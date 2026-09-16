Már csak pár nap maradt: elbukhatják az iskolakezdési támogatást a magyar családok, ha ezt elfelejtik

Legkésőbb szeptember 20-ig kell jelezniük az esetleges lakcímváltozást azoknak, akik bankszámlára kapták az iskolakezdési támogatás első részletét, hogy a hamarosan postázandó utalványok biztosan célba érjenek. Akik az első összeget is postán vették át, azoknak semmilyen teendőjük nincs -

A Magyar Államkincstár a napokban ügyfélkapus üzenetben értesítette az érintetteket arról, hogy a nyilvántartása alapján pontosan hová küldi a támogatás utalvány formájában érkező részét. Mivel a határidőig már csak néhány nap maradt, kiemelten fontos, hogy akinek a tájékoztatóban szereplő címe nem egyezik meg a lakcímkártyáján szereplővel, mielőbb intézkedjen a kézbesítési problémák elkerülése érdekében.

A lakcímváltozást a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) keresztül, egy elektronikus nyomtatvány benyújtásával lehet bejelenteni. Az ehhez szükséges dokumentum és minden további információ megtalálható a Kincstár hivatalos weboldalán. Az adatok pontosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a küldemények zökkenőmentesen eljussanak azokhoz a családokhoz, akik az első részletet banki átutalással kapták meg.

Azok számára, akikhez korábban is postai úton érkezett a támogatás, az eljárás teljesen automatikus. Az utalványt pontosan arra a címre kézbesítik, ahová az első részlet is érkezett, így nekik nincs szükségük adategyeztetésre - olvasható az Államkincstár tájékoztatójában.