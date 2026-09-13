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Novo-Ogarjovo, 2024. augusztus 16.Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) az orosz biztonsági tanács ülésén elnököl a Moszkva melletti, novo-ogarjovói vidéki elnöki rezidencián 2024. augusztus 16-án.MTI/AP/Szputnyik uszoda/Alekszej Babusk
Világ

Rendkívüli: megszólalt a Kreml a Putyin-Zelenszkij találkozóról, ezt követeli Moszkva

Pénzcentrum
2026. szeptember 13. 08:36

Újra felmerült egy személyes Putyin–Zelenszkij-találkozó lehetősége, ám a helyszínben egyelőre nincs egyetértés. Az ukrán elnök kész lenne tárgyalni az orosz elnökkel a decemberi, Miamiban rendezendő G20-csúcson. A Kreml viszont azt közölte, hogy Moszkva ragaszkodik az orosz fővároshoz. Közben Szergej Lavrov arról beszélt, hogy Oroszország kész tárgyalni Kijevvel, de a katonai műveleteket eközben sem állítaná le.

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Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint lehetetlen, hogy Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij Miamiban találkozzon a G20 decemberi csúcstalálkozóján. Moszkva ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő egyeztetését az orosz fővárosban rendezzék meg.

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Zelenszkij a Deutsche Welle-nek adott interjúban jelezte, hogy kész lenne találkozni Putyinnal Miamiban. Az ukrán elnök szerint szükség van arra, hogy a két vezető beszéljen egymással, és döntéseket hozzon. A Kreml közben még nem döntött arról, hogy Putyin egyáltalán elutazik-e a decemberi csúcstalálkozóra.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Újdelhiben arról beszélt, hogy Moszkva kész tárgyalni Kijevvel, de a katonai műveleteket nem állítaná le. Hozzátette: ha Zelenszkij tárgyalni akar, Moszkvába kell utaznia, amit az orosz fél már önmagában jelentős gesztusnak tekint.

Címlapi kép: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA
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