Így változott csütörtök estére a magyar fizetőeszköz: mutatjuk a legfőbb számokat

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 364,30 forintról 364,66 forintra emelkedett 18 órára. A nap folyamán jelentősen mozgott az árfolyam, az euró 362,86 és 366,22 forint között járt.

A svájci frank jegyzése közben 386,89 forintról 386,50 forintra csökkent. A dollár árfolyama viszont 313,03 forintról 313,63 forintra emelkedett.

A nemzetközi devizapiacon az euró is kissé gyengült a dollárral szemben: a reggeli 1,1637 dollárról 1,1627 dollárra változott. A forint csütörtök reggel még enyhe erősödéssel kezdte a napot. Az eurót akkor 364,30 forinton jegyezték, szemben az előző délutáni 364,66 forintos árfolyammal.