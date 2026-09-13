Rendkívüli: megszólalt a Kreml a Putyin-Zelenszkij találkozóról, ezt követeli Moszkva

Újra felmerült egy személyes Putyin–Zelenszkij-találkozó lehetősége, ám a helyszínben egyelőre nincs egyetértés. Az ukrán elnök kész lenne tárgyalni az orosz elnökkel a decemberi, Miamiban rendezendő G20-csúcson. A Kreml viszont azt közölte, hogy Moszkva ragaszkodik az orosz fővároshoz. Közben Szergej Lavrov arról beszélt, hogy Oroszország kész tárgyalni Kijevvel, de a katonai műveleteket eközben sem állítaná le.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint lehetetlen, hogy Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij Miamiban találkozzon a G20 decemberi csúcstalálkozóján. Moszkva ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő egyeztetését az orosz fővárosban rendezzék meg.

Zelenszkij a Deutsche Welle-nek adott interjúban jelezte, hogy kész lenne találkozni Putyinnal Miamiban. Az ukrán elnök szerint szükség van arra, hogy a két vezető beszéljen egymással, és döntéseket hozzon. A Kreml közben még nem döntött arról, hogy Putyin egyáltalán elutazik-e a decemberi csúcstalálkozóra.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Újdelhiben arról beszélt, hogy Moszkva kész tárgyalni Kijevvel, de a katonai műveleteket nem állítaná le. Hozzátette: ha Zelenszkij tárgyalni akar, Moszkvába kell utaznia, amit az orosz fél már önmagában jelentős gesztusnak tekint.

Címlapi kép: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA