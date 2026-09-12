Újabb krízis az olajpiacon: megszólalt az Orlen az ellátásról, erre lehet számítani

Újabb komoly kockázat jelent meg a globális olajpiacon, miután Szaúd-Arábia ideiglenesen leállította stratégiai kelet-nyugati kőolajvezetékét. A döntésre az országot ért dróncsapások után, elővigyázatosságból került sor. A lengyel Orlen ugyanakkor közölte, hogy finomítóinak nyersanyagellátása továbbra is zavartalan. A vállalat szerint a diverzifikált beszerzési források és a saját kitermelési kapacitások fejlesztése segítik abban, hogy ellenállóbb legyen az ellátási zavarokkal szemben, írja a Portfolio.

Szaúd-Arábia pénteken ideiglenesen lezárta a kelet-nyugati kőolajvezetéket, miután Rijád és Medina közelében dróncsapások érték az országot. A szaúdi energiaügyi minisztérium szerint a lépés megelőző intézkedés volt.

A vezeték jelentősége az elmúlt időszakban különösen felértékelődött, miután Irán nagyrészt elzárta a Hormuzi-szorost, amely kulcsfontosságú útvonal az energiakereskedelemben.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy az Irán által támogatott húszik egy szeptember eleji offenzíva után a beszámolók szerint a jemeni Vörös-tenger-parti területek teljes egészét ellenőrzésük alá vonták.

Ez tovább szűkíti Szaúd-Arábia lehetőségeit kőolajának exportjára. A kialakult helyzet miatt különösen fontos, hogy a nagyobb energiapiaci szereplők mennyire tudják biztosítani saját ellátásukat.

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Az Orlen szombaton a PAP hírügynökségnek megerősítette, hogy a szaúdi vezeték leállása nem érinti a finomítói nyersanyagellátást. A lengyel vállalat közlése szerint folyamatosan diverzifikálja beszerzési forrásait, miközben saját kitermelési kapacitásait is fejleszti.

Az Orlen szerint 2026-ban nyersolajigényének egynegyedét a norvég Equinorral kötött szerződés fedezheti, emellett pedig a Barents-tengeri Goliat-mezőben szerzett részesedésével 60 millió hordó olajegyenértékkel növelte saját készleteit.