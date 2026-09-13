Világháborús robbanótestek kerültek elő a Margit-szigeten, a tűzszerészek munkája alatt 200 méteres körben lezárják a területet.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 13.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. szeptember 13.
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Országos középtávú előrejelzés
2026.09.14: Átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős, keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 19, 25 fok valószínű.
2026.09.15: Az éjszaka képződött köd és rétegfelhőzet feloszlását követően gomolyfelhős, napos idő várható. Zápor elsősorban keleten fordulhat elő. Az északias szél csak kevés helyen élénkül meg. A hajnali 8, 14 fokról délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.09.13. vasárnap éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás már nem terheli szervezetünket. (2026.09.12)
Akciók
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