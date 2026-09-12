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Óriási balhé robbant ki a dízeltámogatás körül, kiakadtak a fuvarozók a kormány döntésén
Komoly felháborodást váltott ki a fuvarozói szakmában a kormány pénteken bejelentett dízeltámogatási csomagja. A NiT Hungary és a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete szerint az intézkedésből éppen azok maradtak ki, akik a magas gázolajárak miatt súlyos helyzetbe kerültek. Miközben a 150 lóerő alatti dízelautók magántulajdonosai havi 5000 forintos támogatást kapnak, a mezőgazdasági termelők pedig visszakapják a jövedéki adó teljes összegét, a közúti fuvarozók továbbra is a teljes árat fizetik. A szakmai szervezetek szerint ez elfogadhatatlan, és azonnali segítséget követelnek a kormánytól, írja a Portfolio.
A NiT Hungary közleményében elfogadhatatlannak nevezte a pénteken bejelentett támogatási konstrukciót. A szervezet szerint a közel 11 600 hazai fuvarozó helyzetét tovább súlyosbítja, hogy nem kapnak kompenzációt az elszálló gázolajárak miatt.
A szakma szerint az ágazat a GDP 4 százalékát adja, miközben a hazai gázolaj-fogyasztás több mint feléért felel, ezért azonnali segítséget várnak, és a kormányhoz, illetve a szakminiszterhez fordulnak.
Hasonlóan élesen reagált a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete is, amely szerint hónapok óta jelzik, hogy az üzemanyagárak veszélybe sodorják a fuvarozó kis- és középvállalkozásokat. A szervezet szerint miközben a dízelautók tulajdonosai támogatást kapnak, a mezőgazdasági felhasználók pedig visszakapják a jövedéki adót, a közúti fuvarozók továbbra is a teljes árat kénytelenek megfizetni. Ezt az egyesület arculcsapásként értékeli, és úgy látja, hogy a fuvarozó KKV-k ismét magukra maradtak.
A fuvarozók szerint azonban az intézkedés nemcsak az ágazat vállalkozásainak problémája, hiszen a szállítmányozás az ország ellátásának működéséhez is nélkülözhetetlen. Ha a fuvarozók nem szállítanak, az áru nem jut el a feldolgozókhoz, az üzletekbe és végső soron a magyar családokhoz sem.
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Az MFFE abban bízik, hogy a mostani bejelentés csak egy átfogó intézkedéscsomag első része, és a kormány rövid időn belül a fuvarozók számára is konkrét segítséget jelent be. Ellenkező esetben szerintük a kormány tudatosan magára hagyja a nehéz helyzetbe került fuvarozó vállalkozásokat.
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