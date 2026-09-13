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Manchesteri rangadó a focivasárnap fénypontja: vajon ki uralja majd a várost a lefújás után?
A mai futballkínálat bővelkedik izgalmas összecsapásokban: a manchesteri derbi mellett a Barcelona, a Bayern München és a Paris Saint-Germain is pályára lép, míg Olaszországban a Juventus és a Napoli próbálja folytatni menetelését.
A vasárnapi program az európai topligák legjobbjait vonultatja fel, így a szurkolóknak szinte percről percre váltaniuk kell a csatornák között, ha minden fontos pillanatot látni szeretnének.
A nap csúcspontja kétségkívül az Old Traffordon sorra kerülő manchesteri derbi, de a spanyol és az olasz bajnokságban is remek mérkőzések szerepelnek a menüben. A délutáni sávban több párhuzamos összecsapás nehezíti a választást, az esti órákban viszont egymást követik a rangadók.
Premier League: kié lesz a manchesteri derbi?
A nap egyik leginkább várt rangadóját az Old Trafford adja, ahol a Manchester United fogadja városi riválisát, a Manchester Cityt. A hazaiak az első forduló botlása után se nagyon találják magukat: három meccsen mindössze négy pontot szereztek eddig. Ezzel szemben a City remek szériában van, három egymást követő győzelemmel a háta mögött várja a derbit. A két csapat legutóbb januárban találkozott egymással, akkor meglepetésre a United 2-0-ra nyert, így a kékek biztosan revánsra éhesen lépnek pályára.
A kora délutáni programban a Coventry City a Brightont látja vendégül. A hazaiak nehéz időszakon vannak túl, három vereséget szenvedtek egymás után, míg a Brighton az utóbbi fordulókban változó teljesítményt nyújtott.
La Liga: előretör a Barca
A spanyol élvonal egyik legérdekesebb összecsapása a Barcelona levantei vendégjátéka lehet. A katalánok elképesztő formában futballoznak, négy egymást követő győzelemmel érkeznek, és a februári, hazai 3-0-s siker után ismét magabiztosan várhatják a találkozót.
A késő esti programban a Real Sociedad az Atletico Madridot fogadja. Mindkét együttes jó formát mutat az utóbbi hetekben, az áprilisi 2-2-es döntetlen pedig jól jelzi, mennyire kiegyenlített a két gárda párharca. A baszkok győzelmek mellett döntetleneket is játszottak mostanában, míg az Atletico magabiztosan gyűjtögeti a pontokat.
A további spanyol mérkőzések:
RC Celta - Malaga (14:00)
Getafe - RC Deportivo (18:30)
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Serie A: zárkózna a Juve
Az olasz bajnokságban a Juventus a Sassuolo vendégeként lép pályára az esti órákban. A torinóiak két győzelemmel érkeznek, míg a hazaiak jóval vegyesebb teljesítményt nyújtottak: legutóbb ugyan nyerni tudtak, de azt egy vereség előzte meg. A márciusi 1-1-es döntetlen alapján szoros csatára van kilátás.
A Napoli a Bolognát fogadja a kora esti órákban. A nápolyiak győzelemmel a hátuk mögött készülnek, bár formájuk az utóbbi időben ingadozó volt. A Bologna hasonló helyzetben van, és a májusi 2-3-as vendégsiker azt mutatja, hogy képesek meglepetést okozni.
Bundesliga: óriást öl az újonc?
A német élvonalban az RB Leipzig a Hamburgot fogadja. A lipcseiek győzelemmel hangoltak a találkozóra, míg a Hamburg két vereséggel a háta mögött érkezik. A márciusi összecsapáson a Leipzig idegenben nyert 2-1-re, így a papírforma most is a hazaiak sikerét ígéri.
A Bayern München az újonc SV 07 Elversberghez látogat este. A bajorok vegyes formában vannak, egy döntetlen és egy győzelem fémjelzi az elmúlt fordulóikat, míg a kiscsapat hatalmas meglepetésre két győzelemmel kezdte a szezont. Ez az összecsapás az egyik legérdekesebb erőpróba lehet a rekordbajnok számára.
Ligue 1: győzelmi kényszerben a PSG
A francia bajnokságban a Paris Saint-Germain a Brest vendége lesz háromnegyed kilenctől. A májusi, szoros 1-0-s PSG-siker alapján küzdelmes mérkőzésre számíthatunk, és a címvédőnek most már muszáj lenne nyernie.
A további francia mérkőzések:
- LOSC Lille - Troyes (15:00)
- Le Mans - RC Lens (17:15)
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