Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 13.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. szeptember 13.

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Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 12.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. héten emelkedő számsorrendben a következők:

9, 11, 67, 76, 79

Joker: 442160 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 31 db

3-as találat: 2499 db

2-es találat: 68593 db



OTP: 47000 Ft

MOL: 5380 Ft

RICHTER: 12530 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.09.14: Átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős, keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 19, 25 fok valószínű.

2026.09.15: Az éjszaka képződött köd és rétegfelhőzet feloszlását követően gomolyfelhős, napos idő várható. Zápor elsősorban keleten fordulhat elő. Az északias szél csak kevés helyen élénkül meg. A hajnali 8, 14 fokról délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.09.13. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás már nem terheli szervezetünket. (2026.09.12)

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