket már kifizették, így a jövőben kizárólag az üzemeltetést kell finanszírozni, ami évente mintegy 20 milliárd forint megtakarítást eredményez a költségvetésnek.
A kormány a jövőben a megtakarított forrásokat a leromlott állapotú útszakaszok fokozatos helyreállítására fordítaná. Mivel a díjköteles úthálózaton nem várható érdemi forgalomnövekedés, az állam további költségcsökkentési lehetőségeket keres. Bár a 2027-es büdzsében még biztosan szerepel majd az MKIF-nek fizetendő tétel, az elvileg 2057-ig tartó autópálya-koncesszió hosszabb távú jövője bizonytalan. A kormány többször is jelezte a megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó szándékát, ráadásul az eredeti tender lebonyolítása miatt uniós kötelezettségszegési eljárás is folyamatban van.
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