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Kigyulladt egy utasszállító repülőgép: 146 embert kellett kimenekíteni a gépből
Komoly riadalmat okozott egy EasyJet-járaton keletkezett tűz a milánói repülőtéren. A Milánóból Prágába tartó Airbus A320-as már a futópálya felé tartott, amikor füst lepte el az utasteret. A gépen 146 utas tartózkodott, valamennyiüket a vészcsúszdákon keresztül menekítették ki, vette észre a 24.hu.
Tűz ütött ki az EasyJet egyik repülőjén az egyik utas powerbankja miatt, amely a fej feletti poggyásztartóban túlmelegedett, és lángra kapott. Az Airbus A320-as éppen a Milánó-Malpensai repülőtér futópályája felé gurult, amikor az utastérben füst kezdett terjedni.
A fedélzeten tartózkodó 146 embert felfújható vészcsúszdákon menekítették ki a repülőgépből. A mentés közben két utas kisebb horzsolásokat szerzett.
A helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek, miközben a reptéren átmenetileg a fel- és leszállásokat is felfüggesztették.
A történtek miatt a Prágába tartó járat sokat késett, és végül körülbelül öt órával az eredetileg tervezett időpont után elindult.
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