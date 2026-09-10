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Így változott csütörtök estére a magyar fizetőeszköz: mutatjuk a legfőbb számokat
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 364,30 forintról 364,66 forintra emelkedett 18 órára. A nap folyamán jelentősen mozgott az árfolyam, az euró 362,86 és 366,22 forint között járt.
A svájci frank jegyzése közben 386,89 forintról 386,50 forintra csökkent. A dollár árfolyama viszont 313,03 forintról 313,63 forintra emelkedett.
A nemzetközi devizapiacon az euró is kissé gyengült a dollárral szemben: a reggeli 1,1637 dollárról 1,1627 dollárra változott. A forint csütörtök reggel még enyhe erősödéssel kezdte a napot. Az eurót akkor 364,30 forinton jegyezték, szemben az előző délutáni 364,66 forintos árfolyammal.
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