A D tarifa olcsóbb nappali áramot kínálhat, de a tőzsdei árak változása miatt a megtakarítás egyáltalán nem garantált.
Hiába a dízeltámogatás, elképesztő üzemanyagárak jöhetnek Magyarországon, jobb felkészülni
Tovább súlyosbodott a közel-keleti konfliktus, ami újabb nyomást helyezhet az olajárakra és így a dízel árára is. Szaúd-Arábia egy légitámadás után leállította az ország keleti és nyugati partvidékét összekötő, stratégiai jelentőségű olajvezetékét. Közben az Iránnal szövetséges jemeni húszik elfoglalták a Vörös-tenger bejáratánál fekvő Perim-szigetet. A fejlemények azért különösen aggasztóak, mert a globális olajkínálat újabb szűkülésének kockázatát vetik fel, miközben a Brent ára már 100 dollár fölé emelkedett, írja a Reuters.
Szaúd-Arábia elővigyázatosságból leállította az ország keleti és nyugati partvidékét összekötő, mintegy 1200 kilométeres olajvezetéket, miután légitámadás érte. A támadást Szaúd-Arábia és Irak szerint Irakból indították, ahol Irán által támogatott milíciák működnek.
A vezeték az elmúlt hónapokban napi 4–5 millió hordó olajat szállított, vagyis a világ teljes kínálatának 4–5 százalékát, és fontos szerepe volt abban, hogy Szaúd-Arábia meg tudja kerülni a fenyegetett Hormuzi-szorost.
Közben a jemeni húszik elfoglalták a Vörös-tenger bejáratánál található stratégiai Perim-szigetet is. A Báb el-Mandeb-szoros környékén zajló támadások miatt az IEA szerint a szaúdi olajexport több mint harminc éve nem látott alacsony szintre esett. Ha a húszik ellenőrzésük alá vonják a fontos tengeri átjárót, az Irán számára is komoly stratégiai előnyt jelenthet az Egyesült Államokkal zajló háborúban.
A konfliktus eszkalációja az olajárakon keresztül Magyarországon is éreztetheti hatását. A Brent hordónkénti ára már 100 dollár fölött jár, jelenleg nagyjából 104 dollár körül stabilizálódik, miközben a Tisza-kormány a magas dízelárak miatt havi 5 ezer forintos támogatást jelentett be a dízelautók tulajdonosainak. A további olajellátási zavarok azonban újabb drágulást hozhatnak, ami ismét felfelé hajthatja a hazai üzemanyagárakat.
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