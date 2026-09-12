A pénzügyminiszter szerint a kormányváltás után még 1000 milliárd forint alatt volt az állam egyenlege.
Újabb krízis az olajpiacon: megszólalt az Orlen az ellátásról, erre lehet számítani
Újabb komoly kockázat jelent meg a globális olajpiacon, miután Szaúd-Arábia ideiglenesen leállította stratégiai kelet-nyugati kőolajvezetékét. A döntésre az országot ért dróncsapások után, elővigyázatosságból került sor. A lengyel Orlen ugyanakkor közölte, hogy finomítóinak nyersanyagellátása továbbra is zavartalan. A vállalat szerint a diverzifikált beszerzési források és a saját kitermelési kapacitások fejlesztése segítik abban, hogy ellenállóbb legyen az ellátási zavarokkal szemben, írja a Portfolio.
Szaúd-Arábia pénteken ideiglenesen lezárta a kelet-nyugati kőolajvezetéket, miután Rijád és Medina közelében dróncsapások érték az országot. A szaúdi energiaügyi minisztérium szerint a lépés megelőző intézkedés volt.
A vezeték jelentősége az elmúlt időszakban különösen felértékelődött, miután Irán nagyrészt elzárta a Hormuzi-szorost, amely kulcsfontosságú útvonal az energiakereskedelemben.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy az Irán által támogatott húszik egy szeptember eleji offenzíva után a beszámolók szerint a jemeni Vörös-tenger-parti területek teljes egészét ellenőrzésük alá vonták.
Ez tovább szűkíti Szaúd-Arábia lehetőségeit kőolajának exportjára. A kialakult helyzet miatt különösen fontos, hogy a nagyobb energiapiaci szereplők mennyire tudják biztosítani saját ellátásukat.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az Orlen szombaton a PAP hírügynökségnek megerősítette, hogy a szaúdi vezeték leállása nem érinti a finomítói nyersanyagellátást. A lengyel vállalat közlése szerint folyamatosan diverzifikálja beszerzési forrásait, miközben saját kitermelési kapacitásait is fejleszti.
Az Orlen szerint 2026-ban nyersolajigényének egynegyedét a norvég Equinorral kötött szerződés fedezheti, emellett pedig a Barents-tengeri Goliat-mezőben szerzett részesedésével 60 millió hordó olajegyenértékkel növelte saját készleteit.
Rendkívüli helyzet a Margit-szigeten: azonnali kiürítést rendeltek el, miután második világháborús robbanótestek kerültek elő
Világháborús robbanótestek kerültek elő a Margit-szigeten, a tűzszerészek munkája alatt 200 méteres körben lezárják a területet.
Leállítottak egy kulcsfontosságú szaúdi olajvezetéket, miközben a húszik a Vörös-tenger egyik stratégiai pontját fenyegetik.
A D tarifa olcsóbb nappali áramot kínálhat, de a tőzsdei árak változása miatt a megtakarítás egyáltalán nem garantált.
Súlyos következménye lehet a háborúnak: erre a lépésre kényszerülhetnek a jegybankok az elszabaduló árak miatt
Az amerikai–iráni háború miatt megugró olajárak világszerte felfelé nyomják az inflációt, a jegybankok pedig ismét a kamatemelés eszközéhez nyúlnak.
A friss tranzakció lehetővé teszi, hogy az üzemben a jövőben is folytatódhasson az édességgyártási tevékenység.
Összesen 552 gigawatt kapacitású, hálózati léptékű nap- és szélerőműprojektet jelentettek be vagy áll fejlesztés alatt a régióban.
Az állami erdőgazdaságok a tűzifához szükséges fakitermelést a nem védett területeken, rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkben végzik.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A volt jegybankelnök szerint a társadalmat ért gazdasági sokkhatások is indikátorai annak, hogy a tőkepiac lemaradt a régióban.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3083,82 pontos, 2,06 százalékos emelkedéssel, 152 518,27 ponton, történelmi csúcson zárt pénteken.
Egy esetleges üzemanyag védett ár bevezetése Magyarországon rövid távon bekövetkező és súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne.
Amennyiben az energiaárak háború okozta emelkedése folytatódik és más területekre is begyűrűzik, további kamatemelésekre lehet szükség az euróövezetben.
Több száz doboz zárjegy nélküli cigaretta és egy fegyver került elő egy hátrahagyott autóból Budapesten.
Elszálló energiaárak szorongatják Európát: sokan a bevásárlásról és az orvosról is lemondanak a számlák miatt
Egyre több európai háztartás kerül nehéz helyzetbe az energia- és üzemanyagköltségek miatt.
Csak kevéssel javult a forint az euróhoz képest, a dollárral szemben azonban gyengült az árfolyam.
Nagy változás kapujában a magyar boltok: megszólalt a jegybank, erre kell készülnie minden vásárlónak
Tovább mérséklődött az infláció, augusztusban mindössze 1,3 százalékos volt a pénzromlás üteme, az élelmiszerboltok árszintje pedig már február óta folyamatosan csökken.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a nemzetközi devizakereskedelemben.
A 64. Közgazdász-vándorgyűlésen vezető szakértők értékelték a magyar gazdaság és a foglalkoztatás jelenlegi helyzetét.
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul