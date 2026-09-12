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gyermekvédelem
Gazdaság

Borzalmas állapotban van a gyermekvédelem: sokkoló számok derültek ki, összeomlás szélén a rendszer

Pénzcentrum
2026. szeptember 12. 10:42

Magyar Péter miniszterelnök, Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter és Gyurkó Szilvia államtitkár bemutatták az Orbán-kormány időszakának gyermekvédelmi visszaéléseiről készült, 220 oldalas jelentést. A dokumentum szerint a gyermekvédelmi rendszer súlyosan túlterhelt, miközben jelentős szakemberhiánnyal küzd, és az elhelyezésre váró kiskorúak száma is jelentősen emelkedett. Közel 130 ezer gyermek él veszélyeztetett helyzetben, 23 ezren állami gondozásban vannak, 2700 gyermeknek pedig speciális intézményi elhelyezésre lenne szüksége.

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Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter szerint a gyermekvédelmi rendszer túlterhelt, és az egyik legsúlyosabb problémát a szakemberhiány jelenti. Átlagosan mintegy 20 százalékos a hiány, egyes intézményekben azonban elérheti a 60–65 százalékot is.

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A miniszter szerint közel 130 ezer gyermek él veszélyeztetett helyzetben, 23 ezer gyermek állami gondozásban van, 2700 kiskorú számára pedig speciális intézményre lenne szükség.

Gyurkó Szilvia államtitkár a jelentés bemutatásakor arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma. Szerinte nem elsősorban a férőhelyek hiánya okozza a problémát, hanem a megfelelő szakembereké.

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A védelembe vett gyermekek száma folyamatosan emelkedik, miközben a szakellátásban részesülőké stagnál, több gyermek pedig tartósan szökésben van, így jelenleg gyakorlatilag láthatatlanná válik a rendszer számára.

A jelentés szerint a rendszer korábban tudott többek között szexuális bántalmazásról, méltatlan körülményekről és életveszélyes állapotokról is, mégsem folytatták le minden esetben a szükséges vizsgálatokat.

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Gyurkó szerint a 2024-es év különösen súlyos visszaesést jelentett az ágazatban, és a rendszer összeomlását a benne dolgozó szakemberek munkája akadályozta meg.

Magyar Péter közben arról beszélt, hogy feloldják a gyermekvédelemben elrendelt nyilatkozati stopot, így a dolgozók a munkahelyük és a gyermekek veszélyeztetése nélkül beszélhetnek majd az ott történtekről. A kormányfő azt is bejelentette, hogy jövő héten benyújtanak egy gyermekjogi törvénycsomagot és gyermekvédelemi krízisprogram is indul 9,5 milliárd forintból. Emellett programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére és rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit is.
Címlapkép: Getty Images
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