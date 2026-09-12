Leállítottak egy kulcsfontosságú szaúdi olajvezetéket, miközben a húszik a Vörös-tenger egyik stratégiai pontját fenyegetik.
Borzalmas állapotban van a gyermekvédelem: sokkoló számok derültek ki, összeomlás szélén a rendszer
Magyar Péter miniszterelnök, Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter és Gyurkó Szilvia államtitkár bemutatták az Orbán-kormány időszakának gyermekvédelmi visszaéléseiről készült, 220 oldalas jelentést. A dokumentum szerint a gyermekvédelmi rendszer súlyosan túlterhelt, miközben jelentős szakemberhiánnyal küzd, és az elhelyezésre váró kiskorúak száma is jelentősen emelkedett. Közel 130 ezer gyermek él veszélyeztetett helyzetben, 23 ezren állami gondozásban vannak, 2700 gyermeknek pedig speciális intézményi elhelyezésre lenne szüksége.
Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter szerint a gyermekvédelmi rendszer túlterhelt, és az egyik legsúlyosabb problémát a szakemberhiány jelenti. Átlagosan mintegy 20 százalékos a hiány, egyes intézményekben azonban elérheti a 60–65 százalékot is.
A miniszter szerint közel 130 ezer gyermek él veszélyeztetett helyzetben, 23 ezer gyermek állami gondozásban van, 2700 kiskorú számára pedig speciális intézményre lenne szükség.
Gyurkó Szilvia államtitkár a jelentés bemutatásakor arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma. Szerinte nem elsősorban a férőhelyek hiánya okozza a problémát, hanem a megfelelő szakembereké.
A védelembe vett gyermekek száma folyamatosan emelkedik, miközben a szakellátásban részesülőké stagnál, több gyermek pedig tartósan szökésben van, így jelenleg gyakorlatilag láthatatlanná válik a rendszer számára.
A jelentés szerint a rendszer korábban tudott többek között szexuális bántalmazásról, méltatlan körülményekről és életveszélyes állapotokról is, mégsem folytatták le minden esetben a szükséges vizsgálatokat.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Gyurkó szerint a 2024-es év különösen súlyos visszaesést jelentett az ágazatban, és a rendszer összeomlását a benne dolgozó szakemberek munkája akadályozta meg.
Magyar Péter közben arról beszélt, hogy feloldják a gyermekvédelemben elrendelt nyilatkozati stopot, így a dolgozók a munkahelyük és a gyermekek veszélyeztetése nélkül beszélhetnek majd az ott történtekről. A kormányfő azt is bejelentette, hogy jövő héten benyújtanak egy gyermekjogi törvénycsomagot és gyermekvédelemi krízisprogram is indul 9,5 milliárd forintból. Emellett programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére és rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit is.
A friss tranzakció lehetővé teszi, hogy az üzemben a jövőben is folytatódhasson az édességgyártási tevékenység.
Összesen 552 gigawatt kapacitású, hálózati léptékű nap- és szélerőműprojektet jelentettek be vagy áll fejlesztés alatt a régióban.
Az állami erdőgazdaságok a tűzifához szükséges fakitermelést a nem védett területeken, rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkben végzik.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A volt jegybankelnök szerint a társadalmat ért gazdasági sokkhatások is indikátorai annak, hogy a tőkepiac lemaradt a régióban.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3083,82 pontos, 2,06 százalékos emelkedéssel, 152 518,27 ponton, történelmi csúcson zárt pénteken.
Egy esetleges üzemanyag védett ár bevezetése Magyarországon rövid távon bekövetkező és súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne.
Amennyiben az energiaárak háború okozta emelkedése folytatódik és más területekre is begyűrűzik, további kamatemelésekre lehet szükség az euróövezetben.
Több száz doboz zárjegy nélküli cigaretta és egy fegyver került elő egy hátrahagyott autóból Budapesten.
Elszálló energiaárak szorongatják Európát: sokan a bevásárlásról és az orvosról is lemondanak a számlák miatt
Egyre több európai háztartás kerül nehéz helyzetbe az energia- és üzemanyagköltségek miatt.
Csak kevéssel javult a forint az euróhoz képest, a dollárral szemben azonban gyengült az árfolyam.
Nagy változás kapujában a magyar boltok: megszólalt a jegybank, erre kell készülnie minden vásárlónak
Tovább mérséklődött az infláció, augusztusban mindössze 1,3 százalékos volt a pénzromlás üteme, az élelmiszerboltok árszintje pedig már február óta folyamatosan csökken.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a nemzetközi devizakereskedelemben.
A 64. Közgazdász-vándorgyűlésen vezető szakértők értékelték a magyar gazdaság és a foglalkoztatás jelenlegi helyzetét.
Valami egészen elképesztő történt a magyar tőzsdén: miközben a világ remeg, a Mol történelmi csúcsra tört
A magyar tőzsde ezzel szembement a nemzetközi piacokkal, miközben a Mol új történelmi csúcsra emelkedett.
Hiába az eső, súlyos krízis sújtja Magyarországot: nagy a baj, szinte az ország teljes területe érintett
A csütörtökön és pénteken érkező eső többfelé enyhíthet az aszályon, számottevő javulásra azonban elsősorban a Dunántúl egyes részein van esély.
Foglalkozni fog az augusztus 20-i tűzijáték ügyével az Élő Környezetért Felelős Minisztérium.
A Financial Times értesülései szerint Reis volt a poszt első számú várományosa, a kinevezését azonban végül lefújták.
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul