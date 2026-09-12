2026. szeptember 12. szombat Mária
18 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Háztartási analóg villanyóra. A felhasznált villamos energia mérése kWh-ban ( kilowattórában ).
Gazdaság

Működik az új, legális áramtrükk? Jön az új áramtarifa, de nagyot bukhat, aki benézi

Pénzcentrum
2026. szeptember 12. 08:33

Szeptember 1-jétől új, dinamikus, D tarifás áramárat igényelhetnek az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek, önkéntes alapon. A konstrukció legkorábban 2027. január 1-jétől alkalmazható, és azoknak lehet különösen érdekes, akik fogyasztásuk jelentős részét az olcsóbb időszakokra tudják áthelyezni. A szakértők szerint azonban önmagában a D tarifa nem jelent automatikusan alacsonyabb villanyszámlát, ráadásul az árak változásának kockázata részben a fogyasztóra kerül. A konstrukció ugyanakkor a villamosenergia-rendszer terhelését is mérsékelheti, és hosszabb távon a rezsitámogatások rendszerének átalakításában is szerepet kaphat, írja a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Új, dinamikus áramtarifát vezetett be a lakossági és nem lakossági fogyasztók számára az MVM: a D tarifát az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek szeptember 1-jétől önkéntesen igényelhetik. A kedvezményes sávhatárig továbbra is a rezsicsökkentett, normál nappali A1 tarifa ára marad érvényben, az afeletti fogyasztásnál azonban már a tőzsdei árakat követő, változó egységár lép életbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A konstrukció leginkább a nagyobb fogyasztású, tudatos háztartások számára lehet érdekes. Különösen azok profitálhatnak belőle, akiknek nincs lehetőségük saját napelem telepítésére, de képesek fogyasztásuk egy részét az olcsóbb nappali időszakokra áthelyezni. Egy időzíthető elektromosautó-töltő, a melegvíz előállítása vagy a hőtárolás például komolyabb mozgásteret adhat, de a hűtés és a fűtés fogyasztása is bizonyos mértékig átütemezhető.

Drágább lehet az áram este Magyarországon? Sokakat érint az ötlet, itt a válasz minden kérdésre
EZ IS ÉRDEKELHET
Drágább lehet az áram este Magyarországon? Sokakat érint az ötlet, itt a válasz minden kérdésre
Hogyan lehetne rávenni a lakosságot arra, hogy a legkritikusabb órákban még kevesebb áramot használjon?

A legfontosabb kérdés az, hogy egy háztartás mennyi fogyasztást tud kényelmetlenség vagy jelentős komfortvesztés nélkül más időszakra áttenni. A hőszivattyú vagy a klímás fűtés-hűtés önmagában még nem garantálja, hogy megéri a váltás, a meglévő kedvezményes tarifa árát és a fogyasztási szokásokat is figyelembe kell venni.

A D tarifa a magyar áramtőzsde másnapi piacának negyedórás árait követi. Ezeket már előző délután meg lehet ismerni, így a fogyasztók előre megtervezhetik, mikor használják a nagyobb fogyasztású berendezéseket. Ez azonban összetettebb, mint a hagyományos nappali-éjszakai tarifához való alkalmazkodás, hiszen nemcsak az olcsó időszakok változnak, hanem azok árszintje is.ű

Ráadásul a tőzsdei ár önmagában nem azonos azzal, amit a fogyasztó a számlán lát. A tőzsdei energiatermék ára mellett kereskedői díj, hálózathasználati díj és áfa is megjelenik. A jelenleg közzétett kereskedői díj nettó 13,70 forint kilowattóránként. Emiatt a rezsivédett, bruttó 36 forintos kedvezményes árat sem lehet egyszerűen összevetni a tőzsdei jegyzéssel.

Az évi 2523 kilowattórás kedvezményes keret a D tarifánál is megmarad. A dinamikus elszámolás csak az adott hónapra jutó kereten felüli fogyasztást érinti. A megtakarítás szempontjából ezért elsősorban a sávhatár feletti, jelenleg bruttó 70 forintos teljes egységárhoz érdemes viszonyítani a dinamikus árat. Aki csak kis mértékben lépi túl a keretet, annál a váltás pénzügyi ösztönzője is csekély lehet. A nagyobb fogyasztás ugyan kedvezőbb kiindulópont, de önmagában még nem garantál olcsóbb villanyszámlát.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A tarifának nemcsak a háztartások szintjén lehet jelentősége. Ha elegendően sok fogyasztó képes a használatát az olcsóbb időszakokra áthelyezni, az segítheti a napenergia jobb kihasználását, miközben az esti fogyasztás csökkentésével a villamosenergia-rendszer csúcsterhelése is mérséklődhet. Ehhez azonban sok résztvevőre és tényleges fogyasztói alkalmazkodásra lenne szükség.

A külföldi tapasztalatok alapján ugyanakkor nem várható automatikusan tömeges érdeklődés. Lengyelországban 2025 végén a háztartások 48 százalékának volt okosmérője, dinamikus tarifát azonban mindössze 0,03 százalékuk használt. Norvégiában ezzel szemben a támogatási rendszer a dinamikus tarifát választóknál is képes mérsékelni a magas árak kockázatát, ami egyfajta biztosítást jelent a fogyasztóknak, ugyanakkor gyengíti a magas árakhoz való alkalmazkodás ösztönzését.

A D tarifa bevezetése a szakértők szerint túlmutathat az energiapolitikán is. Sőrés Péter szerint az egyik lehetséges irány az árak és a támogatások átláthatóbb szétválasztása lenne: a fogyasztó így látná a tényleges piaci árat, miközben külön jelenne meg az annak megfizetését segítő támogatás. Ez jobban megmutathatná, milyen pénzügyi eredménnyel jár a tudatosabb energiafelhasználás.

A szakértők szerint a D tarifa önmagában még nem bizonyítja a rezsicsökkentési rendszer átalakításának szándékát, de közelebb hozhatja a fogyasztókat ahhoz, hogy érzékeljék: a villamos energia értéke és piaci ára folyamatosan változik. A konstrukció végső soron abban is segíthet, hogy a fogyasztók fokozatosan kevésbé függjenek a támogatástól, miközben annak védelmi funkciója sem feltétlenül szűnik meg.
Címlapkép: Getty Images
#energia #rezsi #áram #rezsicsökkentés #villanyszámla #gazdaság #fogyasztás #mvm #villamosenergia #fogyasztók #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:34
09:06
08:33
08:03
07:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 11. 16:51
25 éve kezdődött a végtelen háborúk korszaka  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Összkép  |  2026. szeptember 11. 22:46
Nem a nagyokat másoljuk és nem fánknapot szervezünk - Három példa, hogyan képes egy kisebb cég nyerni a munkaerőért folyó versenyben
Egy kereskedő, egy gyártó és egy mérnöki cég története jól szemlélteti, a kisebb cégek sémák helyett...
MEDIA1  |  2026. szeptember 11. 17:42
Mi lesz az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulással? Ezt válaszolta a kormány
Magyar Péter 2024-ben aláírásával támogatta az évi 5.000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás eltö...
Holdblog  |  2026. szeptember 11. 12:12
Energiaársokk közeleg - mekkora ütést kaphat Magyarország?
Alig lélegezhetett fel Európa az energiaválság után, az iráni konfliktus és az orosz-ukrán háború új...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 11. 08:39
Fűtési szezon előtt mindenki a rezsit nézi. De lehet, hogy a bankszámládon buksz el egy havi számlát
Ősszel sokan elkezdik figyelni a fűtést, a villanyt, a meleg vizet és a havi rezsit. Közben van egy...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 12.
Akár 120 ezer forintot is bukhatsz egy új mobiltelefon vásárlásán: így spórolnak rajta egy vagyont az élelmes magyarok
2026. szeptember 11.
Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett
2026. szeptember 11.
Atyaég, még az USA-t is lepipálta Magyarország? Elképesztő dolog derült ki a friss világranglistából
2026. szeptember 11.
6+1 szuper kutyás túra őszre, amit imádni fog a gazdi is: tappancsra és bakancsra fel, irány a magyar vidék!
2026. szeptember 11.
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 12. szombat
Mária
37. hét
Szeptember 12.
Az elsősegélynyújtás világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
2
6 napja
Húzós évek jöhetnek a vidéki háztulajdonosoknak: kétmillió magyar otthont érinthet az új uniós szigor
3
3 napja
Színt vallott a szakértő: jöhetnek a kormány fájdalmas döntései, kemény idők várhatnak a magyar családokra
4
2 napja
Meglepő fordulat a paksi fenékküszöb ügyében: ezt mondja az Európai Bizottság
5
1 hete
Rendkívüli bejelentést tett a kormány: óriási segítség érkezik a rezsivel és hitelekkel küzdő magyaroknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deficit
hiány, a kiadásoknak a bevételeket meghaladó része. Közgazdasági értelemben vállalkozási és költségvetési deficitről beszélünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 12. 09:06
12 ezer magyarnak nagyon jól indult a hétvégéje, több tízmilliót osztottak szét közöttük
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 12. 05:59
Akár 120 ezer forintot is bukhatsz egy új mobiltelefon vásárlásán: így spórolnak rajta egy vagyont az élelmes magyarok
Agrárszektor  |  2026. szeptember 12. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.09.12. szombat