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Rendkívüli: megszólalt a Kreml a Putyin-Zelenszkij találkozóról, ezt követeli Moszkva
Újra felmerült egy személyes Putyin–Zelenszkij-találkozó lehetősége, ám a helyszínben egyelőre nincs egyetértés. Az ukrán elnök kész lenne tárgyalni az orosz elnökkel a decemberi, Miamiban rendezendő G20-csúcson. A Kreml viszont azt közölte, hogy Moszkva ragaszkodik az orosz fővároshoz. Közben Szergej Lavrov arról beszélt, hogy Oroszország kész tárgyalni Kijevvel, de a katonai műveleteket eközben sem állítaná le.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint lehetetlen, hogy Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij Miamiban találkozzon a G20 decemberi csúcstalálkozóján. Moszkva ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő egyeztetését az orosz fővárosban rendezzék meg.
Zelenszkij a Deutsche Welle-nek adott interjúban jelezte, hogy kész lenne találkozni Putyinnal Miamiban. Az ukrán elnök szerint szükség van arra, hogy a két vezető beszéljen egymással, és döntéseket hozzon. A Kreml közben még nem döntött arról, hogy Putyin egyáltalán elutazik-e a decemberi csúcstalálkozóra.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Újdelhiben arról beszélt, hogy Moszkva kész tárgyalni Kijevvel, de a katonai műveleteket nem állítaná le. Hozzátette: ha Zelenszkij tárgyalni akar, Moszkvába kell utaznia, amit az orosz fél már önmagában jelentős gesztusnak tekint.
Címlapi kép: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA
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