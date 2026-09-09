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BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Gránit Bank 2026. szeptember 9-én hosszú távú együttműködési keretmegállapodást kötött, amely az oktatástól, a kutatás-fejlesztéstől a hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzéséig több területre is kiterjed. Az új stratégiai partnerséghez kapcsolódva AI-ügynökökre épülő ötletpályázat indul a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának hallgatói számára, akik ötleteikkel a Gránit Bank jövőbeli digitális és mobilbanki megoldásainak fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak.
A Gránit Bank indulása óta a hazai pénzügyi szektor digitális innovációjának élvonalában jár, üzleti modelljét és szolgáltatásait folyamatosan a legkorszerűbb technológiai megoldásokra építve fejleszti. A közel 350 ezer számlát kezelő pénzintézet célja, hogy továbbra is aktív formálója legyen a hazai és nemzetközi innovációs trendeknek, miközben egyre nagyobb szerepet vállal a jövő informatikai szakembereinek felkészítésében is.
Az együttműködés mindkét fél erősségeire épít: a Gránit Bank gyakorlati banki és technológiai tapasztalatot visz az egyetemi képzésbe, míg a BME tudásával, kutatási kapacitásaival és tehetséges hallgatóival járul hozzá a jövő intelligens bankjának építéséhez.
Az oktatás és képzés területén a Gránit Bank a digitális innováció és a mesterséges intelligencia banki alkalmazásai témában szakmai előadásokkal kapcsolódik be a BME új gazdaságinformatikus alapképzéséhez és angol nyelvű mesterséges intelligencia-informatikus mesterképzéséhez, illetve szakdolgozati és diplomamunka-témákat javasol. A gyakorlati tapasztalatszerzés területén lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók banki szakemberek által vezetett projektekhez kapcsolódjanak, illetve közelebbről is megismerjék a bank működését és AI-alapú fejlesztéseit, illetve szakmai gyakorlaton vegyenek részt. A kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó együttműködés részeként pedig díjazásos hallgatói ötletpályázat hirdet a BME VIK hallgatói számára, a bank digitális és AI-alapú fejlesztéseihez kapcsolódóan, valamint a kar oktatási tevékenységének támogatására.
A BME az együttműködéshez oktatási és kutatási hátterével kapcsolódik: lehetőségei szerint támogatja, hogy a Gránit Bank által javasolt témák diplomamunkákban, TDK- és doktori kutatásokban is megjelenjenek. A BME VIK évente legalább egy szakmai workshopon mutatja be a bank számára az együttműködéshez kapcsolódó kutatásait és fejlesztéseit, amelyek alapján a felek közösen azonosíthatnak további K+F témákat, és kutatásokat is indíthatnak.
A BME számára kiemelten fontosak azok a vállalati együttműködések, amelyekben hallgatóink a legkorszerűbb technológiákat valós gazdasági és társadalmi kihívásokon keresztül is megtapasztalhatják. A Gránit Bankkal kötött partnerség az oktatást, a kutatást és a gyakorlati alkalmazást is összekapcsolja. Az AI-ötletpályázat pedig lehetőséget teremt arra, hogy hallgatóink ne csak megismerjék a mesterséges intelligencia legújabb alkalmazási területeit, hanem saját ötleteikkel mutassák meg, hogyan képzelik el a digitális pénzügyi szolgáltatások jövőjét” – mondta Charaf Hassan, a BME rektora.
A mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a bankolást, és számunkra az a legizgalmasabb kérdés, hogyan tudjuk valódi ügyféligények szolgálatába állítani. Hiszünk abban, hogy amikor az innováció, a fiatalok kreativitása és tudása, valamint a gyakorlati banki tapasztalat találkozik, nemcsak alkalmazkodni tudunk a technológiai változásokhoz, hanem alakítani is tudjuk azokat – és ezzel együtt a jövő intelligens bankját is. A BME-vel most induló kezdeményezés már a negyedik közös hallgatói ötletpályázatunk, és a korábbi években is számos továbbgondolásra érdemes javaslattal találkoztunk. Bízunk benne, hogy ezúttal is születnek olyan AI-alapú ötletek, amelyek új inspirációt adhatnak digitális és mobilbanki szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez” – mondta Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.
AI-ügynökökkel a jövő pénzügyi szolgáltatásaiért
A pályázat középpontjában az úgynevezett AI-ügynökök állnak: olyan mesterséges intelligencia-alapú megoldások, amelyek önállóan képesek összetett feladatok elvégzésére és folyamatok támogatására. A pályázók olyan ötletekkel és prototípusokkal nevezhetnek, amelyek az ügyfélkiszolgálást, a pénzügyi tanácsadást vagy akár a bank belső működését teszik egyszerűbbé és hatékonyabbá. A pályázat kiírói minden olyan eredeti ötletet várnak, amely AI ügynökök alkalmazásával újragondolhatja vagy hatékonyabbá teheti a pénzügyi szolgáltatásokat.
A pályázat kétfordulós: elsőként egy rövid, 1–3 oldalas összefoglalóban kell bemutatni az ötletet, annak működését és várható üzleti értékét. A zsűri által kiválasztott pályázók a második fordulóban működés közben is bemutathatják megoldásukat egy rövid videódemóban. Az értékelésben kiemelt szerepet kap az ötlet innovációja és eredetisége, az AI-megoldás intelligenciája, üzleti értéke és megvalósíthatósága.
A pályázati felhívást 2026. szeptember végén teszik közzé, az ötletek beadási határideje november 30. A többfordulós pályázat eredményhirdetésére 2027. április 16-án kerül sor. Az első helyezett 1 millió forint, a második 500 ezer forint, a harmadik pedig 300 ezer forint díjazásban részesül, amelyet Gránit Mastercard Platinum bankkártyára utalva kapnak meg.
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BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul