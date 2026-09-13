2026. szeptember 13. vasárnap Kornél
22 °C Budapest
OTP Bank Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Barcelona, Spanyolország - 2014. december 11: Az easyJet G-EZWW lajstromjelű Airbus A320-as repülőgépe felszáll a barcelonai repülőtérről (BCN). Az easyJet egy brit fapados légitársaság, amelynek központja London közelében van, és mint
Utazás

Kigyulladt egy utasszállító repülőgép: 146 embert kellett kimenekíteni a gépből

Pénzcentrum
2026. szeptember 13. 09:01

Komoly riadalmat okozott egy EasyJet-járaton keletkezett tűz a milánói repülőtéren. A Milánóból Prágába tartó Airbus A320-as már a futópálya felé tartott, amikor füst lepte el az utasteret. A gépen 146 utas tartózkodott, valamennyiüket a vészcsúszdákon keresztül menekítették ki, vette észre a 24.hu.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Tűz ütött ki az EasyJet egyik repülőjén az egyik utas powerbankja miatt, amely a fej feletti poggyásztartóban túlmelegedett, és lángra kapott. Az Airbus A320-as éppen a Milánó-Malpensai repülőtér futópályája felé gurult, amikor az utastérben füst kezdett terjedni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fedélzeten tartózkodó 146 embert felfújható vészcsúszdákon menekítették ki a repülőgépből. A mentés közben két utas kisebb horzsolásokat szerzett.

A helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek, miközben a reptéren átmenetileg a fel- és leszállásokat is felfüggesztették.

A történtek miatt a Prágába tartó járat sokat késett, és végül körülbelül öt órával az eredetileg tervezett időpont után elindult.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #tűzoltók #tűz #repülőtér #olaszország #prága #repülőgép #járatkésés #mentés #utasok #milano

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:29
09:01
08:36
08:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 13.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hetente 27-en halnak meg emiatt a saját otthonukban
2026. szeptember 12.
Akár 120 ezer forintot is bukhatsz egy új mobiltelefon vásárlásán: így spórolnak rajta egy vagyont az élelmes magyarok
2026. szeptember 12.
Dől a pénz az öregedésgátló csodaszerekbe: most kiderült, óriási pazarlás az egész – szinte semmit sem érnek
2026. szeptember 12.
Így tűntek el szép csendben a filléres kisautók: döbbenetes, mennyit drágultak a slágermodellek
2026. szeptember 11.
Atyaég, még az USA-t is lepipálta Magyarország? Elképesztő dolog derült ki a friss világranglistából
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 13. vasárnap
Kornél
37. hét
Szeptember 13.
A Magyar dal napja
Szeptember 13.
Programozók napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hidegfront tarolja le Magyarországot: itt lesz a legerősebb a betörés
2
1 hete
A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba
3
1 hete
Magyar turistaként milliomosnak érezheted magad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
4
3 hete
Fordulat jön a magyar időjárásban: szerdán már ezt kapjuk a nyakunkba
5
3 hete
Működik a repülőjegy-trükk: így utaznak idén is potom pénzért az élelmes magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befagyás
betétbiztosításhoz kapcsolódó fogalom. A betét olyan helyzetbe kerülése, amelynél a bank nem képes a szerződéses kikötések szerinti esedékességet követő öt munkanapon belül a betétből kifizetést teljesíteni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 13. 10:02
Újabb kegyetlen kávédrágulás keserítheti a magyarok reggeleit: itt az igazság, ezért fizetünk annyit egy csésze feketéért
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 13. 06:01
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hetente 27-en halnak meg emiatt a saját otthonukban
Agrárszektor  |  2026. szeptember 13. 09:02
Nagy változás jön a magyar boltokban: bekeményít az EU ezeknél az ételeknél?