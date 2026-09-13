2026. szeptember 13. vasárnap Kornél
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 13.)
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 13.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 13. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. szeptember 13.

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GBP: 424 Ft
USD: 313.44 Ft

<h2>Ötöslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 12.<br> Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>9, 11, 67, 76, 79</b><br> Joker: <b>442160</b> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5-ös találat: 0 db<br> 4-es találat: 31 db<br> 3-as találat: 2499 db<br> 2-es találat: 68593 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 47000 Ft
MOL: 5380 Ft
RICHTER: 12530 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.09.14: Átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős, keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 19, 25 fok valószínű.

2026.09.15: Az éjszaka képződött köd és rétegfelhőzet feloszlását követően gomolyfelhős, napos idő várható. Zápor elsősorban keleten fordulhat elő. Az északias szél csak kevés helyen élénkül meg. A hajnali 8, 14 fokról délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.09.13. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás már nem terheli szervezetünket. (2026.09.12)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
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