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Rendkívüli bejelentést tett a pénzügyminiszter: elképesztő számok derültek ki a magyar államkasszáról
Jelentősen nőtt az állam rendelkezésére álló likviditás az elmúlt hónapokban Kármán András pénzügyminiszter szerint. A Kincstári Egységes Számla egyenlege a kormányváltás utáni 1000 milliárd forint alatti szintről mostanra 5000 milliárd forint fölé emelkedett. Közben azonban a költségvetési hiány is jelentősen nőtt: augusztusban egyetlen hónap alatt 2,3 ezer milliárd forinttal emelkedett, és nyolc hónap után elérte az 5,2 ezer milliárdot. A kormány szerint a hiány alakulásában az uniós helyreállítási programok előfinanszírozása is komoly szerepet játszik.
Kármán András a Facebookon számolt be arról, hogy a Kincstári Egységes Számla, vagyis az állam „folyószámlájának” egyenlege 5000 milliárd forint fölé emelkedett.
A pénzügyminiszter szerint a kormányváltás után 1000 milliárd forint alá csökkent a számla egyenlege, amit ahhoz hasonlított, amikor egy családnak elfogy a tartaléka, és hónapról hónapra csak a beérkező pénzekből tud gazdálkodni. Szerinte ilyen helyzetben az államnak váratlan kiadások esetén akár drága hitelhez is kellett volna fordulnia.
Közben a költségvetési hiány augusztusban 2311 milliárd forinttal nőtt, így az első nyolc hónap végére 5,2 ezer milliárd forintot tett ki. Ez az eredetileg, még a Fidesz által készített terv 122 százaléka, míg a parlament előtt lévő, már az új kormány által benyújtott módosított cél 72 százalékának felel meg.
Az új kormány az elmúlt hónapokban az állami kiadások visszafogásával igyekezett mérsékelni a hiányt, ugyanakkor már korábban is számítottak arra, hogy az év során kedvezőtlenebb adatok érkezhetnek.
Az augusztusi hiányból 2,2 ezer milliárd forintot az RRF-programhoz kapcsolódó előfinanszírozás magyaráz. Az államnak ugyanis előre kellett kifizetnie a programokhoz kapcsolódó összegeket, miközben a hozzájuk tartozó bevételek később, várhatóan decemberben érkeznek meg.
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A likviditás alakulása mellett az állami finanszírozás időzítése is fontos, hiszen az állami kiadások és a finanszírozásból, például az adósságkibocsátásból származó bevételek nem feltétlenül egyszerre jelentkeznek. Közben a Fidesz a hiány növekedése miatt támadja a Tisza-kormányt, amely szerint a mostani hiányt teljes egészében örökölték, és az uniós megállapodás, valamint a megtakarítási intézkedések nélkül még magasabb lenne.
Címlapi kép: MTI/Purger Tamás
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