2026. szeptember 16. szerda Edit
26 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Budapest és a Balaton közötti M7-es autópálya általában a legforgalmasabb autópálya, különösen a nyári időszakban.
Autó

Közel a kétszeresére kellett emelni autópálya-koncesszió idei büdzséjét: jócskán alultervezte a kiadásokat az előző kormány

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 09:44

Közel a kétszeresére, bruttó 386 milliárd forintra kényszerült emelni a kormány az MKIF Zrt. által üzemeltetett autópálya-koncesszió idei büdzséjét, miután az előző kabinet jelentősen alultervezte a kiadásokat. Miközben a magántőkealapokhoz köthető társaság kiemelkedő profitot termel, az új tárcavezetésnek az M6-os autópálya lejáró szerződésének újratárgyalásával sikerült érdemi megtakarítást elérnie. A kabinet emellett célul tűzte ki a leromlott hazai közúthálózat rendbetételét és a vitatott koncessziós megállapodások felülvizsgálatát.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az eredeti, még a Fidesz-kormány által elfogadott 2026-os költségvetésben mindössze nettó 165 milliárd – bruttó 210 milliárd – forint szerepelt az 1237 kilométeres sztrádahálózatot üzemeltető MKIF Zrt. kifizetéseire. Ezt a keretet a jelenlegi kormánynak nettó 304 milliárd, azaz bruttó 386 milliárd forintra kellett megemelnie. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) tájékoztatása szerint a korrekcióra azért volt szükség, mert az előző kabinet a kiadások jelentős részével egyáltalán nem számolt a tervezési fázisban - írja a G7.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A megemelt keretből finanszírozzák a rendelkezésre állási és szolgáltatási díjakat, a közlekedésbiztonsági felújításokat, valamint a korábban átadott útszakaszok üzemeltetését. Bár az MKIF korábban arról tájékoztatott, hogy idén nettó 235 milliárd forintos árbevétellel számol, a tárca jelzése szerint az állami büdzsében szereplő magasabb összeg a teljesítés és a kifizetés közötti kéthónapos elszámolási csúszásból fakad. A koncessziós társaság a növekvő költségek kapcsán csupán annyit közölt, hogy szigorúan a szerződésben foglaltak szerint jár el.

A Mészáros Lőrinc és Szíjj László magántőkealapjainak tulajdonában álló társaság rendkívül jövedelmező, hiszen az indulástól 2025 végéig 760 milliárd forintos árbevételt és 96 milliárd forint adózott eredményt ért el. A tulajdonosok ez idő alatt 48 milliárd forint osztalékot vettek ki a cégből, ami már meghaladja a 45 milliárd forintos eredeti tőkebefektetésüket.

Kapcsolódó cikkeink:

A sztrádakoncesszió aránytalanul sok forrást emészt fel, idén ugyanis a várható állami útdíjbevételek 44 százalékát viszi el, miközben a 32 ezer kilométeres hazai közúthálózatnak mindössze a 4 százalékát teszi ki. Emiatt a magyar állam számára a közúthálózat fenntartása az európai viszonylatban is kiemelkedő útdíjak ellenére évről évre súlyosan veszteséges, a hiányzó források következményei pedig egyértelműen meglátszanak a vidéki úthálózat leromlott állapotán.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az új kormányzati ciklusban ugyanakkor elindult a kiadások lefaragása. Kifejezetten kedvez a büdzsének az erősödő forintárfolyam, valamint az, hogy idén lejár az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának még 2004-ben kötött koncessziós szerződése. Lázár János korábbi közlekedési miniszter ezt a szakaszt is átadta volna az MKIF-nek, ami 149 milliárd forintos kiadást jelentett volna az államnak. Vitézy Dávid jelenlegi miniszter azonban közbelépett, így a következő 11 évben az eddigi üzemeltető látja el a feladatot mindössze 44 milliárd forintért. A megtakarítás abból adódik, hogy a beruházási és építési költségeket már kifizették, így a jövőben kizárólag az üzemeltetést kell finanszírozni, ami évente mintegy 20 milliárd forint megtakarítást eredményez a költségvetésnek.

A kormány a jövőben a megtakarított forrásokat a leromlott állapotú útszakaszok fokozatos helyreállítására fordítaná. Mivel a díjköteles úthálózaton nem várható érdemi forgalomnövekedés, az állam további költségcsökkentési lehetőségeket keres. Bár a 2027-es büdzsében még biztosan szerepel majd az MKIF-nek fizetendő tétel, az elvileg 2057-ig tartó autópálya-koncesszió hosszabb távú jövője bizonytalan. A kormány többször is jelezte a megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó szándékát, ráadásul az eredeti tender lebonyolítása miatt uniós kötelezettségszegési eljárás is folyamatban van.
Címlapkép: Getty Images
#autó #kormány #autópálya #megtakarítás #közút #költségvetés #kiadások #lázár jános #autópályadíj #vitézy dávid
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:59
10:40
10:33
10:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 16.
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
2026. szeptember 15.
Váratlan nyugdíjkorhatár-csökkentés jöhet Magyarországon? Ez mindent átírna, százezernyi idős magyarnak lenne megváltás
2026. szeptember 16.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliósak a tandíjak, mégis hatalmas a roham a helyekért
2026. szeptember 15.
Elképesztő adólista látott napvilágot: ennyiféle adót fizetnek valójában a magyarok
2026. szeptember 15.
Megkongatták a vészharangot: hiába a növekedés, vészjósló jövő várhat a magyar gazdaságra
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 16. szerda
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Meglépték, üzemanyag-korlátozást vezetnek be a benzinkutakon: nem lehet bármennyit tankolni
2
2 napja
Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár
3
2 hete
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
4
4 hete
Ilyen új autót kapni ma 6 millió alatt Magyarországon: íme a 10 legolcsóbb modell, óriási az árverseny
5
2 hónapja
Ezeknek az autóknak befellegzett Európában? Megállíthatatlanul fogynak a vevők a régi kedvencek mellől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Defláció
az infláció ellentéte. A pénzforgalom összehúzódása, a forgalom szükségleteit meghaladó papírpénz és bankjegy egy részének kivonása a forgalomból. A folyamat tartós árszínvonal-csökkenésben nyilvánul meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 16. 10:01
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliósak a tandíjak, mégis hatalmas a roham a helyekért
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 16. 09:11
Azonnal lépniük kell a magyar számlatulajoknak: brutális drágulás jön a bankoknál
Agrárszektor  |  2026. szeptember 16. 10:31
Itt a meghosszabbított határidő! Most még nevezhetsz a Portfolio Agrárdíjakra