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Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. játékhéten

Pénzcentrum
2026. szeptember 12. 19:18

Kihúzták az Ötöslottó 2025/37. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 38. héten már 3 milliárd 250 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

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Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

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Ötöslottó 37. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

9; 11; 67; 76; 79.

Ezen a játékhéten (37.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 3 milliárd 250 millió forint lesz a következő, 38. heti sorsoláson az Ötöslottón.

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További nyeremények az Ötöslottón a 37. héten:

  • 4 találat: egyenként 2 055 710 Ft
  • 3 találat: egyenként 27 095 Ft
  • 2 találat: egyenként 3 485 Ft

Jokerszám: 442160

Ezen a játékhéten (37.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos több mint 58 millió forinttal lett gazdagabb. A 38. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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Címlapkép: Getty Images
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