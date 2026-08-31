A kormány teljesítette az uniós helyreállítási források lehívásához szükséges valamennyi jogalkotási feltételt és mérföldkövet
Nagyon fontos hírt kaptak a rendvédelmi dolgozók: végre kiderült, mire számíthatnak a fizetéseknél
Elkészült a rendvédelmi dolgozók bérrendezését célzó javaslatcsomag, amely illetményemelést, új pótlékot és a munkavállalók, valamint a RIASZ-állomány béremelését is tartalmazza – közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A konkrét összegekről és az intézkedések ütemezéséről egyelőre nincs döntés, a javaslatokról előbb a kormánynak kell határoznia.
Pósfai Gábor a Facebook-oldalán azt írta, kinevezése óta egyik legfontosabb feladatának tekinti a rendvédelmi állomány megbecsültségének helyreállítását. Ennek részeként augusztus végére ígérte a bérrendezésre vonatkozó javaslatok kidolgozását, a csomag pedig mostanra elkészült.
A belügyminiszter szerint az egyik alapvető probléma, hogy a rendvédelmi dolgozók illetményalapja 2008 óta változatlan. Bár az elmúlt években voltak egyszeri juttatások – például a hivatásos állomány 2022-ben és 2026-ban fegyverpénzt kapott –, ezek szerinte nem jelentettek rendszerszintű megoldást a létszámhiányra és a dolgozók leterheltségére.
Illetményemelés és új pótlék is jöhet
A most elkészült csomagban illetményemelés és úgynevezett preferált települési pótlék is szerepel. Utóbbi lehetőség Pósfai szerint jogilag eddig is rendelkezésre állt, de korábban nem alkalmazták. A javaslat a munkavállalók és a RIASZ-állomány béremelésére is kitér, emellett olyan intézkedést is tartalmaz, amely az országon belüli mobilitást segítené. A tervezet rövid, közép- és hosszú távú változtatásokkal egyaránt számol.
Konkrét összegeket egyelőre nem közölt a miniszter. Mint írta, ezekről csak a kormány végleges döntése után lehet beszámolni. Hozzátette, a különböző ágazatok bérrendezéséről a költségvetési helyzet figyelembevételével kell dönteni.
Az életpálya programot és a nyugdíjrendszert is átalakítanák
A bérrendezés mellett folytatódik a rendvédelmi dolgozók szakmai életútprogramjának kidolgozása, valamint a nyugdíjrendszer átalakítása is. Pósfai szerint további intézkedéseket is terveznek a napi munkaterhelés csökkentésére és a munkavégzés megkönnyítésére.
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A belügyminiszter közölte azt is, hogy folytatják az egyeztetéseket az érdekvédelmi képviseletekkel. Erre a hétre összehívták a Belügyi Érdekegyeztető Tanács következő ülését, amely május óta a második ilyen tanácskozás lesz.
Címlapkép: MTI/Illyés Tibor
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